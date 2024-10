!!Génocide à Gaza: J 385!! Conflits d’intérêts autour de la colonie 'Israël', au parlement européen

Un député français a participé à un voyage gratuit organisé par le lobby pro-israélien, quelques mois seulement après s’être engagé à éviter les conflits d’intérêts

Christophe Gomart est le nouveau vice-président de la commission «sécurité et défense» du Parlement européen. Lorsqu’il a accepté ce poste en juillet, il a signé une déclaration dans laquelle il s’engageait à respecter les règles «d’intégrité et de transparence».

M. Gomart a déjà enfreint cette déclaration, en participant à une visite tous frais payés en ‘Israël’ à l’occasion du premier anniversaire de l’attentat du 7 octobre 2023. Cette visite a été organisée par le groupe de défense connu sous le nom de ‘European Leadership Network’ (Elnet).

Selon les règles du Parlement européen, M. Gomart est tenu de reconnaître rapidement tout conflit d’intérêts qui survient. Le règlement stipule qu’il doit alors «s’abstenir d’exercer les responsabilités liées à cette situation de conflit».

Accepter un voyage gratuit de ce groupe de lobby pro-israélien soulève des questions sur la conduite éthique et l’ingérence étrangère dans le travail des législateurs européens. Au minimum, le Parlement européen devrait ouvrir une enquête pour déterminer s’il est approprié que M. Gomart participe au voyage d’affaires d’Elnet, et M. Gomart devrait démissionner de son poste de vice-président jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

La commission «sécurité et défense» a pour mission de soutenir l’industrie de l’armement. Il est incontestable qu’’Israël’ coopère étroitement avec les plus grands fabricants d’armes européens. Il est également incontestable que le lobby pro-israélien pousse à l’intensification des échanges et de l’interaction entre ‘Israël’ et l’Europe.

M. Gomart – par ailleurs ancien général de l’armée – est apparu dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube d’Elnet à l’issue de son voyage. Il y déclare: ’’Je crois qu’Israël est, dans une certaine mesure, la sentinelle du monde occidental face au terrorisme islamiste qui se propage dans le monde entier’’. (Voir ci-contre, le travail de la 'sentinelle' incendiant les misérables tentes de populations déplacées qui ont tout perdu - note MCP)

Depuis son retour de voyage, M. Gomart s’est entretenu à Paris avec plusieurs fabricants d’armes européens. Il s’agit notamment de MBDA, qui a conclu l’année dernière un accord avec ‘Israel Aerospace Industries’ pour la fourniture à l’Allemagne de l’intercepteur de missiles Arrow 3.

‘ Israel Aerospace Industries’ – plus connu comme producteur de drones – s’est ensuite vanté de jouer un «rôle central» dans l’actuelle guerre génocidaire contre Gaza.

Le Parlement européen est théoriquement opposé à toute «ingérence étrangère» dans ses travaux. Après qu’il a it été prouvé en 2022, que le Qatar soudoyait certains parlementaires, le Parlement européen a introduit des réformes visant à éviter ou à minimiser ce type d’influence.

Il est bien établi que le lobby israélien est actif au sein du Parlement européen et qu’il offre fréquemment des voyages gratuits aux législateurs. Pourtant, ‘Israël’ brille par son absence dans la liste des pays qui, selon un rapport officiel du Parlement européen, «ont investi massivement dans des activités de lobbying à Bruxelles».

J’ai alerté Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, sur la participation de M. Gomart à la visite d’Elnet. L’équipe de Metsola a répondu qu’elle ne commentait pas les «cas individuels».

’’ Nous vous invitons à noter que le voyage auquel vous faites référence ne faisait pas partie d’une délégation officielle du Parlement européen’’, a ajouté son équipe, précisant que les législateurs “ne représentent pas l’institution” lorsqu’ils voyagent à titre privé.

Rhétorique génocidaire





M. Gomart, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire, était l’un des six participants français au récent voyage organisé par l’’European Leadership Network’.

Ils étaient accompagnés d’Arié Bensemhoun, directeur d’Elnet en France et apologiste déclaré des crimes d’’Israël’. Dans un tweet récent faisant référence aux attaques du 7 octobre 2023, M. Bensemhoun déclarait: «Nous ne pardonnerons pas “à ces civils innocents de Gaza”. Jamais».

Cette rhétorique, qui implique que chaque Palestinien est une cible militaire légitime, fait écho aux déclarations d’Isaac Herzog, président d’Israël, lorsque Gaza a été bombardée par les Israéliens en octobre 2023. Les propos d’Isaac Herzog ont été cités par la Cour internationale de justice au début de l’année, lorsqu’elle a jugé plausible une affaire sud-africaine selon laquelle ‘Israël’ violerait la Convention sur le génocide.

Parmi les autres participants au voyage d’Elnet figurait Aurore Bergé, membre de l’Assemblée nationale française et ancienne ministre. La même qui continue d’affirmer que des viols massifs ont eu lieu le 7 octobre 2023, bien que cette allégation ait été largement démentie (y compris par la presse israélienne – note MCP) .

La volonté des parlementaires français de propager des mensonges concoctés pour qu’’Israël’ puisse s’en tirer malgré un génocide illustre le fait que le lobby pro-israélien bénéficie d’un soutien considérable tant à Paris qu’à Bruxelles.

A. Bergé est une figure de proue de ‘Renaissance’, le parti dont est issu le président de la République française, Emmanuel Macron. (Nous ajoutons que depuis le 9 octobre dernier, l e bureau de l'Assemblée nationale a validé la demande de saisine de la J ustice contre elle, pour «faux témoignage», pour avoir récusé devant une commission d'enquête tout lien personnel avec une lobbyiste des crèches privées – note MCP). Alors que Macron a irrité l’establishment de Tel-Aviv avec ses appels tardifs à des restrictions sur les exportations d’armes, certains de ses collègues entretiennent manifestement des relations plus amicales avec ‘Israël’.

Sylvain Maillard, député ‘Renaissance’, était lui aussi tout à fait dans le ton lorsqu’il a participé au voyage d’Elnet. ’’La démocratie qu’est ‘Israël’, a le droit et le devoir de se défendre contre les groupes terroristes que sont le Hamas et le Hezbollah’’, déclarait-il.

M. Maillard fait preuve d’une bien meilleure connaissance des discours israéliens que du Droit international. La vérité est qu’un État qui soumet un autre peuple à des décennies d’occupation et d’abus n’a pas de droits, sinon un devoir impérieux: c elui de mettre fin à l’occupation.

Elnet et les politiciens qu’elle courtise diffusent quotidiennement une propagande malhonnête. Ils appartiennent à un lobby de menteurs.

David Cronin -

17.10.24