!!Génocide à Gaza: J 391!! Les 'Verts' allemands doivent être dénazifiés

Toute honte bue...

Je ne me souviens pas avoir beaucoup contribué à ces discussions. Je me suis contenté de m'asseoir et d'écouter des militants plus intelligents et mieux informés que moi.

L'un d'entre eux a fait remarquer que par le passé, une organisation politique avait exprimé un fort attachement à la nature: les nazis, qui parlaient souvent de sang et de terre.

À l'époque, je ne voulais pas croire que les nazis aient pu influencer le ‘mouvement V ert’ international de quelque manière que ce soit. Les ‘Verts’ allemands que j'avais vus à la télévision semblaient tous adhérer à la philosophie “faites l'amour, pas la guerre” .

Aujourd'hui, Annalena Baerbock, membre des ‘Verts’, est ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement berlinois. Elle parle de tirer les leçons du passé de son pays, tout en pratiquant exactement le contraire.

Mme Baerbock considère l’ h olocauste (mot inapproprié, puisqu’il indique un ‘sacrifice’, ce qui n’est pas le cas du génocide des juifs, comme nous l’avons déjà expliqué-ndlr MCP) comme “le pire crime que le monde ait jamais connu” . Pour l'expier, elle permet un holocauste à Gaza, le pire crime que le monde ait connu jusqu'à présent au cours de ce siècle.

L'Allemagne vient de publier de nouvelles données montrant qu'elle a approuvé des exportations militaires d'une valeur de plus de 100 millions de dollars vers ‘Israël’ au cours des trois derniers mois.

Cette nouvelle révélation contredit les informations selon lesquelles Mme Baerbock et un collègue des ‘Verts’ refusent d'approuver de nouvelles livraisons d'armes à destination d'’Israël’. Les ‘Verts’ auraient exigé une garantie écrite que les armes allemandes ne seraient pas utilisées à des fins de génocide.

Fait significatif, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a insisté sur le fait que les livraisons d'armes à ‘Israël’ se poursuivent, sans que Baerbock ne s'y oppose (du moins en public). Il y a lieu d'être sceptique quant à l'affirmation selon laquelle elle a réclamé une “clause anti-génocide” dans les documents relatifs aux livraisons d'armes.

L'Allemagne protège en fait ‘Israël’ contre l'accusation de génocide. Lorsque l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de Justice pour accuser ‘Israël’ de violer la Convention sur le génocide, l'Allemagne s'est empressée d'indiquer qu'elle interviendrait en faveur d'’Israël’.

Mme Baerbock a elle-même déclaré en janvier qu'elle ne voyait pas en quoi ‘Israël’ aurait eu l'intention de commettre un génocide dans sa guerre contre Gaza, qu'elle a qualifiée comme étant une guerre “d'autodéfense” .

Outrage à l'histoire





En juin, Mme Baerbock a prononcé un discours sur les anciennes colonies allemandes. Elle a déclaré sans équivoque que son pays avait une “responsabilité historique” dans le “génocide infligé aux peuples Herero et Nama” dans le sud-ouest de l'Afrique (aujourd'hui la Namibie) au début des années 1900.

Mme Baerbock se demande comment l'Allemagne peut assumer son passé sans reconnaître qu'elle facilite un génocide dans le présent.

Environ 30% des principales importations d’ armes vers ‘Israël’ entre 2019 & 2023 proviennent d'Allemagne. Seuls les États-Unis ont été un plus grand fournisseur d'armes à ‘Israël’ au cours de cette période.

Et lorsque le génocide a commencé, Baerbock a refusé de nombreuses semaines à appeler au cessez-le-feu. Dans une interview accordée à la Deutsche Welle en novembre 2023, Mme Baerbock a déclaré:

“ Nous sommes déterminés à assumer notre responsabilité en tant qu'Allemands . Et cela signifie donner aux hommes et aux femmes juifs, que l'Allemagne a tenté d'anéantir sous la dictature nazie, un pays sûr. C'est l'État d'’Israël’, voilà pourquoi la sécurité d'’Israël’ est la raison d'État de l'Allemagne”.

C'est un outrage à l'histoire que d'invoquer l'holocauste de cette manière.

Les nazis considéraient les j uifs comme des Untermenschen - des sous-hommes - et cherchaient à les exterminer afin de poursuivre leur vision de la pureté raciale aryenne.

‘ Israël’ considère les Palestiniens comme des “animaux humains” et mène contre eux une guerre d’extermination. Le “pays sûr” (‘Israël’) auquel Mme Baerbock est attachée, est doté de l'arme nucléaire et met en péril la paix mondiale afin que Benjamin Netanyahu puisse rester 1 er ministre, et que ses coalisés d'extrême-droite puissent poursuivre leur vision de la suprématie ethno-religieuse.

Le ‘mouvement Vert’ a clairement besoin d'être dénazifié!

Si Annalena Baerbock et les ‘Verts’ allemands continuent à soutenir les crimes d'’Israël’, il est vital qu'ils soient exclus par leurs partis frères ailleurs en Europe.

Il n'y a pas de place pour les divergences d'opinion sur le génocide. Les ‘Verts’ sont soit pour, soit contre.





David Cronin -

26.10.24