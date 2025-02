!!Génocide à Gaza: J 496!! La Palestine - 'Israël' & l'Occident: le Grand mensonge (+vidéo)

[Ci-dessous, un extrait d’un excellent article de J.Cook, journaliste vivant à Nazareth depuis des années. Le format étant trop long pour le blog MCP, en voici les dernières pages. Pour un accès à l’entièreté de l’article, voir le lien à la fin]





Netanyahu n'a aucune intention de maintenir le ’cessez-le-feu’ au-delà de la première phase, l'échange d'otages. Ensuite, il a quasiment promis de relancer le massacre.

Lorsqu'’Israël’ décidera d'y ’retourner’ l'administration Trump n'aura pas à payer, pas plus qu'il n'y a eu de prix à payer pour l'administration Biden.

Même maintenant, alors qu'Israël enfreint le cessez-le-feu, tirant sur des véhicules civils parce que les habitants ignorent les restrictions imposées par ‘Israël’ sur leurs déplacements, les politiciens et médias occidentaux ferment les yeux.

Et lorsqu'’Israël’ finira par rompre l'accord, ce qu'il fera, l'Occident se fera l'écho d'’Israël’, accusant encore le Hamas d'être à l'origine de ces violations.

Le cessez-le-feu est aussi un mensonge parce que, après avoir rendu Gaza inhabitable, l’avoir réduite à un camp de la mort, ‘Israël’ a déplacé son activité génocidaire vers la Cisjordanie occupée, où il introduit progressivement les mêmes tactiques que celles employées depuis 15 mois dans la minuscule enclave côtière.

Le week-end dernier, il a fait exploser de grands secteurs du camp de réfugiés de Jenin, le pulvérisant, comme il vient de le faire pour la plus grande partie de Gaza et certains secteurs du Sud-Liban (voir vidéo: https://youtu.be/5tniMNLRBMY)

‘ Israël’ s'en prend désormais à la Cisjordanie, qui n'est pourtant pas dirigée par le Hamas, mais par Mahmud Abbas, le dirigeant palestinien qui qualifie de ’sacrée’ la collaboration de ses forces de sécurité avec ‘Israël’ dans la répression de toute résistance à l'occupation illégale.

On notera également que la Cisjordanie n'a rien à voir avec l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Mais rien de tout cela n'est surprenant. Ces attaques n'ont jamais été que des prétextes au massacre de Gaza.

Le mensonge du cessez-le-feu vient s'ajouter à toute une série de mensonges passés, du Hamas décapitant des bébés à sa campagne de viols systématiques, pour laquelle il n'y a précisément aucune preuve.

Le mensonge alimente une nouvelle série de mensonges, comme la suggestion de M. Biden, le mois dernier, selon laquelle le cessez-le-feu permettrait aux habitants de Gaza de ’rentrer dans leurs foyers’ . Sauf que ces foyers n'existent plus. Ils ont disparu parce que l'administration Biden a envoyé des milliards de dollars de munitions pour détruire Gaza.

Pourquoi, peut-on se demander, l'administration Trump cherche-t-elle à acheminer un milliard de dollars de munitions supplémentaires à ‘Israël’, si ce n'est pour qu'il puisse poursuivre la destruction et le massacre?

Le cessez-le-feu est un mensonge parce que tout ce qui s'est passé au cours des 16 derniers mois n'a été que mensonge. C'est le dernier de toute une série de menteries, chacune étant destinée à valider d'autres mensonges et à créer un récit global mensonger: le Grand mensonge.

Le Grand mensonge parle d'un ’conflit’ vieux de plusieurs décennies avec les Palestiniens, de la ’lutte pour la survie’ d'’Israël’ dans la région. Le Grand mensonge occulte ce qui est réellement en jeu: le dernier projet colonial de l'Occident visant à éradiquer un peuple autochtone, en l'occurrence dans une région stratégiquement essentielle, le Moyen-Orient, riche en pétrole.

Selon ce Grand mensonge, le Hamas a ’déclenché une guerre’ le 7 octobre 2023 lorsqu'il a quitté le camp de concentration dans lequel les Palestiniens de Gaza vivent depuis au moins 16 ans, privés des besoins vitaux par leurs oppresseurs israéliens.

Selon ce Grand mensonge, les terroristes sont le Hamas, et non ‘Israël’, qui occupe, colonise et assiège illégalement la patrie des Palestiniens depuis trois quarts de siècle.

Selon ce Grand mensonge, le massacre par ‘Israël’ de dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants et la mutilation de plusieurs fois ce chiffre, étaient indispensables pour ’éliminer le Hamas’, et non une preuve de l'intention génocidaire d'’Israël’, comme l'ont conclu toutes les grandes organisations de défense des droits de l'homme.

Même Antony Blinken, le secrétaire d'État de M. Biden, a admis - mais seulement, bien entendu, au moment où il quittait ses fonctions - que la folie meurtrière prolongée d'’Israël’ a été un auto-sabotage total:

Nous estimons que le Hamas a recruté presque autant de nouveaux militants qu'il en a perdus” , a-t-il déclaré. “La recette d'une insurrection durable et d'une guerre perpétuelle” .

Cette semaine, les responsables de Gaza ont profité de l'accalmie des attaques israéliennes pour réévaluer le bilan des morts. Ils l'ont révisé à près de 62.000 après avoir ajouté les noms des disparus, présumés morts sous les montagnes de décombres. Mais de nombreux autres morts n'ont sans doute pas encore été identifiés.

La décision de la Cour internationale de justice, il y a plus d'un an, selon laquelle il y avait des raisons ’plausibles’ de soupçonner ‘Israël’ de commettre un génocide, a été occultée par les politiciens et les médias occidentaux, autre signe du Grand mensonge.

De plus, l'Occident s'est empressé de fournir à ‘Israël’ les bombes nécessaires pour perpétrer les massacres qui ont conduit la Cour mondiale à juger ‘Israël’ pour génocide.

Le 1 er ministre britannique Keir Starmer a présenté la privation de nourriture de la population de Gaza par ‘Israël’ comme une action légale de ’légitime défense’ , pour compléter le mensonge colossal.

D'après le Grand mensonge, le Hamas détient des otages, tandis que les milliers de Palestiniens enlevés par ‘Israël’ pour être utilisés comme monnaie d'échange dans les négociations actuelles - y compris des centaines de médecins, de personnel humanitaire et d'enfants - sont des ’prisonniers’ , légitimement ’arrêtés’ comme suspects de terrorisme.

Selon ce même Grand mensonge, le gouvernement d'’Israël’ devait détruire Gaza pour ramener les otages, mais les bombardements sur l'enclave se sont intensifiés au cours des derniers jours ayant précédé l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, montrant un gouvernement manifestement peu préoccupé par la mort potentielle des otages.

Ce Grand mensonge consiste à dire que le nivellement de Gaza par ‘Israël’, le blocus de toute aide et la famine qui frappe 2,3 millions de personnes sont en quelque sorte justifiés et ’proportionnés’ , et non pas destinés à rendre l'enclave inhabitable, dans le but de forcer les Palestiniens à partir et à se réfugier au Sinaï, territoire égyptien voisin, ou dans d'autres régions du monde arabe.

Le mensonge du ’cessez-le-feu’ est en parfaite adéquation avec cet énorme mensonge.

Le Grand mensonge qui a prétendu que Biden ’travaillait sans relâche’ au cessez-le-feu qu'il aurait pu obtenir quelques jours après le 7 octobre 2023 par un simple coup de fil à Netanyahu. Le cessez-le-feu ’durement acquis’, proposé exactement sous la même forme en mai dernier, mais qui a dû être retardé parce qu'’Israël’ avait besoin de plus de temps pour mener à bien son génocide.

Le Grand mensonge qui a acclamé Biden et Trump pour avoir réussi un coup diplomatique avec ce cessez-le-feu, alors que depuis plus d'un an, des millions de manifestants en Occident ont été calomniés, malmenés par la police et arrêtés comme des ennemis des j uifs pour avoir précisément exigé les mêmes mesures.

Le Grand mensonge qui, pendant des décennies, a présenté Washington comme un ’honnête négociateur’ alors qu'il est le plus grand pourvoyeur d'armes d'’Israël’, son apologiste le plus virulent, son homme de main le plus redoutable.

Le Grand mensonge qui a requis l'expulsion manu militari de deux journalistes lors de la conférence de presse d'adieu de Blinken, le mois dernier. Chacun d'entre eux a yant tenté de nous rappeler que l'empereur Biden était nu dès le départ.

À ceux qui se demandent pourquoi les médias sont restés si apathiques au cours des 15 derniers mois - sans parvenir, avec Gaza, à susciter la passion et l'indignation qu'ils ont si facilement manifestées lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie - voilà la réponse.

Les autres journalistes ont fait profil bas ou ont détourné le regard, craignant de perdre leur privilège de publication s'ils s'associaient à ces fauteurs de troubles. Même en plein génocide, la bienséance se doit d'être respectée à la cour royale.

Quoi qu'en disent les politiciens et les médias occidentaux, le cessez-le-feu n'a rien arrangé. Il n'offre qu'un bref répit au peuple palestinien dans ses souffrances et sa misère les plus urgentes.

Nous ne pouvons pas permettre que cet arrangement renforce le récit du Grand mensonge. C'est exactement ce qu'a cherché à faire Keir Starmer, 1er ministre de Grande-Bretagne et marchand de bobards par excellence.

Lors d'une déclaration sur la perspective du cessez-le-feu le mois dernier, Starmer a suggéré qu'il offrirait à la population de Gaza ce qu'il a appelé “un avenir meilleur” , y compris la création d'un “État palestinien souverain et viable” .

Vraiment?

Personne ne veut se demander à quoi ressemblerait le meilleur scénario possible pour Gaza. L'affirmation de M. Starmer repose sur l'idée tout à fait fantaisiste qu'’Israël’ souhaite réellement un cessez-le-feu permanent.

En réalité, cela nous ramènerait au 6 octobre 2023, lorsqu'’Israël’ imposait un blocus à Gaza et retenait en otage ses 2,3 millions d'habitants. ‘Israël’ leur a interdit l'importation de produits de première nécessité et les a condamnés à un régime de privation.

Il a refusé aux malades l'accès aux traitements vitaux qu'ils ne pouvaient recevoir qu'à l'étranger. Il a ruiné l'économie en privant les entreprises d'un marché d'exportation. Il n'a accordé à la population de Gaza que quelques heures d'électricité par jour, et l'a surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via une armada de drones.

Dans le meilleur des cas, voici ce que Gaza revivrait, en plus de la dévastation causée par ‘Israël’ depuis: plus de maisons, d'écoles, d'universités, d'hôpitaux, de boulangeries, de mosquées, d'églises. Des montagnes de décombres à déplacer. Des systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées détruits. Des pans entiers de la population requérant un traitement médical pour blessures graves et maladies, et près de 40.000 orphelins dont il faut prendre soin.

Est-ce là l’ “avenir meilleur” qu'évoquait Starmer?

Quelles sont les chances que Gaza profite même de ce meilleur scénario de l'enfer, alors qu'’Israël’ ne perd pas de temps pour étendre ses pratiques génocidaires à la Cisjordanie?

Le cessez-le-feu est un mensonge parce que tout ce qu'on nous a raconté n'est que mensonge, qu'’Israël’ est une démocratie libérale occidentale ordinaire, qu'’Israël’ veut la paix avec ses voisins, que l'armée d'’Israël’ est la plus morale du monde.

‘ Israël’ n'est pas seulement un État colonisateur ordinaire - le genre qui cherche à éradiquer la population autochtone dont il convoite les terres. ‘Israël’ est l'État colonisateur le plus lourdement armé, le plus complaisant de l'histoire, et un État adepte de la politique de la terre brûlée dans la région qu'il colonise.

La vérité, c'est que tout ce qu'on nous a dit sur ‘Israël’ n'est que mensonge. Rien ne peut être réparé, rien ne peut guérir tant que perdureront les mensonges.

Jonathan Cook

08.02.25