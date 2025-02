!!Génocide à Gaza: J 508!! A ceux qui pensent que le Boycott d'Israël ne fonctionne pas, voyez plutôt...

N'oubliez jamais: nous sommes le nombre !

Nombreux citoyens, y compris parfois certains militants, doutent voire déclarent que le Boycott n'a aucun impact sur le régime terroriste israélien. De grandes enseignes soutenant ce régime génocidaire, sont pourtant fortement impactées par le Boycott heureusement pratiqué par un grand nombre de consommateurs qui ont bien compris les enjeux.

De grandes marques ont vu leur chiffres d'affaires décliner et certaines ont dû fermer leurs succursales dans plusieurs pays où la fréquentation des clients a chuté drastiquement: Starbucks, Mc Donald's, KFC, Burger King ou encore dans d'autres secteurs, des noms tels que Décathlon, Puma (équipements sportifs), Teva (médicaments génériques), Axa (assurances), Société Générale, Crédit Agricole (banques), Motorola, SFR (téléphonie), Ahava (cosmétiques), Microsoft, Dell, HP (informatique), Sodastream (machines à gazéifier l'eau), Danone, Oreo, Nestlé (produits alimentaires), Coca-Cola (et tous ses sous-produits, Fanta, Sprite, Minute Maid, Chaudfontaine,...), Airbnb, Booking, Tripadvisor (loisirs & voyages), Waze (géolocalisation), What'sapp, FaceBook, Viber (réseaux sociaux), sans oublier le boycott des manifestations sportives & culturelles, etc...

Le dernier nom qui vient d'afficher une décrue marquée de son chiffre d'affaires n'est pas des moindres puisqu'il s'agit d'une enseigne bien implantée mondialement, et qui se vante de soutenir l'armée israélienne par des colis gratuits à ses soldats. Ainsi, après ses chiffres trimestriels, et ses perspectives maussades pour 2025, 'Carrefour' plonge en bourse et abandonne plus de 8% en un seul jour. (https://www.abcbourse.com/marches/carrefour-plombe-par-ses-trimestriels-devisse-de-8_656877)

Au vu de la situation catastrophique à Gaza et maintenant aussi en Cisjordanie, ce n'est pas le moment de baisser la garde, et il faut plus que jamais rester mobilisés pour poursuivre le boycott de ces marques qui affichent leur soutien à un régime génocidaire qui tente de masquer ses échecs par l'extension de ses crimes au Liban et en Syrie.

Avant d'envisager peut-être une intervention majeure en Iran, avec l'aide des Etats-unis de Trump. Le régime terroriste israélien ne dispose pas dans son arsenal, de bombes anti-bunkers capables de causer des dégâts majeurs aux infrastructures en béton renforcé enterrées à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Le journal allemand Bild a indiqué que l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a fait part de l'intention de Washington de livrer à Israël l'un des systèmes d'armes non nucléaires les plus puissants, connu sous le nom de “Mère de toutes les bombes” (MOAB), monstre de 14 tonnes! Sinon, dans quel but une telle livraison?

Le Mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) nous invite à ne pas nous laisser endormir, ni fléchir dans nos choix citoyens, et à poursuivre ce travail quotidien de refuser d'alimenter les enseignes complices de l'inadmissible. Si l'exercice semble quelque peu compliqué quand on a nos habitudes, nous ne pouvons nous défiler et devons produire cet effort minime au vu de ce que les Palestiniens privés de tout, endurent. De plus, dans nos pays nantis, nous avons le choix de consommer ceci plutôt que cela. Il ne s'agit que d'une volonté et d'une conscience politique citoyenne au nom de nos frères & sœurs brutalisés et martyrisés par la loi du plus fort.

Continuez à en parler à vos enfants, sensibilisez-les au problème, diffusez l'information autour de vous, en famille, entre voisins, et restez pro-actifs dans ce qui est à votre portée en tant que consommateurs. C'est un moyen non-violent par excellence, et qui fait mal là où il faut, auprès des entreprises qui pensent qu'elles peuvent impunément bafouer les droits les plus élémentaires de citoyens dénigrés au nom d'une idéologie mortifère qui les rendraient supérieurs aux autres.

Le Boycott: ça marche. N'en doutez plus. Ne repoussez pas vos décisions d'achats. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il n'a aucun impact et ne sert à rien. C'est précisément parce qu'ils ont peur que cela marche qu'ils tentent de vous dissuader d'y participer. N'oubliez pas: nous sommes le nombre. Si ce n'était pas le cas, pourquoi dépenseraient-ils des fortunes en pub pour nous séduire et nous faire acheter leurs produits plutôt que ceux d'un autre? Le Boycott, ça marche: participez-y!

Et ainsi, faites reculer les zones de non-droit, et affirmez votre soutien à une société plus juste et plus équitable, où les droits des plus faibles ne seront plus piétinés par le droit des plus forts et des prédateurs qui se pensent au-dessus des lois et des principes qui font l'humanité.

Le Boycott est à notre portée. Individuelle et collective. Et c'est vraiment le moins que l'on puisse faire pour soutenir la Palestine et ses citoyens autrement que par des paroles, mais par des gestes concrets.

Daniel Vanhove (pour le MCP) -

23.02.25