!!Génocide à Gaza: J 398!! 'Israël' a confirmé l'annulation de l’accord avec l’UNRWA

U n pas de plus vers un génocide assumé?

À l’attention des Élus Européens et du Gouvernement Belge,

L'annonce par Israël de l’annulation de l’accord avec l’UNRWA, l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, marque une escalade de plus dans les pratiques visant à exclure, marginaliser et détruire un peuple. Cette rupture d’accord, loin d'être une simple décision administrative, sonne comme un signal clair de la volonté de nier les droits les plus fondamentaux des réfugiés palestiniens, lesquels dépendent de cette agence pour leur survie.

Devant cette réalité, l'Europe, dont la Belgique, et plus largement la communauté internationale, ne peuvent se contenter de réactions passives; une réponse politique forte et urgente est impérative pour empêcher une catastrophe humaine d'ampleur historique.

L’UNRWA représente, depuis sa création en 1949, le seul filet de sécurité pour des millions de réfugiés palestiniens, privés de droits élémentaires et contraints à l’exil par les violences structurelles et continues de l’occupation israélienne. Cette agence fournit des services vitaux, y compris des soins de santé, de l’éducation et de l’aide alimentaire, à des populations dont les conditions de vie sont délibérément précarisées par des décennies de politiques d’apartheid.

L'annulation de cet accord, dans un contexte déjà marqué par des attaques dévastatrices sur Gaza et des restrictions d’aide, pose la question de l'intention derrière ces actes, une question à laquelle la communauté internationale doit apporter une réponse claire et sans équivoque.

Plusieurs organisations, dont la Commission d’enquête internationale indépendante, alertent depuis des années sur les violations graves et systémiques des droits humains en territoire palestinien occupé, violations qui, cumulées, s'apparentent à des actes de génocide. La doctrine internationale est claire: les attaques ciblées contre des civils, la destruction d'infrastructures essentielles, et la privation intentionnelle de moyens de survie constituent des éléments pouvant satisfaire aux critères d’un génocide au sens du droit international. L’annulation de l’accord avec l’UNRWA relève de cette logique de destruction, cherchant à infliger de manière délibérée des souffrances insoutenables à une population déjà vulnérable.

Cette nouvelle initiative est loin d'être un acte isolé. Elle s'inscrit dans une politique systématique d’apartheid dénoncée par des experts tels que Francesca Albanese, Rapporteur spécial de l’ONU, qui décrit une discrimination constante, renforçant la marginalisation des Palestiniens et privant les enfants en particulier, de leur droit à l’éducation et à une vie libre de violence. En annulant cet accord, ‘Israël’ étend cette stratégie de déshumanisation, poussant un peuple déjà acculé vers une précarité encore plus intense, qui s’apparente à une tentative d’extermination.

En tant que représentants élus, vous avez la responsabilité de garantir que les droits humains ne soient pas de simples principes théoriques mais des valeurs actives, défendues par des actions concrètes. L’Europe et la Belgique ne peuvent rester silencieuses face à ce déni de justice.

Aujourd’hui, la passivité de la communauté internationale revient à cautionner les violations et à permettre leur intensification. Le silence face à ces actes d’une violence inouïe est une abdication morale et politique. Israël, par cette annulation, remet en cause les fondements mêmes de la justice internationale et des droits humains, principes que l’Europe prétend défendre avec fermeté.

Nous appelons, par ce communiqué, les élus européens et le gouvernement belge à agir. Cela implique de rompre le silence diplomatique et de dénoncer publiquement cette décision inhumaine. Il est impératif que l’Europe, par le biais de résolutions fortes, soutienne activement les initiatives visant à protéger les réfugiés palestiniens, à sanctionner les acteurs de ces crimes, et à soutenir l’UNRWA sans condition.

Face à cette situation, votre rôle ne peut plus être celui de simples observateurs. L’histoire retiendra si, devant cette escalade vers une politique génocidaire, nos représentants auront eu le courage de s’opposer, de s’engager et d’œuvrer pour que justice et dignité soient enfin rendues aux Palestiniens.

