!!Génocide à Gaza: J 376!! A Gaza: "Pourquoi personne ne fait rien?" se demandent certains. Corrigeons ce regard!

Les Palestiniens ont choisi la vie, les sionistes ont choisi la mort. Tant que les Palestiniens résisteront, ils vivront

Après un an d’affrontements féroces, un an de bombardement méthodique de Gaza, les Palestiniens font toujours face à l’ennemi sioniste. La résistance n’a pas été vaincue contrairement aux affirmations propagandistes et mensongères des dirigeants sionistes. Gaza résiste toujours, main dans la main avec la Cisjordanie.

Gaza presque entièrement rasée, et probablement au moins 200.000 morts, mais l’ennemi sioniste est toujours dans l’impasse. Cet ennemi qui a mis les pieds sur la terre de Palestine pour réaliser un seul objectif: vider la Palestine de ses habitants par le nettoyage ethnique et le génocide.

Pour implanter sa colonie baptisée ‘Israël’, il faut forcément semer la mort

Il est inutile de rappeler que l’entité sioniste est le poste avancé des Etats-Unis pour contrôler la région et ses ressources. Pour voler la terre et ses ressources, il faut forcément tuer. Et tuer à l’aide de bombes d’une tonne s’il le faut. Sans faire de distinction. Parce qu’il faut tuer tous les Palestiniens sinon les soumettre pour très longtemps.

Il est inutile de le rappeler car tout le monde le sait. Tout le monde sait que la mort en Palestine garantit le confort des Occidentaux. C’est le prix du silence et de l’approbation tacite pour les uns et de la collaboration active pour les autres.

C’est avec des lettres de sang que l’histoire retiendra cet épisode colonialiste d’une violence inouïe. Ni oubli ni pardon parce qu’il est certain que la Palestine vaincra et que cet ‘Israël’ perdra!

L’histoire juge en ce moment et donnera son verdict. En faveur des Palestiniens à n’en pas douter. Mais en attendant, il est utile de rappeler à tous ceux que la haine et le racisme aveuglent, à tous ceux qui ont les yeux baissés de la honte, que les Palestiniens, les Libanais, les Yéménites et toutes les forces arabes alliées ne baisseront jamais ni les bras, ni les yeux.

Les forces de la résistance au sionisme sont des forces issues des peuples et font corps avec les peuples. Il est impossible d’éradiquer une telle résistance. C’est celle-ci, avec la force du soutien populaire et du sentiment de justice profondément ancré, qui éradiquera le sionisme. Elle éradiquera la peste des terres de Palestine et du monde arabe.

Mourir n’est rien pour un résistant palestinien ou libanais. C’est vivre l’enfer colonial, avec son lot d’humiliations et de souffrances, qui est difficile sinon impossible. Il faut alors comprendre que les ressources en combattants sont quasi-inépuisables. La supériorité militaire et technologique ne peut rien contre la volonté humaine de s’arracher à tout prix à la condition de l’esclavage des temps modernes, l’esclavage colonial.

Des peuples colonisés autrefois en ont fait déjà la démonstration. La roue de l’histoire ne s’est pas arrêtée et ne tournera pas en arrière. Il faut désormais admettre que cette escalade dans l’affrontement ne désignera qu’un seul vainqueur. L’opprimé vaincra car il donnera sa vie, qui n’en est pas vraiment une lorsque son frère est emprisonné, lorsque son père et sa mère sont déchiquetés, lorsque son enfant est tué ou mutilé par des bombes livrées par bateau ou par avion-cargo depuis les Etats-Unis ou l’Europe.

Beaucoup, sidérés par la violence criminelle sioniste à Gaza, crient leur désarroi et leur impuissance en disant: «Pourquoi personne ne fait rien?!». Pourtant, sous leurs yeux, il y a des hommes et des femmes qui font. Tous les jours des Palestiniens tendent des embuscades aux militaire ‘israéliens’. Tous les jours, les Libanais veillent dans le Sud, les armes à la main, pour empêcher les ‘Israéliens’ de franchir la frontière libanaise.

Il y a des hommes et des femmes qui agissent pour contrer et repousser l’ennemi sans foi ni loi. Ces hommes et ces femmes agissent pour leur liberté mais aussi pour la nôtre.

Ceux qui donnent la mort là-bas sont ceux qui gouvernent ici en Occident. Alors soyons aux côtés de ces hommes et de ces femmes, avec nos moyens et nos capacités. Montrons que nous sommes avec eux dans la lutte pour la liberté. Ne nous taisons pas. Et manifestons à chaque occasion notre solidarité pour garder notre dignité d’hommes et de femmes.

Palestine Vivra! Palestine Vaincra! Liban vivra! Liban vaincra!

Rédaction Action Comité Palestine (relu et corrigé par MCP) -

12.10.24