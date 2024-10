!!Génocide à Gaza: J 377!! Cartographie des 1.400 attaques de colons israéliens en Cisjordanie l'année écoulée

Depuis le 7 octobre ont eu lieu en moyenne 4 agressions de colons par jour en Cisjordanie occupée

Alors qu''Israël' poursuit son génocide contre les Palestiniens à Gaza , en Cisjordanie occupée, les colons israéliens ont intensifié leurs attaques contre la population, souvent sous la protection des soldats israéliens.

Au cours de l'année écoulée, au moins 1.423 agressions de colons ont été enregistrées en Cisjordanie occupée, soit une moyenne de 4 par jour, selon les données du Bureau de la coordination des Affaires humanitaires de l'ONU.

Avec 321 incidents, Ramallah et le gouvernorat d'el-Bireh ont connu le plus grand nombre d'attaques de colons, suivis par 319 incidents à Naplus et 298 à Hébron.

Le nombre le plus élevé d'attaques de colons au cours de l'année écoulée a été enregistré en octobre 2023, avec 233 agressions ayant entraîné des morts et/ou des dégâts matériels.

Après les attaques menées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, le ministre de la Sécurité nationale d'extrême-droite Itamar Ben-Gvir a distribué des fusils semi-automatiques et d'autres armes aux colons et aux Israéliens les plus extrémistes, aujourd'hui utilisées contre les Palestiniens.

Depuis, plus de 120.000 armes à feu ont été distribuées aux colons israéliens, tandis que des dizaines de milliers d'autres ont obtenu des agréments sous condition.

“Nous avons l'intention de continuer à armer Israël. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous continuerons à faire”, a déclaré M. Ben-Gvir sur son compte X.

S'exprimant sur les violences en cours en Cisjordanie, l'ONU a déclaré qu'elles “pourraient s'aggraver de manière spectaculaire si [les forces de sécurité israéliennes] continuent à recourir systématiquement à une violence meurtrière illégale et à ignorer les violences perpétrées par les colons”.

Expansion des colonies israéliennes

Les colonies israéliennes sont des communautés juives construites sur des terres palestiniennes confisquées par la force à leurs propriétaires.

Environ 700.000 colons israéliens vivent dans au moins 250 colonies et avant-postes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée.

Après le 7 octobre 2023, les colons ont été particulièrement échauffés par les membres d'extrême-droite du gouvernement israélien, tels que Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich, tous deux colons, qui ont soutenu l'expansion des colonies en Cisjordanie occupée.

En mars, 'Israël' a validé la construction d'environ 3.500 nouveaux logements, qui s'ajoutent aux quelques 20.000 approuvés l'année dernière.

Des milliers de personnes contraintes de quitter leur domicile

Au cours de l'année écoulée, environ 4.555 Palestiniens ont été déplacés en Cisjordanie après que les forces israéliennes aient démoli leurs maisons.

Les forces israéliennes ont détruit, saisi ou mis sous scellés au moins 1.768 structures, dont 390 à Tulkar'm, 368 à Jérusalem et 242 à Jenin.

744 morts en Cisjordanie

Depuis le début de la guerre qu''Israël' mène contre Gaza, qui a fait plus de 42.000 morts, au moins 744 Palestiniens ont trouvé la mort en Cisjordanie.

Au moins 744 Palestiniens, dont 164 enfants, ont été tués en Cisjordanie et plus de 6.250 ont été blessés.

Hanna Duggal & Marium Ali -

10.10.24