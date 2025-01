!!Génocide à Gaza: J 472!! La Palestine libre, de la mer au Jourdain

À l’attention des élus politiques de Belgique

La nouvelle annonce d’un cessez-le-feu, malgré la volonté des faucons qui réclamaient toujours plus de sang et de destruction, est un soulagement temporaire dans un océan de souffrance. Cependant, nous ne devons pas nous y méprendre: ce cessez-le-feu ne saurait être une fin en soi. Loin de marquer la conclusion d’une agonie, il illustre la nécessité d’un mouvement international fort et résolu pour arracher le peuple palestinien des griffes d’un système colonial fondé sur l’injustice et la brutalité.

Depuis le 7 octobre 2023, le monde a été témoin d’un déferlement de violences d’une ampleur inouïe. Selon les données des autorités sanitaires palestiniennes, au moins 46.808 Palestiniens ont été tués, dont 70% étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Plus de 110.000 blessés et plus de 10.000 disparus sous les décombres témoignent du caractère systémique de la politique de destruction menée par l’État israélien.

Chaque heure de retard dans l’application des accords coûte des vies: 81 Palestiniens ont été exécutés parce que le gouvernement israélien a différé le vote du cessez-le-feu de seulement 24 heures. Le massacre se poursuit même sous la promesse de trêve: 101 morts supplémentaires après l’annonce de la suspension des hostilités, selon l’ A gence Média s Palestine .

La communauté internationale, et vous, représentants des peuples libres, portez la responsabilité historique d’exiger plus qu’un arrêt temporaire des bombes. Il s’agit d’une question fondamentale de justice: la fin du régime sioniste, cet appareil politique d’apartheid dénoncé par des organisations comme Human Rights Watch & Amnesty International , est la seule voie vers une paix juste et durable.

Le 15 janvier, un accord prévoyant un échange d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et le retrait des troupes israéliennes de Gaza a été conclu. Pourtant, des observateurs comme Chris Hedges préviennent que ces accords sont fragiles, citant la longue histoire des violations israéliennes des cessez-le-feu (' The Ceasefire Charade ', Chris Hedges Report , 2025). Comme lors de l’accord rejeté en juillet 2024 par Netanyahu, le refus de cesser les hostilités à temps a coûté des milliers de vies, précise Mustafa Barghuti , membre de l’OLP (cité dans L’Humanité , 16 janvier 2025).

Le concept d’apartheid appliqué à l’État israélien n’est ni une exagération rhétorique ni une simplification politique. Selon le rapport de B’Tselem , le système légal israélien institue une ségrégation des droits basée sur l’ethnicité et la religion, octroyant des privilèges aux citoyens juifs tout en marginalisant les Palestiniens.

Cette organisation israélienne des droits humains conclut que « l’ensemble du territoire entre la mer et le Jourdain est gouverné selon des principes qui relèvent de l’apartheid ». Les restrictions imposées à la liberté de mouvement, les confiscations de terres, et les démolitions de maisons sont autant de manifestations de cette stratégie d’oppression.





De la mer au Jourdain: la revendication d’une Palestine libre





La cause palestinienne trouve un écho direct dans les luttes anticoloniales du XX è siècle. La résistance algérienne contre la France, la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, et la guerre du Vietnam partagent des leçons communes sur l’irremplaçable droit à la résistance face à la domination violente.

Frantz Fanon , dans ‘ Les Damnés de la Terre’ (1961), soutient que la violence coloniale ne laisse d’autre choix aux opprimés que de répondre par une violence d’autodéfense. La situation palestinienne aujourd’hui en est une illustration tragique.

‘ Israël’ continue de développer des stratégies d’annexion territoriale et de purification ethnique, documentées par des chercheurs comme Ilan Pappé dans ‘ The Ethnic Cleansing of Palestine’ . Les politiques israéliennes de transferts forcés et de blocus sont qualifiées de crimes contre l’humanité selon le droit international, notamment par les conventions de Genève.





Nos exigences aux représentants politiques





Exigez la fin immédiate du blocus de Gaza , une punition collective interdite par l’article 33 de la Quatrième Convention de Genève. Condamnez la complicité des États qui arment et financent le colonialisme israélien , notamment les États-Unis sous l’administration Biden, qualifiée par ses détracteurs de soutien actif à un génocide. Affirmez le droit légitime des Palestiniens à la résistance , inscrit dans la résolution 37/43 de l’Assemblée générale des Nations unies.

Il ne peut y avoir de paix sans justice. Les luttes de libération d’hier doivent éclairer notre engagement d’aujourd’hui. De la mer au Jourdain, la Palestine libre est une exigence de dignité humaine et de responsabilité internationale.

Chers élus, le moment d’agir est maintenant.

[courrier envoyé à: Alexander De Croo, Ludivine Dedonder, Bernard Quintin]

Nordine Saïdi -