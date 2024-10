!!Génocide à Gaza: J 379!! Assassiné, au combat auprès de ses frères

Le martyr invaincu

Le légendaire chef du bureau politique du Mouvement Hamas, Yahya Al-Sinwar, est tombé en martyr alors qu'il dirigeait la bataille du Déluge d'Al-Aqsa en première ligne à Rafah, affrontant avec courage les forces nazi-sionistes:

"Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Dieu. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore ; et ils n'ont varié aucunement (dans leur engagement)." [Coran, s33, v23]

Yahya Sinwar a été retrouvé martyr, vêtu de son uniforme militaire, keffieh autour du cou, un gilet de combat et un AK-47 à ses côtés, dans le quartier de Tal Al-Sultan, à l'ouest de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Contrairement aux mensonges de l'ennemi, il n'était ni dans un tunnel, ni parmi des civils ou des captifs. Il se trouvait au front, aux côtés de ses frères combattants des Brigades Al-Qassam, juste sur la ligne de confrontation avec l'armée d'occupation nazi-sioniste.

[En outre, il apparaît que Yahya Sinwar ait d'abord été blessé par une patrouille ordinaire des forces sionistes, avant d'être pris en chasse par un drone, et non lors d'une 'opération spéciale' dont se vantent souvent les autorités militaires du régime terroriste israélien pour souligner leur perspicacité. Le Hamas n'a fait aucun commentaire sur son décès. Et il faut souligner qu'aucun otage n'a été retrouvé dans le périmètre où il a été tué mercredi - note MCP]

Son sacrifice entre dans l'histoire et témoigne au monde de son engagement inébranlable envers la résistance et la défense de son peuple, affrontant directement l'ennemi jusqu'à son dernier souffle. Que son courage et son dévouement soient un phare pour tous ceux qui luttent pour la libération de la mosquée Al-Aqsa et de la Palestine.

À Dieu nous appartenons, et c'est vers Lui que nous retournerons.

Que Dieu Tout-Puissant accorde Sa miséricorde au commandant martyr, Yahya Al-Sinwar, symbole de la Palestine et de notre nation. Qu'Il l'accepte et le place dans les plus hauts degrés du paradis, aux côtés des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux, et quelle excellente compagnie que celle-là.

Qu'Il accorde à sa famille, ses proches, ses compagnons, ses frères, notre peuple et notre nation arabe et islamique patience et fermeté.

C'est en effet un combat dont l'issue ne peut être que la victoire ou le martyre.

Un drone israélien a filmé les derniers instants de Yahya Sinwar. On le voit, dans une maison éventrée, au milieu de gravats, vêtu d'une veste militaire et portant un keffieh palestinien autour de la tête, l'avant-bras droit blessé.

«Lorsque les forces américaines ont extirpé un Saddam Hussein échevelé d'un abri souterrain, il les a suppliées de ne pas le tuer, bien qu'armé. La légende de Saddam Hussein comme modèle de la résistance a fini par s'effondrer. En revanche, lorsque les musulmans verront le martyr Sinwar sur le terrain, face à l'ennemi - en tenue de combat, à l'air libre & non terré dans une cachette - l'esprit de la résistance n'en sera que plus vivace», a déclaré la mission iranienne auprès des Nations-unies dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Le Hamas a fini par publier un communiqué officiel confirmant la mort de son chef, qui avait succédé à Ismail Haniyeh au poste de chef du bureau politique après l'assassinat de ce dernier à Téhéran un peu plus tôt cette année.