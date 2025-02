!!Génocide à Gaza: J 505!! Déplacement forcé de Palestiniens de Cisjordanie occupée: "le plus grand depuis 1967"

Des dizaines de milliers de personnes ont été expulsées de plusieurs villes et camps de Cisjordanie alors que les forces israéliennes intensifient leurs destructions et leurs meurtres dans le territoire

Les déplacements massifs effectués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée sont les plus importants depuis 1967, selon des experts cités par le New York Times (NYT) le 17 février.

"Ce qui rend ce moment sans précédent, ce n’est pas seulement l’ampleur du déplacement, mais aussi le discours qui l’accompagne, qui normalise de plus en plus l’idée d’un déplacement forcé permanent", a déclaré Maha Nassar, historienne palestinienne à l’Université de l’Arizona.

"Il s’agit d’une escalade significative du conflit de longue date, qui menace de modifier fondamentalement le paysage politique et démographique de la région", a-t-elle poursuivi.

Au moins 55 Palestiniens ont été tués depuis que l’armée israélienne a commencé ses opérations en Cisjordanie occupée le mois dernier – qui ont été lancées par une attaque massive contre Jenin et son camp de réfugiés qui se poursuit.

L'opération s'est rapidement étendue à d'autres villes, y compris Tulkarem, Tubas et Nablus.

Rien qu'à Jenin et à Tulkarem, au moins 26.000 Palestiniens ont été déracinés de leurs foyers. Les forces israéliennes ont détruit des maisons et rasé des infrastructures. Les maisons qui n'ont pas été détruites sont vidées, prises en charge par les forces d'occupation et transformées en postes militaires.

"Les Israéliens ont deux objectifs : premièrement, pousser les réfugiés du nord de la Cisjordanie vers les zones centrales, dans le but d’effacer complètement les camps de réfugiés. Le deuxième objectif est d’éliminer la résistance et d’affaiblir la capacité de l’Autorité palestinienne à gouverner", a déclaré un résident déplacé de Tulkarem au NYT.

L’armée israélienne a lancé un nouveau raid à Nablus lundi, après un violent raid dans sa vieille ville la veille – qui a blessé au moins 14 personnes, dont plusieurs enfants.

Des vidéos ont montré les forces israéliennes ouvrant le feu sur des écoliers dans la vieille ville de Nablus, dimanche.

Les renforts ont continué d'arriver à Jenin et à Tulkarem. À Jenin, l'assaut se poursuit depuis près d'un mois, avec le soutien des forces armées de l'Autorité palestinienne!

L’Office des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a averti la semaine dernière que l’expulsion forcée de Palestiniens en Cisjordanie occupée «s’accentue à un rythme alarmant».

«Le camp de Jenin est vide aujourd’hui, évoquant les souvenirs de la 2è Intifada. Cette scène devrait se reproduire dans d’autres camps», a déclaré l’UNRWA, notant que plus de 40.000 Palestiniens avaient récemment été déplacés de la Cisjordanie occupée.

«Les opérations répétées et destructrices ont rendu les camps de réfugiés du nord inhabitables, piégeant les résidents en situation de déplacement cyclique», a ajouté l’agence des Nations unies.

Rédaction The Cradle / MCP -

17.02.25