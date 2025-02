!!Génocide à Gaza: J 499!! La seule façon de vaincre le fascisme israélien

Cette cruauté sans précédent montre que nous sommes à la fin du pire chapitre de l’histoire moderne de la Palestine





Si les gens veulent savoir ce que le dernier discours fou et hallucinant de Trump sur Gaza a produit en ‘Israël’, il leur suffit d’apprendre l’hébreu ou de demander à quelqu’un qui connaît l’hébreu de traduire pour eux le discours de la politique et des médias israéliens.

« Bien sûr, personne ne veut du peuple cruel de Gaza, et je ne parle pas du Hamas, mais de tout le peuple de Gaza; c’est pourquoi la Jordanie et l’Égypte rejettent la proposition fantastique de Trump », a expliqué le principal commentateur des affaires arabes sur la principale chaîne israélienne à l’heure de grande écoute le 6 février 2025.

Je me demande si les nazis tenaient un tel discours à l’égard des juifs. Toutes les limites humaines et morales possibles ont été transcendées dans le domaine public en ‘Israël’.

Tout est permis lorsque l’on parle des Palestiniens en général et des habitants de Gaza en particulier. Il ne s’agit plus de parler d’eux comme d’animaux, c’est bien pire.

Ils sont dépeints comme la pire forme d’humanité dans le nouveau discours, qui absout ‘Israël’ de tout crime à leur encontre. Les politiciens parlent ainsi, les principaux médias le légitiment et les rabbins des synagogues – des institutions qui sont plus peuplées d’Israéliens juifs que jamais – prêchent le génocide des Palestiniens sans honte ni inhibition.

Tout cela prépare les prochaines étapes du génocide. L’accalmie dans le génocide n’est pas due au fait que le monde y a mis fin. Il s’est arrêté parce que Trump voulait que les otages soient libérés pour sa propre image et permettre ensuite aux Israéliens de faire ce qu’ils veulent.

Si nous arrêtions de construire des campements, si nous arrêtions de voir des millions de personnes manifester pour la Palestine, nous nous tromperions. Ce n’est pas fini. La nation folle d’’Israël’ a maintenant en son sein plus de personnes et de politiciens qui sont prêts à aller jusqu’au bout du génocide que ceux qui s’y opposent – si tant est qu’il y en ait.

Je continue de croire que cette abjection et cette cruauté sans précédent sont la manifestation que nous sommes à la fin du pire chapitre de l’histoire moderne de la Palestine.

En fait, je suis encore plus convaincu que, comme dans l’Allemagne post-nazie, un plus grand nombre d’Israéliens juifs que je ne l’espérais au départ se réveilleront et éprouveront des remords et de la culpabilité pour leur silence face aux prochaines phases de l’élimination de la Palestine en tant qu’idée, peuple et pays.

Mais pour l’heure, il s’agit d’un appel désespéré à ne pas rester inactif ou complaisant en raison du cessez-le-feu. Trump a ravivé toutes les forces obscures en ‘Israël’ avec son projet – ou sa fantaisie, peu importe – d’expulser la population de Gaza et de transformer le pays en une ‘Riviera’ américaine.

Oui, les gouvernements européens, y compris le gouvernement britannique, ont condamné l’idée, ce qui est louable. Ils font donc preuve d’un peu d’humanité. Ce n’est pas suffisant, et ils ne voient pas les implications plus larges non seulement de leur inaction actuelle, mais aussi de leur complicité dans le génocide depuis le 7 octobre 2023.

C’est le temps des illusions d’optique. Des leaders comme le fanatique Naftali Bennett sont maintenant en tête des sondages en ‘Israël’, et oui, il pourrait battre Netanyahu, mais il n’offre aucune approche plus humaine aux millions de Palestiniens sous domination israélienne, toujours considérés comme un problème qui ne peut être résolu que par la destruction et l’élimination. La politique intérieure israélienne n’a rien à voir avec l’attitude et les politiques consensuelles d’’Israël’ à l’égard des Palestiniens.

La presse occidentale dominante – sans parler des fidèles alliés d’’Israël’, du Jewish Chronicle , porte-parole de l’’Israël’ fanatique au Royaume-Uni, à Fox News aux États-Unis – assure la couverture internationale qui permet à ‘Israël’ de s’en tirer avec ce discours et cette planification.

Les 41 langues dans lesquelles la BBC émet parlent finalement toutes la même langue: déshumaniser les Palestiniens et fournir une immunité à ‘Israël’ et à ses politiques.

Nous devons encore croire qu’à long terme, aussi horrible que soit ce scénario, il est le prélude à un avenir bien meilleur. Nous devons également croire que ce prélude peut et doit être réduit au minimum.

Je n’ai pas de baguette magique pour une tournure aussi urgente des événements – mais nous ne sommes pas seuls, alors mettons nos esprits et nos efforts au-delà des factions et de la désunion, et trouvons un moyen encore meilleur, en plus du travail extraordinaire que nous avons accompli en tant que mouvement de solidarité, pour empêcher les prochaines phases de l’élimination de la Palestine en tant qu’idée, que peuple et que pays.

Une chose est sûre: la résistance et la résilience des Palestiniens restent les meilleures garanties que ces plans démoniaques ne se concrétiseront pas complètement. Mais le prix à payer pourrait être très élevé et peut être évité.

Nous sommes à un moment où nous avons désespérément besoin d’une direction et d’une orientation palestiniennes, et elles ne sont pas encore là. Mais il y a des manifestations d’unité pleines d’espoir, comme l’a récemment décrit le rédacteur Ramzy Baroud. Ce n’est pas suffisant, mais cela donne de l’espoir pour l’avenir proche.

Il est encore temps de réveiller le Nord global – si ce n’est pas ses dirigeants, alors ses politiciens plus consciencieux; si ce n’est pas les médias dominants, alors les médias alternatifs. Nous avons le droit d’exiger beaucoup plus du Sud, encouragés par l’exemple de la Colombie, et de demander: où sont la Malaisie et l’Indonésie? Où est le Pakistan?

Il s’agit de justice mondiale autant que de Palestine, et il s’agit aussi de décoloniser le monde dans son ensemble, et pas seulement la Palestine, afin que l’unité mondiale puisse faire face ensemble aux formidables défis qui ne peuvent être relevés qu’ensemble – du réchauffement climatique à la pauvreté mondiale et aux mouvements de millions de personnes du nord au sud qui recherchent la vie.

C’est la seule façon de vaincre le populisme, le fascisme et le racisme, dont tant d’entre nous – et en particulier les Palestiniens – sont encore victimes aujourd’hui.

Ilan Pappé -

07.02.25