!!Génocide à Gaza: J 495!! Les Palestiniens livrés à eux-mêmes, face à deux racistes notoires

Le monde porte la responsabilité de la phase actuelle de l’alliance américano-israélienne

Le plan du président américain Donald Trump de prendre le contrôle de Gaza est le dernier exemple en date de l’ampleur de l’inaction de la communauté internationale en faveur des Palestiniens depuis l’établissement d’'Israël' en Palestine en 1948.

L’indignation rhétorique ne signifie rien, si ce n’est que plusieurs dirigeants craignent désormais que l’expulsion forcée des Palestiniens vers leur pays ne se traduise par un fardeau en termes d’immigration et éventuellement de sécurité. Si les dirigeants mondiaux étaient vraiment préoccupés par le fait que le déplacement forcé des Palestiniens viole le droit international, ils auraient travaillé sérieusement pour démanteler Israël dès les premières étapes et auraient permis l’exercice du droit légitime au retour des réfugiés palestiniens.

Les Palestiniens, a déclaré Trump, n’ont d’autre choix que de quitter «le gros tas de décombres», comme il a décrit Gaza. Les pays dotés d’un «cœur humanitaire» devraient accueillir les Palestiniens.

Steve Witkoff, l’envoyé de Trump au Moyen-Orient, a expliqué plus en détails ce raisonnement dérangé. ''Une vie meilleure n’est pas nécessairement liée à l’espace physique dans lequel vous vous trouvez aujourd’hui'', a déclaré Witkoff à Fox News.

''Une vie meilleure est synonyme de meilleures opportunités, de meilleures conditions financières, de meilleures aspirations pour vous et votre famille. Cela ne se produit pas parce que vous pouvez planter une tente dans la bande de Gaza et que vous êtes entouré de 30.000 munitions qui peuvent exploser à tout moment'', a-t-il ajouté.

Le fait d’être contraint de se déplacer à l’extérieur du pays est-il une garantie d’une vie meilleure? Witkoff pense-t-il que les réfugiés palestiniens dans les camps de réfugiés surpeuplés, en Jordanie et au Liban, se satisfont d’une «vie meilleure» parce qu’ils ne sont pas à Gaza ou ailleurs en Palestine occupée, leur patrie? Pense-t-il que les constructions palestiniennes sont équivalentes à une tente dressée?

L’hypocrisie consistant à feindre de se préoccuper des Palestiniens vivant au milieu de munitions non explosées sonne faux, étant donné que les États-Unis ont été le principal fournisseur d’armes à ’Israël' tout au long du génocide et ont participé de première main à l’extermination de générations entières de familles palestiniennes.

Ce sont en effet les États-Unis qui ont fourni les munitions qui ont transformé Gaza en un «gros tas de décombres», probablement en violation de leurs propres lois fédérales.

Il faut tirer les leçons de l’histoire, a déclaré Trump lors de la conférence de presse. Qu’a appris Trump? Que le colonialisme est rentable et que le génocide rapporte d’énormes profits à ses auteurs?

Que diriez-vous d’une autre leçon de l’histoire? Une leçon qui enseigne à la communauté internationale que la décolonisation a toujours été une option et, en fait, qu’elle l’est toujours. Et qu’en légitimant l’existence d’'Israël', ils ont légitimé toutes les formes de violence contre les Palestiniens, y compris la dernière proposition américaine qui semble avoir énormément satisfait le 1er ministre israélien B.Netanyahu qui l'a décrite comme «une idée remarquable». Ce criminel de guerre inculpé ne peut certainement pas tomber plus bas.

L’annexion est bien différente de ce que le monde avait imaginé pendant la première présidence de Trump, lorsque l’attention était centrée sur la Cisjordanie occupée. Le monde a attendu son heure, même si les Palestiniens n’en avaient pas les moyens.

Le résultat a été un génocide sous l’administration Biden, qui était censée être la meilleure alternative à Trump, et l’annexion est à nouveau sur la table avec Gaza censée devenir la «Riviera du Moyen-Orient», une tranche de propriété de premier ordre en bord de mer qui, en réalité, abrite plus de deux millions de Palestiniens, la plupart d’entre eux étant des réfugiés venus d’ailleurs dans leur territoire occupé.

L’armée israélienne a maintenant reçu l’ordre de se préparer à un transfert «volontaire», même si la Maison Blanche est revenue sur les propos de Trump. Comment un transfert «volontaire» se produit-il sous occupation militaire? Sous la menace d’une arme?

Selon le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, «les habitants de Gaza devraient être autorisés à sortir et à émigrer librement, comme c’est le cas partout dans le monde». Sur un billet aller simple, aurait-il pu ajouter.

Il y a moins d’un mois, rappelez-vous, 'Israël' avait assiégé tous les Palestiniens de Gaza dans des zones surpeuplées, pour mieux les tuer pendant son génocide. Où était alors leur droit à la libre circulation? De plus, dans les décennies qui ont précédé le début du génocide, le régime d’occupation n’avait aucun scrupule à empêcher les Palestiniens de voyager librement. Il n’en a toujours pas.

Les Palestiniens ont déjà rejeté le plan de Trump, comme l’ont fait de nombreux gouvernements, du moins en théorie. Mais au lieu de chevroter sans cesse sur le droit international sans rien faire, les dirigeants mondiaux devraient tirer une leçon particulière de l’histoire qu’ils ont évitée depuis le plan de partage de 1947: écouter les Palestiniens, décoloniser le territoire, mettre fin à l’occupation et libérer la Palestine.

Ramona Wadi -

06.02.25