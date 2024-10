!!Génocide à Gaza: J 374!! Pour bien commencer la semaine, une autre bonne nouvelle en provenance de la résistance

La Résistance libanaise bombarde aux drones un camp d’entraînement de la Brigade Golani: 67 militaires tués et/ou blessés

Dans le cadre de la série des opérations baptisées ‘Khaybar’ ainsi qu’en réponse aux attaques terroristes sionistes, notamment contre les quartiers d’Al-Nuwairi et Basta de la capitale Beyrouth, et dans le reste des régions libanaises, et en réponse aux massacres commis par l’ennemi sioniste, et sous l’appel «Allégeance à toi, ô Nasrallah», la Résistance islamique a mené dimanche soir une opération via un escadron de drones d’assaut contre un camp d’entraînement de la Brigade Golani dans la base de Binyamina, au Sud de Haïfa.

La résistance islamique au Liban, Hezbollah, a affirmé dans un communiqué «qu’elle restera présente et prête à défendre notre pays et notre peuple fier et opprimé, et n’hésitera pas à accomplir son devoir de dissuasion contre l’ennemi, et Dieu est capable de tout». L’exact opposé de ce que s’échine à rapporter le récit sioniste qui prétend qu’avec les cadres du Hezbollah décimés, l’organisation est en cours d’effondrement.‏

Cette opération a été réalisée après la diffusion d’un message que le martyr suprême Hassan Nasrallah avait envoyé aux résistants pendant une manœuvre militaire précédente.

Très vite, des médias israéliens ont fait état de 67 militaires tués ou/et blessés. Un bilan encore provisoire, le drone ayant frappé le plafond de la cantine de la base, selon les photos diffusées sur les réseaux sociaux. Une cinquantaine d’ambulances israéliennes se sont précipitées sur le lieu de l’opération pour les évacuer. Au moment de la rédaction de ce billet, 3 militaires sont morts, 5 sont dans un état cliniquement morts, et 9 dans un état désespérés.

Le modus operandi de cette opération fait l’objet de plusieurs récits. Des sources militaires israéliennes ont rendu compte de deux drones, l’un d’entre eux ayant été intercepté par le système de défense aérienne du régime d’apartheid, tandis que le second est passé de travers et a frappé sa cible.

La radio militaire israélienne a précisé que le Hezbollah a pu leurrer le système de défense aérienne en tirant d’abord une salve de roquettes pour couvrir le drone, ce qui a vidé le Dôme de fer de ses capacités, pour ouvrir alors la voie au drone sur sa cible.

Comme à son habitude, la censure militaire israélienne a interdit de publier les détails sur l’attaque. Préférant rester dans le déni afin de ne pas effrayer son armée ni sa population.

Qu’à cela ne tienne, la réalité finit toujours par émerger et les faits finissent par être révélés. Ainsi, après deux semaines de l’opération sans précédent de riposte iranienne début octobre, et du ciblage de Tel Aviv et ses environs par une salve massive de missiles dans le cadre de l’opération ‘True Promise 2’, le journal israélien Yedioth Ahronoth a révèlé l’étendue des dégâts causés aux centres civils.

Citant l’institution fiscale de l’entité terroriste d’occupation, le journaliste spécialisé dans les affaires économiques du journal israélien Gad Lior a affirmé que «les dommages causés aux installations civiles suite à l’attaque iranienne sont estimés entre 150 et 200 millions de shekels (40 à 53 millions de dollars)», soulignant que «ces dégâts dépassent ce qu’’Israël’ annonçait».

Il a ajouté: «Il s’agit des plus gros dégâts causés aux installations civiles résultant d’une seule attaque de missile contre ‘Israël’ depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023», ajoutant que «ces dégâts sont sans compter les dégâts causés aux bases militaires israéliennes, graves alors que l’armée israélienne en garde le secret.»

Dans le même temps, il a noté que «les dégâts résultant d’un missile tombé près d’une station balnéaire au nord de Tel-Aviv sont estimés à environ 50 millions de shekels (plus de 13 millions de dollars)», notant que «les restaurants touchés par l’attaque sont toujours fermés».

Le journaliste a également expliqué que «le directeur de l’administration fiscale, Shai Aharonovitz, a constaté la semaine dernière, lors d’une visite de la zone, l’étendue des dégâts importants sur le site, qui comprend 150 appartements résidentiels dans des complexes de luxe proches de l’endroit où le missile est tombé, en plus d’un restaurant qui a été fortement endommagé, et des travaux de restauration sont toujours en cours pour tenter de réparer les dégâts».

L’administration fiscale israélienne a déclaré avoir versé 1,5 milliard de shekels (près de 400 millions de dollars) d’indemnisation pour les biens endommagés depuis le 7 octobre 2023, et a estimé «qu’il y a d’autres paiements d’environ 1 milliard de shekel (266 millions de dollars) en attente, y compris des dommages non réclamés , principalement au Nord».

Il convient de noter que l’agence américaine Bloomberg a affirmé que «les données israéliennes montrent que des centaines de bâtiments ont été endommagés lors de l’attaque de missile iranienne et que les dégâts étaient concentrés dans le Sud de Tel-Aviv et de Hod Hasharon».

L’agence a également indiqué que «ces dommages n’incluent pas ceux subis par les bases de l’armée de l’air israélienne, Tel Nof et Nevatim».

A suivre (sans aucun doute)...

Rédaction al-Manar (relu & corrigé par MCP) -

13.10.24