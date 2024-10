!!Génocide à Gaza: J 384!! Bruxelles & Gaza, unies jusqu'à la victoire contre le régime colonial sioniste

Dimanche, nous étions près de 100.000 dans les rues de Bruxelles, unis sous une bannière commune, celle de la solidarité avec le peuple palestinien et de la dénonciation du carnage inhumain qui se déroule à Gaza, sous le regard complice de nos États occidentaux.

Des familles entières, des jeunes, des vieux, des militants de longue date, des citoyens éveillés aux injustices de ce monde, tous se sont levés pour exprimer, haut et fort, leur rejet de ce génocide perpétré dans l’impunité la plus totale. Nous avons crié notre indignation, notre colère face à cette dévastation programmée et méthodique de Gaza, une terre assiégée depuis des décennies, un territoire dont la souffrance résonne au-delà des murs de l’apartheid imposé par l'État d'’Israël’.

Jamais je n'ai vu un tel décalage entre la voix du peuple, celle qui s'élève dans les rues, et celle de nos représentants politiques. Alors que des foules massives descendent dans les rues, portées par un cri de justice, par l'exigence de mettre fin au massacre, les élites politiques continuent de s’enliser dans un mutisme calculé ou, pire encore, dans des positions ignobles qui légitiment l’oppression.

Que dire de ceux qui qualifient la résistance palestinienne de "terroriste" tout en glorifiant les attaques israéliennes comme des "coups de génie"? Ces voix-là trahissent non seulement leur indifférence face à la souffrance des Palestiniens, mais surtout leur adhésion à un projet colonial d’anéantissement. Ils se tiennent aux côtés des oppresseurs, confortablement installés dans leurs bureaux, tout en prononçant des mots vides de sens, incapables de poser le moindre acte concret pour arrêter ce génocide.

Les gouvernements européens, en particulier, ont une responsabilité écrasante dans cette catastrophe humanitaire. À l’heure où les bombes israéliennes pleuvent sur Gaza, détruisant des hôpitaux, des écoles, des maisons, nos dirigeants préfèrent tenir des discours hypocrites sur la "désescalade" et la "paix", tout en continuant d’alimenter le régime israélien par des accords militaires et des soutiens diplomatiques.

Cette complicité active, déguisée sous les traits du pragmatisme politique ou de la soi-disant "sécurité", est une forme abjecte de collaboration. Elle fait écho aux heures les plus sombres de notre histoire, lorsque les puissances coloniales s'unissaient pour écraser les aspirations à la liberté des peuples qu'elles considéraient comme inférieurs.

Nous vivons un moment historique. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, cette destruction impitoyable, cette séquence du génocide, marquera à jamais l’histoire contemporaine. Gaza n'est pas un simple théâtre d'opérations militaires; c'est le cœur battant d'une lutte de libération qui dépasse ses frontières. Ce sont les derniers vestiges du colonialisme que nous voyons à l'œuvre. L'entreprise coloniale israélienne, appuyée par l'Occident, ne s’arrêtera pas tant que le peuple palestinien ne sera pas effacé, tant que la terre ne sera pas purgée de ceux qui osent revendiquer leur droit à exister en tant que peuple, en tant qu’individus libres.

Mais l’histoire nous enseigne que la brutalité coloniale, aussi dévastatrice soit-elle, ne peut jamais triompher éternellement. Tout empire finit par s’effondrer sous le poids de ses crimes, et ‘Israël’ ne fera pas exception. La libération de toute la Palestine est inéluctable. Elle ne se produira peut-être pas demain, mais ce moment de destruction laissera place à un temps de révolte, de reconstruction, et finalement de justice.

Ceux qui résistent à Gaza, malgré la mort et la dévastation, sont le symbole vivant de cette inébranlable quête de liberté qui a traversé les siècles et les continents. Leur lutte est la nôtre. Elle est celle de tous les peuples opprimés, de toutes les communautés colonisées, de tous ceux qui refusent de se soumettre à l’injustice.

Ce que Gaza vit aujourd’hui est une étape de plus dans la libération de la Palestine. C’est une guerre contre un peuple qui refuse de disparaître, contre une mémoire collective que l’on tente d’effacer par le sang, mais qui persiste à travers chaque enfant, chaque femme, chaque homme qui survit à l’horreur. Gaza est une résistance vivante, et cette résistance continuera tant que l’occupation persistera.

Ce décalage criant entre la rue et le monde politique est symptomatique de notre époque, où les élites déconnectées se sont volontairement coupées des réalités humaines pour préserver leurs intérêts géostratégiques et économiques. Mais il existe une force que même les bombes et les trahisons politiques ne peuvent étouffer: celle de la solidarité internationale, celle des masses qui, partout dans le monde, se lèvent pour dire ‘NON’! Non à l’impérialisme, non au colonialisme, non au génocide. Cette mobilisation massive en Belgique n’est qu’un exemple parmi d’autres. D’un continent à l’autre, des voix s’élèvent pour briser le silence complice et pour rappeler que l’humanité n’a pas perdu toute conscience.

C’est dans ces moments-là que l’on réalise à quel point la lutte palestinienne est universelle. Elle transcende les frontières, elle parle à tous ceux qui ont été colonisés, à tous ceux qui ont été opprimés, à tous ceux qui ont dû se battre pour leur dignité. Et dans ce sens, elle est invincible, parce qu’elle est portée par la justice.

Aujourd'hui, en marchant dans les rues de Bruxelles, en ressentant cette colère partagée, cette détermination commune, il est clair que la libération de la Palestine n’est plus une simple question de temps. C’est un fait historique en gestation. Gaza, dans toute sa souffrance, dans toute sa résistance, est en train d’écrire une nouvelle page de l’histoire. Et cette page sera celle de la victoire de la justice sur l’oppression.

Il est de notre devoir de continuer à nous mobiliser, à éduquer, à dénoncer les crimes de guerre et les complices de ces atrocités, qu’ils soient en ‘Israël’, aux États-Unis ou ici, en Europe. Il est de notre devoir de soutenir, par tous les moyens possibles, la lutte du peuple palestinien. Parce qu’en fin de compte, la justice triomphe toujours, même si le chemin est long et semé d’embûches. Gaza résistera. Et nous serons là, à ses côtés, jusqu'à ce que la Palestine soit libre, du fleuve à la mer.

Nordine Saïdi -