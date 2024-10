!!Génocide à Gaza: J 387!! L’hypocrisie de l’Occident est un gouffre sans fond pour les Palestiniens

Au début du génocide israélien à Gaza, le 1er ministre israélien Netanyahu a déclaré une guerre contre le Hamas. Après avoir tué plus de 42.500 civils (recensés), déplacé la totalité de la population de Gaza et tué les principaux dirigeants du Hamas, Ismail Haniyeh, Mohammed Deif et Yahya Sinwar, Netanyahu est de nouveau monté sur son podium colonial pour rappeler au monde que la «guerre» n’est pas terminée. Car, selon la logique coloniale sioniste, le génocide ne peut être terminé que lorsqu’il ne restera plus aucun Palestinien à Gaza.

Les alliés d’’Israël’ en Occident ont salué la mort de Sinwar. Prenons l’exemple du 1er ministre australien Anthony Albanese, qui a décrit Sinwar comme «un ennemi du peuple israélien et un ennemi des peuples épris de paix où qu’ils soient». Le Hamas n’a jamais internationalisé sa résistance – il a toujours affirmé que sa résistance anticoloniale était contenue contre ‘Israël’ – un droit en vertu du droit international – alors pourquoi A.Albanese tente-t-il de rendre l’assassinat de Sinwar pertinent pour les personnes extérieures à la Palestine? Pour marquer des points en faveur du génocide israélien auprès de ceux qui le soutiennent déjà?

Les personnes qui comprennent la résistance anticoloniale légitime ne se laisseront pas influencer, et si le droit international était vraiment respecté, il n’y aurait pas de place pour les commentaires d’Albanese, ni pour ‘Israël’. Car rappelons-nous que l’ONU s’est déclarée engagée à éradiquer le colonialisme, mais n’a pas tenu parole.

Les dirigeants européens ne s’en sortent pas mieux. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a accusé le Hamas d’être responsable des souffrances du peuple palestinien tout au long du génocide. Le président français Emmanuel Macron a décrit l’assassinat de Sinwar comme un tournant. ’’Nous devons saisir cette opportunité pour libérer les otages et mettre fin à la guerre’’, a-t-il déclaré après le sommet du Conseil européen. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a décrit Sinwar comme ayant causé «des souffrances incommensurables dans toute une région». La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a gardé le silence pendant le massacre israélien des Palestiniens à Gaza, tout en maintenant sa position pro-génocidaire et pro-coloniale, a décrit la mort de Sinwar comme «un affaiblissement certain et significatif du Hamas».

De son côté, le président américain Joe Biden a félicité Netanyahu pour l’assassinat de Sinwar, car le chef du Hamas «a beaucoup de sang sur les mains – du sang américain, du sang israélien et d’autres». Les groupes sanguins comptent apparemment pour les colonialistes. Car le sang des colonisés, dont Netanyahu et l’État d’’Israël’ tout entier sont non seulement imprégnés mais sur lequel ils ont bâti, n’est jamais mentionné, malgré sa visibilité. Car dans la version coloniale promue par ‘Israël’ et les États-Unis, les Palestiniens n’ont apparemment pas de sang.

Ce qui ressort à première vue, c’est que les dirigeants occidentaux voient prétendument une «opportunité» dans l’assassinat de Sinwar, tandis que Netanyahu ne voit pas la fin du génocide tant que le dernier Palestinien debout ne tombera pas.

Cependant, quoi qu’en disent les dirigeants occidentaux, leur soutien au génocide est inébranlable. Pour maintenir un semblant de statu quo inexistant, les dirigeants occidentaux n’ont pas perdu de temps à se précipiter vers la rhétorique habituelle de libération des otages israéliens, de négociation d’un cessez-le-feu et du principe favori de l’Occident – le paradigme à deux États.

A écouter les dirigeants occidentaux, l’assassinat de Sinwar détient la clé de ces trois événements. Pourtant, l’Occident sait que Netanyahu dicte le rythme, et il a déjà décidé qu’il n’y a pas de retour en arrière après le génocide, le cessez-le-feu et la solution à deux États. N’est-il pas temps que l’Occident prenne Netanyahu au mot, publiquement? Pourquoi les Palestiniens doivent-ils encore écouter les absurdités de la solution à deux États, parler d’opportunités, de cessez-le-feu qui n’arrivent jamais? Comment se fait-il que l’Occident ait encore besoin d’exploiter les Palestiniens pour maintenir sa pertinence dans ce contexte?

Selon Albanese, un cessez-le-feu après l’assassinat de Sinwar «brisera le cycle de la violence et mettra la région sur la voie d’une solution durable à deux États». Jeudi, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré: ’’Le président Biden et d’autres proposent une forme de cessez-le-feu et nous la soutenons pleinement’’. Est-il si difficile d’imaginer à quoi pourrait ressembler un cessez-le-feu? Peut-être, si par cessez-le-feu, l’Occident entend un cessez-le-feu dans lequel ‘Israël’ continue de bombarder les civils à sa guise.

Après le génocide, on ne croira plus jamais l’Occident. Le meurtre de Sinwar, selon Biden, donne la possibilité «d’un règlement politique qui offre un avenir meilleur aux Israéliens et aux Palestiniens». Quel que soit le terme utilisé par l’Occident pour décrire le génocide à Gaza, les faits sont que plus de 42.500 civils ont été tués à ce jour, et que le nombre de morts est très probablement plus élevé. Les Palestiniens de Gaza restent déplacés de force et incapables de rentrer chez eux. ‘Israël’ bombarde des zones densément peuplées pour infliger un plus grand nombre de morts aux Palestiniens. Alors, quel est la solution politique envisagée par les États-Unis?

Pendant des décennies, le compromis à deux États n’a concerné que ‘Israël’ et la communauté internationale. Honte à tous les pays, en particulier ceux qui ont le plus critiqué ‘Israël’ et soutenu la Palestine, d’avoir continué à soutenir une telle parodie, sachant pertinemment que l’expansion coloniale ne permettrait pas la création d’un État palestinien, car elle ne permet aucun renversement du colonialisme.

Puisque Netanyahu a clairement établi que le génocide ne cessera pas, et que même les images en direct de Palestiniens déchiquetés en lambeaux de chair ou brûlés vifs ne constituent pas une preuve de crimes de guerre pour les États-Unis, Biden et ses alliés devraient clarifier aux Palestiniens que le soi-disant règlement politique envisagé est un règlement sans Palestiniens du tout.

Le Jerusalem Post a rapporté un autre geste macabre de l’armée israélienne – le largage de tracts représentant le corps sans vie de Sinwar avec un avertissement: «Quiconque lâche l’arme et remet les otages sera autorisé à partir et à vivre en paix». Tout d’abord, de très nombreux civils palestiniens ne sont pas armés et n’ont pas été armés. Ensuite, les civils ne cachent pas les otages – ils sont occupés à essayer de survivre au génocide israélien. Et où partir, exactement, alors que la tactique d’’Israël’ consiste à rassembler des civils pour infliger un plus grand nombre de morts? Ou à bombarder des trajectoires supposées sûres alors que les Palestiniens sont déplacés de force?

Les Palestiniens ne sont pas pertinents pour le paradigme des deux États, sauf pour maintenir son existence jusqu’à ce que cela soit nécessaire. En faisant référence à la politique des deux États à la moindre occasion diplomatique, l’Occident détourne l’attention du génocide tout en permettant à Netanyahu de continuer à anéantir les Palestiniens. C’est l’abîme que le paradigme des deux États et tous ses partisans ont créé pour les Palestiniens – la farce macabre consistant à forcer les Palestiniens à un prétendu pragmatisme pour faciliter leur massacre par ‘Israël’.

Ramona Wad i -

20.10.24