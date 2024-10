!!Génocide à Gaza: J 380!! Plus d'un an de génocide à Gaza... et quid, des pays arabes?!

Comment les bombardements meurtriers perpétrés par l’armée israélienne dans la bande de Gaza sont-ils vécus dans le monde arabe?

Les Etats, pour la plupart, se contentent d’exprimer sans trop de tapage leur réprobation et leur indignation alors que les populations semblent accumuler leur colère sans pour autant céder à de possibles débordements. Nous avons interrogé des politologues arabes sur ce thème.

«Les Etats arabes brillent par leur passivité», estime le Belgo-Palestinien Bichara Khader, professeur ordinaire émérite (UCLouvain). «Les populations arabes se sentent flouées, trahies par des dirigeants sans voix. La colère gronde. Il y a une sorte de césure, de fracture entre le sentiment populaire et les Etats. C’est pourquoi les Etats soit interdisent les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien, soit les encadrent sérieusement pour éviter tout débordement.»

La passivité des Etats s’explique, selon notre interlocuteur. «Tout d’abord, beaucoup de pays arabes ne voient pas d’un mauvais œil l’affaiblissement, voire l’écrasement du Hamas, incarnation de l’islam politique et donc des Frères musulmans (et on connaît le sort du président Morsi en Egypte, élu en 2012, renversé en 2013 puis mort en prison en 2019). Il faut aussi tenir compte de la soumission de nombre d’Etats arabes à la politique américaine. Soit parce qu’ils ont besoin du bouclier sécuritaire américain – les pays du Golfe – soit parce qu’ils dépendent du soutien financier américain comme c’est le cas de l’Egypte.»

Primauté des intérêts des Etats

Enfin, la Ligue arabe «brille par son absence, taraudée par les divisions internes, l’affaiblissement de l’acteur égyptien et les accords de normalisation avec ‘Israël’ signés par les Emirats, Bahreïn, le Maroc et le Soudan sous l’impulsion de l’ancien président Donald Trump. Ces accords sont le triomphe de la primauté donnée aujourd’hui aux intérêts étatiques. On voit bien que la “pétro-dollarisation” du système régional arabe a modifié la dynamique régionale et déplacé le centre de gravité du système vers les monarchies du Golfe qui misent sur ‘Israël’ pour leur sécurité et leur développement technologique». La colère gronde, estime donc Bichara Khader, mais elle n’explose pas.

Salam Kawakibi, chercheur syrien exilé à Paris, directeur du Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (Carep), s’en explique: «A quelques exceptions près, comme le Maroc, le Yémen et un peu la Tunisie, la “rue arabe” est restée très molle. Cela montre le niveau de répression dans les pays arabes où règne la culture de la peur et de la délation. Après le souffle des ‘Printemps arabes’ de 2011-2012, les régimes arabes ont compris que le contrôle de la société restait un impératif. Ainsi, les chiens aboient, la caravane passe…»

C’est même le cas en Algérie, pourtant l’un des pays arabes les plus virulemment critiques d’’Israël’. «Oui, mais il faut tenir compte du “hirak”, le puissant mouvement de contestation qui a ébranlé le régime en 2019. Celui-ci a mis des militants et des journalistes en prison et il sait que s’il autorisait des manifestations de solidarité avec les Palestiniens, elles pourraient vite se transformer en protestation contre lui.»

L’impact des contre-révolutions

Pour le Franco-Libanais Ziad Majed, «dans la plupart des sociétés arabes aujourd’hui l’impact des contre-révolutions, après l’euphorie de 2011-2012, la violence brutale, les guerres, au moins dans les cas de la Syrie, de la Libye et du Yémen, et puis les échecs des transitions politiques y compris dans le seul scénario qui portait un peu d’espoir, la Tunisie, la répression en Égypte, etc., ont joué en faveur des régimes qui ont moins peur de leurs opinions publiques».

