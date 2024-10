!!Génocide à Gaza: J 371!! Quand G-L Bouchez, président du MR, veut se montrer plus sioniste que Netanyahu, Smotrich et Ben-Gvir réunis

Les évènements terribles qui jour après jour dévastent le M-O ne nous ferons pas oublier: à l’approche des élections communales début octobre, Mr Bouchez, président du parti de droite ‘Mouvement Réformateur’ belge (MR), se trouvait au micro de Radio judaïca le 25.09 dernier. Comme tout bon démagogue, il a donc endossé l’habit de circonstances et s’est parfaitement glissé dans le moule. Plus sioniste que ça, tu meurs!

( https://twitter.com/i/status/1838509486161420583 )

Lorsque la question de l’intervention israélienne au Liban s’est présentée, Mr Bouchez a fait preuve d’une admiration sans retenue à propos de l’usage par ce régime colonial de terreur, des bipeurs et autres appareils électroniques de communication piégés, ayant explosés deux jours de suite dans tout le Liban, y provoquant des milliers de victimes de tous âges, adultes comme enfants, dont un nombre important de blessés graves qui seront handicapés à vie. Les chirurgiens en ophtalmologie qui sont intervenus pour les soigner ont déclaré n’avoir jamais dû énucléer autant de patients au cours de leur carrière. Et les nombreuses blessures à la tête et aux mains sont d’une gravité sans nom, confirmant l’horreur du procédé utilisé par les services secrets du Mossad à l’initiative de cet acte de terreur.

Par ses déclarations G-L Bouchez, légitime les ‘crimes de guerre’ et ‘crimes contre l’humanité’ du régime d’apartheid israélien. Et ses propos, venant corroborer la sentence de la Cour Internationale de Justice de La Haye ayant désigné les pratiques israéliennes comme génocidaires, sont dès lors condamnables aux yeux du Droit.

Dans un article rédigé par Tarik Cyril Amar, celui-ci explique que ‘les apologistes occidentaux d’Israël se sont pliés en quatre (...) non seulement en minimisant et en justifiant la criminalité israélienne effrontée comme d’habitude, mais aussi en la célébrant comme exemplaire et intelligente (ironiquement, s’attarder sur le stéréotype de «l’intelligence» des juifs est un préjugé antisémite classique, mais ne nous attardons pas sur ce point)’ . Mr Bouchez et ses nervis devraient néanmoins y réfléchir plutôt deux fois qu’une.

L’auteur poursuit: ‘Le comité éditorial du ‘Wall Street Journal’ a présenté le 17 septembre comme un exemple des capacités « remarquables » d’Israël. Comme si le fait d’être financé et protégé par les États-Unis constituait un ensemble de compétences. Pour le journal britannique ‘The Telegraph’, toujours belliciste, l’attaque était « audacieuse ». Intéressant: comment? Les auteurs de l’attentat ont-ils montré leur visage pour un combat ouvert? Le ‘Bild’, organe de presse allemand ultra-sioniste appartenant au groupe de droite Springer, a admiré le «thriller d’espionnage presque cinématographique » derrière l’opération, c’est-à-dire l’infiltration criminelle de chaînes d’approvisionnement civiles pour y placer des explosifs.’ ( https://arretsurinfo.ch/quest-ce-que-poutine-a-a-voir-avec-les-attaques-israeliennes-contre-le-liban/ ). Autrement dit, la rédaction de ce journal appréhende cet acte criminel sur le mode d’une série Netflix…

Après cela, je n’aurais qu’une seule question à poser à Mr Bouchez: se serait-il lancé dans de telles éloges si c’était la résistance du Hezbollah libanais qui avait utilisé ce procédé abject à l’encontre de la population israélienne?…

La déflagration des propos du président du MR – l’un des partis les plus importants de Belgique et qui peine actuellement à former un gouvernement fédéral – a été telle, que même au sein de son parti, des dissensions se sont manifestées, telle celle des ‘Jeunes MR’ de la commune d’Evere (l’une des 19 communes de Bruxelles): «Dans un communiqué au ton particulièrement sévère, signé par les Jeunes MR d’Evere et candidats aux élections communales, le message est clair: ‘Nous tenons à nous désolidariser fermement des propos tenus par Georges-Louis Bouchez au sujet du conflit israélo-libanais/palestinien. Ses déclarations, qui révèlent une incompréhension flagrante de la situation, ne représentent ni nos valeurs ni celles de nos concitoyens à Evere’.» ( https://www.sudinfo.be/id885915/article/2024-09-25/les-jeunes-mr-devere-se-desolidarisent-des-propos-de-georges-louis-bouchez-sur )

Mon ami et frère Nordine Saïdi, à l’image d’autres citoyens extrêmement choqués par les propos de G-L Bouchez, a entamé le dépôt d’une plainte à son encontre, se basant sur les élément suivants:

«1. Discours de haine et incitation à la violence -

Les déclarations de Georges-Louis Bouchez participent à la légitimation d’actes de violence graves, relevant de crimes de guerre, voire de crimes contre l’humanité commis par l’État israélien contre les Palestiniens. Qualifier de «coup de génie» une attaque militaire visant une organisation libanaise, le Hezbollah, dans un contexte de guerre et de répression systématique contre les populations civiles palestiniennes, constitue non seulement une glorification de la violence mais aussi une incitation à la haine. En effet, de telles déclarations banalisent et justifient indirectement les actes militaires israéliens qui entraînent la mort de milliers de civils innocents et l’exil forcé de populations entières.

Cette forme d’expression publique, émise par une personnalité politique de premier plan, renforce les préjugés islamophobes, anti-arabes, et déshumanise les victimes de l’oppression israélienne. Ces propos favorisent un climat de violence et d’hostilité envers toute forme de résistance à l’occupation israélienne, en réduisant ces mouvements à des ennemis stratégiques et en invisibilisant la souffrance des populations locales.

2. Contribution à la diffusion d’un discours raciste et discriminatoire -

Les propos de Georges-Louis Bouchez, dans le cadre d’une émission diffusée sur Radio judaïca, un média communautaire, sont d’autant plus problématiques qu’ils s’inscrivent dans un contexte historique où les discours de justification de la violence israélienne sont souvent accompagnés d’une rhétorique raciste et déshumanisante à l’encontre des Palestiniens et des Arabes en général. En louant une attaque militaire sans mentionner les souffrances infligées aux populations civiles, GLB participe à la diffusion d’un discours où les vies palestiniennes n’ont aucune valeur.

Ces propos alimentent également une forme de racisme structurel, en positionnant Israël comme un État qui aurait un droit légitime de recourir à la violence contre les peuples arabes et musulmans. Cette approche est non seulement contraire aux principes d’égalité et de respect des droits fondamentaux, mais elle renforce également les discriminations auxquelles sont confrontées les populations issues du monde arabe ou musulman, y compris en Belgique.

3. Violation des législations contre les discours de haine -

Les déclarations de GLB violent plusieurs articles de la loi belge relative à la lutte contre les discours de haine et l’incitation à la violence. En effet, ses propos, en glorifiant des actes de guerre et en soutenant une attaque militaire israélienne contre un groupe spécifique (Hezbollah ), incitent directement ou indirectement à la haine contre une communauté religieuse et ethnique.

La loi belge, et en particulier les articles qui protègent contre l’incitation à la violence raciale, religieuse ou ethnique, doit être activée pour enquêter sur de telles déclarations. En tant que président d’un parti politique, Georges-Louis Bouchez dispose d’une plateforme publique importante, et ses propos ont une influence sur l’opinion publique. C’est précisément pour cette raison que ses déclarations doivent être examinées avec la plus grande rigueur, afin de déterminer si elles enfreignent les lois anti-discrimination et anti-haine en Belgique.»

Le moment est important. Il sera l’occasion de voir si la Justice belge fait son travail de manière indépendante, et ne s’incline pas sous les pressions diverses qui ne manqueront certainement pas de tenter de l’influencer.

Enfin, cette prise de position de G-L Bouchez aura le mérite d’éclairer certains citoyens qui en seraient encore à hésiter au niveau des élections du dimanche 13 octobre prochain. Les propos incendiaires et criminels du président du MR devraient pouvoir les aider dans leur choix. D’autant qu’avec l’évolution dramatique de la situation dans la région – faut-il revenir sur le lâche assassinat de H.Nasrallah, secrétaire général du mouvement politique Hezbollah dont on sait aujourd’hui qu’il avait averti les autorités US, françaises et israéliennes de son acceptation d’un cessez-le-feu, par le largage de 80 tonnes de bombes ayant causé des milliers de victimes civiles (morts & blessés) et l’effondrement de leurs logements – ainsi que des incessantes violations du Droit international par le régime terroriste israélien, aucun responsable politique qui aurait gardé un minimum d’honneur et de valeurs, ne peut soutenir un tel déferlement de barbarie et de dévastation de la part d’une colonie dont il faut au contraire, tout mettre en œuvre pour la démembrer et en juger les meurtriers.

C’est d’ailleurs ce que préconise l’Avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 19 juillet dernier, et dans la foulée, la Résolution de l’Assemblée générale des Nations-unies du 18 septembre qui la met en œuvre, établissant des actions concrètes, que les Etats tiers ont l’obligation de mettre en place pour faire respecter le Droit international. Parmi celles-ci:

- cesser d’importer des produits es colonies;

- ne plus fournir d’armes qui permettent de maintenir l’occupation et la colonisation;

- faire en sorte que les entreprises n’entretiennent aucun lien avec la colonisation, etc...

Nous n’oublierons pas, Mr Bouchez!

Daniel Vanhove -