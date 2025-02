!!Génocide à Gaza: J 502!! Le droit au-dessus du pouvoir: pourquoi la Fondation Hind Rajab mérite notre soutien

Communiqué de ‘Bruxelles Panthère’: Solidarité inconditionnelle avec la Fondation Hind Rajab et soutien à la résistance palestinienne "by any means necessary"





Depuis le début de ce génocide, et en réalité depuis des décennies, ‘Bruxelles Panthère’ réaffirme son soutien inébranlable à la résistance palestinienne. Nous exigeons que tous les bi-nationaux belgo-israéliens impliqués dans des crimes de guerre ou de génocide, qu'ils soient militaires ou colons, soient jugés et rendus responsables de leurs actes. La complicité dans un territoire occupé ne doit pas rester impunie. Aucune personne, aucun État, aucun colon, aucun système colonial ne doit échapper à la justice.

Le génocide palestinien est une réalité qui perdure, une oppression systématique sous nos yeux. Nous dénonçons l'impunité avec laquelle ‘Israël’, soutenu par l'Occident, mène une guerre de colonisation violente et raciste. La résistance palestinienne est un combat pour la survie, un combat contre un apartheid d'une brutalité inouïe. ‘Bruxelles Panthère’ est aux côtés de cette résistance, pour qu'enfin la justice soit rendue. Il est impératif d'arrêter l'impunité coloniale qui permet à Israël de commettre impunément ses crimes de guerre.

Nous soutenons sans réserve la Fondation Hind Rajab (HRF), fondée par Dyab Abou Jahjah, qui œuvre sans relâche pour traduire en justice les criminels de guerre israéliens. La HRF dénonce le sionisme, ce système colonial et raciste, et mène des actions stratégiques pour briser l'impunité d'’Israël’. Par des actions juridiques audacieuses, la HRF soumet les preuves des crimes israéliens aux juridictions internationales et aux gouvernements nationaux, luttant pour que les responsables soient jugés pour les massacres, les déplacements forcés et les violations systématiques des droits humains.

Hind Rajab, 5 ans, tuée par le régime terroriste israélien

‘ Bruxelles Panthère’ appelle à l'unité et à la mobilisation des peuples, des politiciens, des avocats, des universitaires, des militants antiracistes, anti-impérialistes et antisionistes, de toutes les forces progressistes dans le monde. Il est temps de briser le silence assourdissant de la communauté internationale et d'exiger un soutien concret pour la Fondation Hind Rajab: soutien politique, économique, moral et juridique. La souffrance du peuple palestinien ne doit plus être ignorée. Le silence de l'Occident face à ces crimes est une complicité active.

L'impérialisme occidental et le sionisme sont les véritables moteurs de l'apartheid israélien. Ces forces impérialistes, qui écrasent les peuples opprimés au nom de leurs intérêts économiques et géopolitiques, doivent être confrontées. ‘Bruxelles Panthère’ appelle à un soulèvement radical contre ce système d'injustice. Nous devons démanteler cette machine impérialiste qui tue, vole et déshumanise les peuples du monde entier. Soutenir la HRF, c’est soutenir la résistance à l’impérialisme, à la colonisation et au racisme systémique.

Frantz Fanon a écrit: « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » La Fondation Hind Rajab incarne ce combat pour la dignité humaine, pour restaurer l’humanité du peuple palestinien qui subit la violence coloniale, la déshumanisation et l’effacement systématique. La justice pour la Palestine est indispensable pour briser ce cycle d’oppression.

Il est plus que temps que les nations opprimées se soulèvent contre l’impérialisme et le sionisme. ‘Bruxelles Panthère’ appelle à un soutien total à la résistance palestinienne, car cette lutte est indissociable de la lutte pour la liberté, contre le racisme et contre l'impérialisme mondial.

La Palestine libre ou rien: la résistance palestinienne doit triompher par tous les moyens nécessaires. Aucun compromis, aucune réconciliation, tant que la justice n’est pas rendue.

Nordine Saïdi -