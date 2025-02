!!Génocide à Gaza: J 507!! Le 'Collectif Palestine Vaincra' est dissous !

Le gouvernement belge n’a aucune leçon à recevoir de Tel-Aviv, encore moins à se plier au chantage éhonté à l’antisémitisme brandi pour étouffer toute critique légitime de l’État d’'Israël' et de son idéologie sioniste, intrinsèquement coloniale et raciste.

En Belgique, cette répression est d’autant plus inquiétante qu’elle répond aux pressions inacceptables exercées par l’ambassade d’'Israël'. Rappelons que cette ambassade représente un gouvernement d’extrême-droite, raciste et fasciste, commet un génocide et l'assume ouvertement. Ce gouvernement colonial ne se soucie guère des rapports accablants de la Cour pénale internationale qui a, dès 2024, alerté sur le risque d’un génocide en cours.

Cet accord, rédigé sous l’influence de campagnes de diffamation orchestrées par des groupes liés à l’extrême-droite israélienne, révèle le mépris total de nos gouvernements pour les droits fondamentaux et la cause palestinienne.

Le droit du peuple palestinien à résister par tous les moyens nécessaires face à l’occupation, la colonisation, l’apartheid et le génocide est non seulement légitime mais sacré. Refuser à un peuple colonisé le droit de se défendre, c’est accepter la domination coloniale. La résistance palestinienne prend de multiples formes — armée, diplomatique, populaire, artistique, ou à travers des réseaux comme Samidoun — et notre devoir ici est de soutenir toutes ces formes de résistance sans condition. Il ne nous appartient pas de juger les moyens choisis par celles et ceux qui luttent pour leur survie et leur liberté.