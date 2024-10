!!Génocide à Gaza: J 383!! Des étudiants belges passent (enfin) à la vitesse supérieure

Palestine: occupation de l'Institut des Langues Vivantes de l'UCLouvain pour le boycott académique

Ce lundi 21 octobre, nous, Action Collective Contre l'Impérialisme (anciennement Students for Palestine UCLouvain), annonçons le lancement de l'occupation du bâtiment ILV de l'Université Catholique de Louvain.

Nous occupons ce bâtiment en solidarité avec les peuples de la Palestine et du Liban, ainsi que tous les peuples qui résistent au colonialisme et à l'impérialisme.

Depuis plus de 76 ans, le peuple palestinien résiste de manière continue aux crimes perpétrés par le projet sioniste israélien, parmi lesquels le nettoyage ethnique, la colonisation, l'apartheid, et le génocide. Nous dénonçons cette entreprise fondée sur la dépossession des terres et la négation des droits du peuple palestinien.

Tous les pays qui la soutiennent, dont la Belgique, doivent être interpellés pour engager un démantèlement du sionisme à tous les niveaux institutionnels, y compris sur les lieux de travail et d'étude.

Les collaborations entre l'UCLouvain et les universités israéliennes nous salissent. En mai, notre mouvement publiait son premier rapport dénonçant celles-ci depuis l'occupation Naïm Khader. Nous y avons détaillé pour chaque collaboration la nature coloniale des institutions concernées, preuves à l'appui.

Nous sommes désormais en octobre, et rien n'a bougé si ce n'est un mail qui insulte l'intelligence de la communauté universitaire et son intégrité morale; ainsi que la promesse de la création d'un comité éthique, qui n'a jamais vu le jour.

Les bombes pleuvent toujours sur Gaza, le Liban est envahi et les universités israéliennes soutiennent aveuglément les forces armées israéliennes. Aujourd'hui, nous contre-attaquons la violence de cette inaction.

Nous réaffirmons les droits inaliénables dont jouissent tous les réfugiés et réfugiées et tous les peuples colonisés. Comme les Palestiniens eux-mêmes les revendiquent, ces droits incluent: le droit à l'autodétermination, le droit à la résistance armée, le droit au retour pour les réfugiés, et le droit de former un État souverain avec Al-Quds (Jérusalem) pour capitale.

Par conséquent, nous soutenons sans réserve la libération totale de la Palestine, de la mer au Jourdain.

Nous appelons notre université à assumer ses responsabilités d'actrice de la non-normalisation de l'État sioniste. À cet effet, nous exigeons:

La rupture immédiate de tous les partenariats impliquant des institutions israéliennes, notamment ceux couverts par le projet Horizon.

La publication d'un rapport d'expertise rigoureux, adressé aux instances politiques nationales et européennes, appelant sans ambiguïté à la fin de la ‘normalisation’ de cette entité coloniale. Ce rapport doit inclure l'exclusion d'’Israël’ du programme Horizon, la suspension de l'accord de libre-échange entre ‘Israël’ et l'Union européenne et un embargo militaire total sur ‘Israël’.

La restitution des œuvres et objets de peuples colonisés que la Belgique s'est appropriés, notamment ceux exposés au Musée L.

Nous menons ce combat avec le soutien d'étudiants, de résidents, et de travailleurs et travailleuses des différents campus de l'UCLouvain. Nous sommes conscients que les Palestiniens ne sont qu'un cas particulier de victimes de l'impérialisme, que nous combattons dans son ensemble.

Nous voulons être clair: nous étendrons l'objet de nos luttes à l'intégralité des questions impérialistes. Notre occupation, inclusive et populaire, se veut être un espace de résistance face à celui-ci. Elle vise la solidarité, tant face aux problèmes organisationnels que dans la lutte contre le colonialisme et le génocide en cours.

Action Collective Contre l'Impérialisme -