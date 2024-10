!!Génocide à Gaza: J 386!! Un implacable constat de la société dans laquelle nous vivons: le génocide des uns engraisse les industriels de la mort

Les marchands d'armes américains enregistrent des profits records grâce au génocide à Gaza & à la guerre contre le Liban

L'escalade militaire en cours avec les Etats-Unis et ‘Israël’ en Asie occidentale a permis à l'industrie de l'aérospatiale et de la défense de surpasser les attentes.

Les fabricants d'armes américains ont surpassé les principaux indices boursiers cette année, lors d'une reprise alimentée par le génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza, que mène ‘Israël’ depuis un an, et par l'expansion de sa guerre contre le Liban.

Les fonds d'actions détenant des participations dans l'industrie aérospatiale et de Défense américaine - notamment des entreprises comme Boeing, Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Northrop Grumman et L3Harris - ont vu leurs bénéfices grimper en flèche au-delà des prévisions cette année, surpassant l'indice S&P 500 [indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis, et couvre environ 80% du marché boursier américain par sa capitalisation] .

“ Cette largesse des contribuables à l'égard d'’Israël’, associée à une augmentation de la demande israélienne et mondiale d'armes en période d'instabilité, a été un véritable moteur pour les cours des actions”, rapporte Responsible Statecraft .

Lockheed Martin, fabricant de l'avion F-35 qu'’Israël’ a utilisé pour bombarder sans relâche Gaza, le Liban, la Syrie et le Yémen, a produit un rendement total de 54,86% entre le 7 octobre 2023 et la même date en 2024, surpassant le S&P 500 d'environ 18%.

RTX, qui fabrique des bombes “anti-bunker” d'une tonne qui ont pulvérisé la majeure partie de la bande de Gaza et sont actuellement larguées sur la capitale libanaise, a vu son rendement total pour les investisseurs au cours de l'année écoulée atteindre 82,69%, surpassant le S&P 500 d'environ 46%.

General Dynamics, qui fabrique également des bombes anti-bunker et est à l'origine des bombes BLU-109 qu'’Israël’ a utilisées pour raser plusieurs immeubles d'habitation dans la banlieue Sud de Beyrouth lors de l'assassinat du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a enregistré un rendement total de 37% pour les investisseurs, dépassant le S&P 500 d'un peu plus de 3%.

Le 1er octobre, alors qu'Israël poursuivait son invasion terrestre du Liban et que l'Iran lançait des centaines de missiles balistiques en représailles au bombardement de sa capitale, Forbes a rapporté que les actions de la plupart des fabricants d'armes américains avaient gagné plus de 2,6% en valeur.

“ Les actions de Lockheed Martin et de RTX ont atteint des sommets historiques mardi, tandis que L3Harris et Northrop Grumman ont enregistré leur meilleur cours depuis 2022”, a indiqué la publication financière américaine.

En outre, le fonds iShares US Aerospace and Defense, géré par BlackRock et indexant le secteur de l'aérospatiale et de la défense, a atteint un nouveau record historique la semaine dernière, étendant son gain sur 12 mois à 43% et affichant une performance supérieure à celle du S&P 500 de 33%.

Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), entre 2019 et 2023, ‘Israël’ représente 2,1% de toutes les importations mondiales d'armes. Au cours de la même période, 69% des importations d'armes israéliennes provenaient des États-Unis et 30% de l'Allemagne.

Alors que Washington reste depuis longtemps le plus grand vendeur d'armes au monde - contrôlant 42% du marché mondial de l'armement - le pays a également augmenté de manière significative ses dépenses militaires pour aider ‘Israël’, déboursant au moins 23 milliards de dollars en un an.

Rédaction The Cradle -

10.10.24