!!Génocide à Gaza: J 375!! 400.000 personnes piégées dans le Nord de Gaza...

Au moins 400.000 Palestiniens sont piégés dans le Nord de la bande de Gaza, a déclaré le chef de l'UNRWA, Filippo Lazzarini, alors que l'armée israélienne a émis un nouvel ordre d'évacuation pour les résidents de la région, dans l'attente d'un nouvel assaut terrestre et aérien.

“ Les autorités israéliennes forcent les gens à fuir encore et encore, en particulier le camp de Jabalia. Beaucoup refusent parce qu'ils ne savent que trop bien qu'aucun endroit à Gaza n'est sûr” , a déclaré M. Lazzarini sur X .

Les abris et les services de l'agence des Nations-unies sont contraints de fermer, certains pour la première fois depuis le début de la guerre, a ajouté M. Lazzarini.

L'armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient “réussi” à encercler le camp de réfugiés de Jabalia, et qu'elles opèrent dans la zone, après avoir forcé les résidents à repartir lors de son troisième assaut terrestre contre le camp densément peuplé du Nord de la bande de Gaza depuis le début de la guerre, il y a un an.

La dernière opération a eu lieu en mai, déplaçant des dizaines de milliers de personnes, en tuant des centaines, et causant des destructions massives.

L'armée israélienne a appelé les Palestiniens du N ord de la bande de Gaza à fuir vers des “zones sécurisées” désignées dans le S ud et le centre de la bande de Gaza, alors qu'elle lance une nouvelle offensive terrestre. Mais aucun endroit de Gaza n'est sûr pour les Palestiniens, y compris les soi-disant “zones sécurisées” .

Alors que certains Palestiniens commencent à se diriger vers le sud, le ministère de l'intérieur de Gaza a appelé les habitants à ignorer les ordres d'évacuation d'Israël.

“ Les affirmations d'Israël concernant la présence de zones de sécurité dans le S ud de la bande de Gaza sont des mensonges, car Israël commet des crimes et des massacres dans toutes les zones de l'enclave” , a déclaré le ministère dans un communiqué.

“ Nous appelons les citoyens du N ord de la bande de Gaza à ignorer les menaces israéliennes” .

Les forces israéliennes ont imposé un blocus total au camp et aux quartiers environnants, tels que Tal Al-Za'atar, Al-Sikka, Beit Hanoun et Beit Lahia. Des chars et des drones ont bloqué des routes stratégiques, notamment le carrefour menant à la place Al-Halabi à Jabalia, isolant les résidents qui subissent déjà des frappes aériennes et des tirs d'artillerie incessants. Plusieurs familles seraient coincées sous les décombres, les équipes de secours étant empêchées de les atteindre.

Hier soir, l'armée israélienne a lancé un ultimatum à l'administration de l'hôpital Kamel Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, exigeant l'évacuation du personnel et des patients d'ici demain. Cet ordre a suscité des appels urgents de la part des responsables de l'hôpital, qui demandent aux organisations internationales d'intervenir et de stopper cette décision dangereuse.

09.10.24