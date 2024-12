!!Génocide à Gaza: J 442!! Au Hamas, le frère de Yahya Sinwar a pris la relève

Le Hamas renforce ses rangs à Gaza avec des milliers de nouveaux combattants

L’aile militaire du Hamas, les Brigades Qassam, a recruté des milliers de nouveaux combattants de la résistance dans ses rangs dans la bande de Gaza et s’adapte aux conditions difficiles auxquelles elle est confrontée dans les combats avec les troupes israéliennes, qui continuent de souffrir d’épuisement et de troubles mentaux, selon des rapports en hébreu du 18 décembre.

«Le Hamas a recruté quelque 4.000 nouveaux agents pour l’aile militaire ces derniers mois», a rapporté mercredi le site d’information israélien Walla , citant des sources du commandement sud de l’armée.

«Ils continuent d’opérer d’une manière inhabituelle en termes de méthodes d’opération contre l'armée… Dans certains endroits, le Hamas s’est adapté aux combats contre les forces dans le sud de la bande de Gaza», ont ajouté les sources.

Le rapport ajoute que tout au long de la guerre, les combattants des Brigades Qassam ont pu échapper aux services de renseignements et déjouer les opérations.

Mohammad Sinwar, chef militaire des Brigades Qassam et frère de l’ancien chef du Hamas Yahya Sinwar, et le commandant Izz al-Din Haddad sont les deux dirigeants qui dirigent les opérations du groupe de résistance palestinien, selon le site d’information. «Ils ont fait très attention à ne pas s’exposer.»

Ces derniers jours ont vu une reprise de violents combats à Gaza alors que l’aile militaire du Hamas reconstitue ses rangs.

Un communiqué des Brigades Qassam publié mercredi a déclaré qu’un combattant de la résistance avait réussi à tuer un soldat israélien près de son char et à saisir son arme avant de lancer deux grenades dans le Merkava. L’opération a eu lieu dans la ville de Beit Lahia, au nord de Gaza.

Le groupe a également annoncé avoir ciblé un véhicule israélien transporteur de troupes avec un engin explosif et tué cinq soldats «à bout portant» à Jabaliya, au nord de Gaza.

Pendant ce temps, l’armée israélienne est épuisée, décimée et psychologiquement cassée par la guerre qui dure depuis plus d’un an et par de violents combats au sol.

«L’armée estime que d’ici 2030, le nombre de soldats handicapés atteindra 100.000, dont 60% souffriront de troubles mentaux», a rapporté mercredi la chaîne de télévision israélienne KAN .

De plus en plus de soldats refusent également de servir dans l’armée. Beaucoup sont déprimés, épuisés, psychologiquement touchés et démotivés, selon un rapport du magazine Ha-Makom publié le 20 octobre.

Le parent d’un soldat cité dans le rapport Ha-Makom a déclaré que, selon son fils, «les quartiers sont vides. Tous ceux qui ne sont pas morts ou blessés sont mentalement atteints. Il en reste très peu qui sont retournés au combat. Et ils ne sont pas tout à fait en forme non plus.»

On ne sait pas encore combien de temps il faudra pour que la guerre prenne fin. Bien que des rapports aient fait état de progrès dans les récentes négociations de cessez-le-feu, ‘Israël’ n’a pas encore accepté les conditions du Hamas pour un retrait israélien total de Gaza. Au contraire, il semble qu’’Israël’ se prépare à une présence à long terme dans la bande de Gaza, selon des rapports des médias israéliens du mois dernier.

Une nouvelle proposition de trêve et d’échange en trois étapes pour Gaza est actuellement en cours de discussion au Qatar. Un négociateur palestinien a déclaré à la BBC mardi que les pourparlers en étaient à leur phase finale.

«Le Hamas confirme qu’à la lumière des discussions sérieuses et positives qui se déroulent aujourd’hui à Doha sous les auspices des frères médiateurs qataris et égyptiens, parvenir à un accord pour un cessez-le-feu et un échange de prisonniers est possible si ‘Israël’ cesse de poser de nouvelles conditions», a déclaré le Hamas dans un communiqué du 17 décembre.

Rédaction The Cradle -

18.12.24