!!Génocide à Gaza: 366!! Un documentaire rare et difficile d'al-Jazeera sur 1 an de génocide à Gaza...

!! ATTENTION !! Les personnes sensibles doivent savoir que certaines images sont vraiment difficiles à visionner... en même temps, comment détourner le regard sur ce que vivent nos frères et sœurs de Palestine, et qui n'est qu'un minime reflet de leurs jours & nuits de terreurs depuis 1 an?!

A la veille d'un sombre anniversaire, al-Jazeera nous présente un documentaire qui retrace les évènements tragiques qui se déroulent à Gaza depuis le 07 octobre 2023.

Le documentaire est en anglais (et arabe pendant certains passages). Il est un montage de photos et de vidéos de divers sources provenant de Palestiniens, mais aussi de soldats du régime terroriste israélien, dont les dérives tiennent manifestement de la pathologie.

Sachant que le service militaire en 'Israël' est obligatoire, tant pour les garçons (3 ans) que pour les filles (2 ans), cela veut dire que l’ensemble de la société israélienne est profondément malade. A un moment, il faudra bien s’interroger sur les raisons d’une telle dérive, d'un tel racisme à tous les étages de cette société. En se demandant comment en sortir.

Le documentaire est ponctué d’interventions de personnes qui abordent la question sous l’aspect juridique, ainsi que sous l’aspect des Droits humains via un responsable de l’ONG ‘Human Rights Watch’.

Ce qui doit nous occuper en tant que militants de la cause palestinienne est de se questionner sans cesse pour savoir ce que nous pouvons faire de plus, que nous n’ayons déjà fait et qui semble n’avoir pas d’impact sur nos décideurs politiques. Il faut donc augmenter la pression sur nos gouvernements pour rompre toute relation avec ce régime dès lors qu’il pratique un génocide évident sur une population dont nous voyons l’agonie.

Il y a les recours juridiques, mais ils sont lents, très lents. Il faut donc une pression de la part de la société civile qui soit à la mesure du drame absolu que vivent les Palestiniens qui à juste titre se disent qu'ils sont abandonnés de tous.

Nous devons aussi en parler autour de nous, à chaque occasion, même si cela dérange les bien-pensants et les assis qu'aucune cause ne semble pouvoir faire se lever de leur petit confort.

Il est intolérable qu’à notre époque, une telle tragédie soit possible. Intolérable!

Lien pour voir le documentaire: https://youtu.be/kPE6vbKix6A

Daniel Vanhove (pour MCP) -