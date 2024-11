!!Génocide à Gaza: J 392!! Puisque la colonie 'Israël' est assurée de son impunité, elle poursuit ses expériences inhumaines sur les Palestiniens

'Israël’ lance un projet de camps de concentration à Gaza gérés par des mercenaires formés par la CIA

Les Palestiniens de Gaza ser o nt contraints de vivre dans des «bulles humanitaires» où l’entrée et l’accès à la nourriture se feraient via une identification biométrique.

Le cabinet du 1 er ministre israélien B. Netanyahu devrait approuver un plan visant à installer des camps de concentration à Gaza, gérés par des mercenaires d’une société de sécurité privée dirigée par d’anciens responsables des services de renseignement américains et israéliens, et des commandants des forces spéciales, a rapporté Yedioth Ahronoth le 22 octobre.

La société de sécurité américaine GDC prévoit de mettre en place des «bulles humanitaires» à Gaza. L’armée israélienne sera chargée de «nettoyer» ces bulles des combattants du Hamas et d’ériger un mur de séparation autour d’elles dans les 48 heures.

L’accès à ces bulles sera interdit, sauf pour les résidents qui habiteront dans le quartier et qui se soumettront à une identification biométrique.

Le journaliste américain Dan Cohen rapporte que «l’administration Biden a approuvé le déploiement de 1.000 mercenaires privés formés par la CIA dans le cadre d’un plan conjoint américano-israélien visant à transformer les décombres apocalyptiques de Gaza en une dystopie high-tech».

La société GDC est chapeautée par l’homme d’affaires israélo-américain Moti Kahane, qui a travaillé avec les services de renseignement israéliens pendant la guerre contre la Syrie pour approvisionner les groupes extrémistes dits rebelles qui cherchent à renverser le gouvernement du président Bachar al-Assad.

Yedioth Ahronoth rapporte que le GDC a participé à diverses guerres soutenues par l’Occident, notamment en Afghanistan, en Irak et en Ukraine. Elle est active dans une centaine de pays et emploie plus de 14.000 personnes.

La société emploie d’anciens combattants des unités d’élite des armées américaine et britannique, ainsi que des combattants kurdes. Ces mercenaires sont censés sécuriser les convois humanitaires qui entreront dans chaque bulle.

L’entreprise estime qu’une centaine de mercenaires sera nécessaire pour «sécuriser» chaque «bulle» de quartier.

GDC commencera à opérer dans les 30 jours suivant l’approbation du projet, et la filiale israélienne de l’entreprise sera chargée de coordonner l’activité avec l’armée israélienne.

Le projet de création de «bulles humanitaires» à Gaza intervient alors que la campagne israélienne d’extermination, de famine et de nettoyage ethnique de centaines de milliers de Palestiniens dans le Nord de la bande de Gaza entre dure depuis plus de 3 semaines.

Rédaction The Cradle -

24.10.24