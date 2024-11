!!Génocide à Gaza: J 396!! Marwan Barghouti brutalement agressé dans les prisons israéliennes

Certains militants qui nous ont accompagnés lors des Missions civiles d’Observation en Palestine début des années 2000 ont pu rencontrer le charismatique leader palestinien Marwan Barghouti (ndlr MCP)

L'on apprend que l’éminent dirigeant palestinien Marwan Barghouti et plusieurs codétenus ont été violemment agressés par des gardiens de prison israéliens à la prison de Megiddo, début du mois de septembre, selon la Palestinian Prisoner's Society (PPS).

Depuis octobre 2023, il a été transféré dans trois centres de détention distincts, où il a toujours été placé à l'isolement.

C'est la troisième fois en moins d'un an qu'il est agressé par des gardes israéliens.

Il a été violemment agressé en décembre 2023 à la prison d'Ofer, en Cisjordanie occupée, puis en mars 2024 à la prison de Megiddo.

Le PPS a fait état de ces agissements dans une déclaration après une récente visite à la prison de Megiddo, suite à une interdiction de visite de 3 mois imposée par les autorités d'occupation israéliennes.

Le 9 septembre 2024, M.Barghouti a été battu dans sa cellule à l'isolement, entraînant de graves blessures au dos, aux côtes, aux bras et aux jambes.

Son rétablissement a été lent et difficile, car il doit faire face à une mobilité limitée, à des douleurs persistantes à la poitrine et au dos, à des blessures infectées non traitées et à une inflammation de l'oreille causée par une hémorragie interne, qui n'a pas non plus été soignée, indique le communiqué. Les autorités pénitentiaires ne lui ont pas fourni les soins médicaux appropriés.

Qui est Marwan Barghouti ?

Les partisans de Marwan Barghouti l'appellent le Mandela palestinien. À l'instar du leader sud-africain emprisonné 28 ans par le régime de l'apartheid, l'homme politique ancien haut cadre du Fatah, est incarcéré en Israël depuis plus de 20 ans. ,

Marwan Barghouti a été l'un des principaux dirigeants de la première et de la deuxième Intifada et a été condamné par un tribunal israélien pour cinq chefs d'accusation de meurtre en 2004, deux ans après son incarcération.

Son emprisonnement par Israël est l'un des plus médiatisés, et sa libération est depuis longtemps l'un des principaux objectifs de plusieurs groupes opposés à l'occupation israélienne de la Palestine.

Israël a accusé Marwan Barghouti d'avoir fondé les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa au début des années 2000 et l'a inculpé de 26 chefs d'accusation de meurtres et de tentatives de meurtres attribués aux Brigades.

Il a été condamné par un tribunal israélien à cinq peines de prison à vie cumulées, majorées de 40 ans pour tentatives de meurtres et appartenance à une organisation terroriste.

Réaction israélienne

Contactée par l’AFP, l’Autorité pénitentiaire israélienne (IPS) a déclaré que M. Barghouti avait déposé “deux requêtes concernant des allégations de mauvais traitements en prison” mais qu’après examen des plaintes, “le tribunal (...) a conclu qu’il n’y avait pas eu de violations de la loi” par l’IPS. Tout en précisant que “tous les prisonniers sont détenus conformément à la loi”, l’IPS a rappelé que M. Barghouti avait “le droit de déposer une (nouvelle) plainte”.

Rédaction Quds News (relu & revu par MCP) -

28.10.24