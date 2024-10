!!Génocide à Gaza: J 368!! Les plans sionistes: échec & mat

Le 7 octobre, mettre fin à l’enfer colonial





«La phase de retenue unilatérale est terminée et toute attaque 'israélienne' sera confrontée à une réponse non conventionnelle» a déclaré récemment un responsable iranien à la chaîne Al Jazeera, faisant comprendre que les 'Israéliens' ne connaissent que le langage de la force.

Un an plus tôt, le 7 octobre 2023, la résistance palestinienne a estimé aussi que la phase de retenue était terminée. Depuis 76 ans les sionistes exercent une tyrannie coloniale sur toute la Palestine. Après 1948 et l’épuration ethnique accompagnée du vol d’une grande partie de la Palestine, les forces armées sionistes occupent Gaza et la Cisjordanie en 1967.

La Palestine occupée est devenue ainsi un enfer colonial pour les Palestiniens. Quotidiennement, ils sont tués, emprisonnés, torturés, spoliés. Gaza est étranglée par le blocus, les terres de Cisjordanie sont méthodiquement grignotées par les colons. La colonisation est sans retenue.

Le peuple Palestinien vit une situation critique, menacé dans son existence même par les sionistes soutenus par les Etats occidentaux alors que des Etats arabes normalisent leurs relations avec ce que l’on appelle 'Israël'.

La Palestine est humiliée alors que le monde pense qu’il est débarrassé de la revendication du peuple palestinien à l’autodétermination. Mais le silence apparent ne vaut pas consentement. Les calculs des dirigeants de ce monde se sont révélés faux. Complètement faux! La Palestine n’avait pas dit son dernier mot. La résistance n’était pas morte.

Loin de là car avant le 7 octobre les Palestiniens n’ont jamais baissé les bras. Mais avec le 7 octobre, la Palestine se rappelle au monde avec une intensité inouïe, inattendue et de manière non conventionnelle. Les dirigeants sionistes et leurs alliés sont sonnés. La Palestine est revenue au centre du jeu. Les Palestiniens ont mis fin au statut quo. La retenue ne devait pas rester unilatérale.

Ce 7 octobre 2023 a révélé aussi que l’entité 'israélienne' mentait depuis sa création. Elle mentait au monde et aux juifs eux-mêmes. L’armée 'israélienne' une armée invincible? Pur mensonge malgré le soutien total des Etats-Unis. Les Libanais ont battu deux fois l’armée 'israélienne', en 2000 et en 2006. Le 7 octobre a confirmé que tout ce qui sort de la bouche des sionistes est mensonge. Les Palestiniens ont réussi à déjouer le dispositif sécuritaire sophistiqué des 'Israéliens'. Et en ce moment même, l’invasion terrestre dans le Sud Liban est un échec cuisant pour les sionistes.

Dans ces conditions, les sionistes ne peuvent plus dire ce deuxième grand mensonge: «'Israël' est un foyer sécurisé» pour tous les juifs qui souhaiteraient s’y installer. Les missiles libanais, yéménites et iraniens ont définitivement pulvérisé ce mythe.

La résistance palestinienne a renversé la table le 7 octobre 2023. Ce ne sera plus jamais comme avant. Et plus jamais on entendra le mensonge qui présente l’armée sioniste comme 'l’armée la plus morale du monde'. Les sionistes, déchaînés, ont mis à feu et à sang Gaza. Depuis un an, ils n’ont épargné ni les civils, ni les infrastructures de base. Dans leur rage destructrice, les sionistes dévastent Gaza par des bombardements quotidiens. Il faut mettre fin à l’humiliation du 7 octobre et à l’existence des Palestiniens par tous les moyens, y compris par le génocide.

Les décisions de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice sont restées lettres mortes. Le droit international et la paix promise à Oslo aussi. Les Palestiniens ne pouvaient compter que sur eux-mêmes et le soutien de leurs alliés libanais, yéménites, et irakiens. Depuis presque un an, la résistance n’a pas faibli. Elle a empêché l’armée 'israélienne' de réaliser ses objectifs.

Les prisonniers aux mains des Palestiniens ne sont toujours pas libérés. La résistance tient bon et porte des coups décisifs. Les sionistes sont embourbés à Gaza et en Cisjordanie, mais aussi aujourd’hui dans le Sud Liban. Ils larguent des bombes, tuent en masse des Palestiniens et des Libanais, mais ils n’ont, en-dehors de la violence pure, aucune porte de sortie. 'Israël' est dans l’impasse. Il est piégé par sa propre violence. Il est condamné à la défaite et peut-être à la défaite définitive. La résistance le sait. Elle doit faire plier l’Etat sioniste et elle y parviendra tôt ou tard. Elle a pour mission de libérer toute la Palestine, de la mer au Jourdain.

Palestine vivra! Palestine vaincra!... Liban vivra! Liban vaincra!





Rédaction Comité Action Palestine -

05.10.24