!!Génocide à Gaza: J 498!! Le président Trump ne connaît pas l'histoire palestinienne

Le projet de Trump de coloniser Gaza rappelle les missions américaines ratées du XIXè siècle

Si le protestantisme – avant et après le livre fondateur de Max Weber sur le sujet – en est venu à être identifié comme la religion emblématique du capitalisme, alors le président américain Donald Trump a toujours été un converti.

Ancien presbytérien, il s’identifie maintenant comme un «chrétien non confessionnel» et assiste rarement aux services religieux, mais s’entoure de protestants évangéliques. En effet, une majorité de protestants évangéliques américains blancs le considèrent comme «luttant pour leurs croyances».

Dans sa capacité restaurée de grand missionnaire du capitalisme et de l’impérialisme américains depuis son récent retour à la Maison Blanche, Trump a fait plusieurs déclarations missionnaires et annoncé un certain nombre de décisions politiques pour faire progresser le capitalisme américain.

Celles-ci incluent, sans s’y limiter, l’expansion territoriale impériale recherchée des États-Unis par le pouvoir de l’argent ou la force militaire.

Le projet évangélique capitaliste de Trump visant à voler et coloniser Gaza n’est cependant pas le premier projet américain d’établissement des colonies en Palestine.

Tout comme son ambition de conquérir le Canada, le Groenland danois et le canal de Panama reflète les idéologies impérialistes américaines du XIXè siècle comme le «continentalisme» et la «destinée manifeste», son projet de colonisation de la Palestine reflète celui des protestants américains fanatiques de la même époque.

Prise de contrôle américaine

Au cours des dernières semaines, le plan de Trump pour une prise de contrôle américaine de Gaza a progressé, passant d’un appel initial à l’expulsion – ou du moins à l’auto-expulsion – de la plupart des Palestiniens vivant à Gaza vers la Jordanie et l’Égypte, à sa déclaration plus récente prônant l’expulsion de tous les Palestiniens et une prise de contrôle américaine du territoire palestinien.

Il s’agit du même territoire qu’’Israël’ a dévasté au cours du génocide perpétré contre sa population palestinienne depuis octobre 2023.

Semblant peu impressionné par la Côte d’Azur sur la Méditerranée, Trump veut construire une autre «Riviera du Moyen-Orient».

En attendant, les Palestiniens expulsés se verraient offrir ’’un logement de très bonne qualité, comme une belle ville, comme un endroit où ils peuvent vivre et ne pas mourir parce que Gaza est une garantie qu’ils finiront par mourir’’, a déclaré Trump aux journalistes.

Trump impute vraisemblablement le coût de ces «logements de bonne qualité» aux pays arabes.

En attendant, les Américains construiraient la «Riviera» dans le cadre de ce que Trump appelle une «position de propriétaire» – ou, comme l’a décrit CNN , partisan enthousiaste de la guerre d’’Israël’ contre Gaza, «du colonialisme pour le 21 è siècle».

Trump a ajouté: ’’Nous en serons les propriétaires et nous serons responsables de la destruction de toutes les bombes et autres munitions dangereuses non explosées sur le site. Nous raserons le site et le débarrasserons des bâtiments détruits, nous le raserons, créerons un développement économique qui fournira un nombre illimité d’emplois et de logements aux habitants de la région, nous ferons un vrai travail, et y ferons quelque chose de différent.’’

Il semblerait qu’une bande de Gaza sous contrôle américain serait un endroit où «les citoyens du monde» et «les communautés internationales coexisteraient» – mais sans les Palestiniens, dont le «retour» dans la bande de Gaza américaine, selon Trump, serait «irréaliste».

Croisade capitaliste

Ce que Trump désire le plus, comme les Israéliens, ce sont sans doute moins les plages de la «Riviera» de Gaza que les réserves de pétrole et de gaz naturel qui se trouvent dans sa mer – valant des milliards de dollars – que Trump et la colonie de peuplement sioniste peuvent se partager.

Bien avant la vision capitaliste de Trump d’une Gaza sous contrôle américain, les missionnaires protestants américains du XIXè siècle ont cherché à établir des colonies en Palestine et à remodeler le pays et son peuple à leur propre image.

Ce sont en fait les anciens coreligionnaires de Trump – des missionnaires presbytériens américains – qui ont été envoyés en Palestine dans les années 1820 pour convertir les musulmans palestiniens, les chrétiens orthodoxes et surtout les 4.000 juifs palestiniens, ainsi que les quelques milliers de juifs messianiques lituaniens qui venaient d’arriver avant les Américains.

Les Américains restèrent jusqu’en 1844, date à laquelle ils s’installèrent en Syrie et au Liban suite à l’établissement de missions anglicanes britanniques en Palestine, ce qui rendit leur présence superflue. Cependant, avant leur départ, ils réussirent à distribuer des milliers d’exemplaires de leur Bible protestante, laissant la Palestine entre les mains sûres de leurs coreligionnaires britanniques.

Dans le cadre de la conquête chrétienne européenne de la Palestine au XIXè siècle – surnommée la «croisade pacifique» – des millénaristes et des restaurationnistes protestants américains se joignirent à la «croisade» en établissant des colonies agricoles dans la ville de Jaffa.

Ils espéraient convertir les quelques milliers de juifs qu’ils rencontraient en Palestine et leur apprendre l’agriculture. Cependant, ils les trouvèrent «paresseux» et réticents à la conversion.

Un groupe d’adventistes du 7è jour américains, connus alors sous le nom de millérites (disciples d’un certain William Miller), s’installa à Bethlehem en 1851 aux côtés de colons chrétiens européens dans le village d’Artas. Ils s’installèrent ensuite à Jaffa pour fonder la colonie de «Mount Hope», mais celle-ci ne survécut pas longtemps.

Un autre groupe fanatique, les Dickson, fonda la «American Mission Colony» à Jaffa en 1854, qui rencontra la résistance palestinienne. La colonie fut attaquée en 1858, plusieurs colons furent tués et les survivants furent rapatriés dans le Massachusetts.

En réponse, les États-Unis envoyèrent un navire de la marine, la frégate à vapeur USS Wabash, sur les côtes de la Palestine pour faire pression sur les Ottomans afin qu’ils poursuivent les assaillants.

Histoire de résistance

En 1866, un autre groupe d’artisans et d’agriculteurs millénaristes protestants américains fanatiques arriva du Maine pour établir une autre colonie à Jaffa.

La colonie Adams, du nom de son chef évangélique George Washington Joshua Adams (un ancien mormon), commença avec 156 colons mais ne dura que deux ans.

Adams, qui avait rencontré le président de l’époque Andrew Jackson – le boucher des Amérindiens – à la Maison Blanche pour faciliter ses efforts de colonisation auprès des autorités ottomanes, compara la colonisation de la Palestine à celle des États-Unis.

Les Palestiniens s’opposèrent à la présence des colons, ce qui poussa les Ottomans à écrire au ministre américain à Constantinople pour protester contre le fait que «les indigènes» étaient chassés «de leurs champs par une colonie de Yankees».

Les difficultés financières forcèrent Adams à partir, et de nombreux colons furent rapatriés via l’Égypte.

En se lançant dans son projet de colonisation, Adams avait déclaré que sa colonie préparerait la terre au «retour» des Européens juifs, ce qui à son tour accélérerait la seconde venue de Jésus-Christ. Après la dissolution de la colonie, seuls 20 colons américains sont restés en Palestine.

En 1881, une autre famille protestante évangélique américaine a cherché à établir une colonie, cette fois à Jérusalem.

Horatio et Anna Spafford de Chicago ont conduit un contingent de 16 colons dans la ville pour hâter la seconde venue. Ils ont été rejoints par 55 protestants fondamentalistes suédois en 1896, qui sont passés à 150 au tournant du siècle. Ils ont acheté la maison du propriétaire foncier palestinien Rabah al-Husayni.

Contrairement à leurs prédécesseurs, ils se sont abstenus de faire trop de prosélytisme, s’épargnant ainsi l’inimitié locale. Leur colonie a survécu jusqu’à la fin des années 1950, lorsque des tensions internes ont conduit à sa disparition.

La maison Husseini qu’ils avaient achetée fut plus tard transformée en l’hôtel contemporain American Colony à Jérusalem-Est.

Une mission insensée

Raconter cette histoire ne vise pas seulement à rassurer Trump sur le fait que sa proposition coloniale n’est guère innovante – elle a en fait été tentée à plusieurs reprises au XIXè siècle.

Elle souligne également que l’attachement des Palestiniens à leur patrie et leur volonté de résister à ses colonisateurs sont plus forts que l’attachement de Trump à son éthique capitaliste et impérialiste.

Alors que les missionnaires américains fanatiques du XIXè siècle cherchaient à s’emparer du territoire des Palestiniens et à convertir sa population à leur version du christianisme, le plan de Trump pour voler Gaza s’aligne parfaitement sur sa propre version d’une religion impériale et capitaliste.

Assis aux côtés de Trump, le criminel de guerre Benjamin Netanyahu, qui n’a pas réussi à expulser les Palestiniens malgré tous ses efforts génocidaires, a qualifié le plan d’expulsion de «remarquable».

Mais si l’armée génocidaire israélienne a échoué lamentablement à écraser l’esprit et la détermination qui ont poussé les Palestiniens à résister à la colonisation de leur patrie par les colons américains et européens pendant plus d’un siècle et demi, Trump croit-il vraiment que sa mission impériale de profiteur – et sa vision d’une «Riviera au Moyen-Orient» pour les «citoyens du monde» – y parviendra?

Joseph Massad -

07.02.25