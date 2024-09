!!Génocide à Gaza: J 358!! A NE PAS MANQUER: Un film sans concession sur la violence des colons juifs en Cisjordanie occupée

Le documentaire jette un regard nuancé sur les souffrances humaines infligées par les gangs de colons soutenus par 'Israël', tout cela dans l'ombre de sa guerre brutale contre Gaza

Alors que la guerre brutale d’Israël contre Gaza ne montre aucun signe d’apaisement, TRT World a présent é en avant-première un documentaire d’investigation révolutionnaire, Holy Redemption , le 24 août dans l’historique salle de cinéma ‘Atlas’ d’Istanbul.

Le film met en lumière un second front de la guerre, sombre et largement silencieux: les colons sionistes illégaux qui volent les terres palestiniennes sous couvert du carnage israélien à Gaza, qui a tué plus de 41.500 Palestiniens (chiffres actualisés au 24.09.24 et recensés-ndlr-MCP), principalement des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre de l’année dernière.

En décembre dernier, deux mois après le carnage de Gaza, l’unité d’investigation de TRT World a eu accès à un front important mais négligé: la Cisjordanie occupée.

Les auteurs de Holy Redemption ont rencontré des activistes israéliens, des membres de la Knesset et ont infiltré les groupes de colons israéliens radicaux, notamment les célèbres ‘Hilltop Youth’ (Les Jeunes des Collines), qui sont stationnés dans divers avant-postes, entièrement armés et animés d’une vision violente de la construction du 'Grand Israël'.

À travers une série d’entretiens et de reportages approfondis, le film met en lumière la mentalité coloniale d’Israël et un programme bien coordonné entre les acteurs étatiques et les gangs juifs armés.

Ces groupes travaillent en tandem, chacun contribuant à un plan sombre et sinistre d’usurpation des terres palestiniennes et de déplacement de leurs habitants.

Medea Benjamin, militante pacifiste américaine, a décrit le film comme une «gifle brutale» à l’occupation israélienne de la Palestine.

’’ Il révèle la vérité dérangeante sur les gangs de jeunes Israéliens fanatiques, racistes, armés et pillards qui envahissent les villages, brûlent les maisons, battent les fermiers, détruisent les moyens de subsistance et sèment le chaos pour chasser les Palestiniens de leurs terres. Et tout cela se passe aujourd’hui, pas en 1948’’, a déclaré M.Benjamin.

Dans le cadre d’un accaparement de terres d’une ampleur sans précédent, le film met en évidence des schémas inquiétants: les colons sont aidés par des routes bien pavées et des points de contrôle, et une infrastructure de type militaire a été mise en place pour consolider le contrôle sur les territoires occupés.

Lors de la première, TRT World a organisé une table ronde après la projection du film avec les personnalités suivantes: l’historien Ilan Pappe, le fils du médecin canadien et survivant de l’Holocauste Gabor Mate, l’écrivain et activiste Aaron Mate, l’activiste et historien australien Robert Martin, le journaliste israélien Gideon Levy, l’universitaire palestinien Sami al-Arian, l’activiste américaine Medea Benjamin, l’infirmier canado-palestinien Ahmed Kouta, qui se trouvait à Gaza lors des récents conflits, et l’activiste palestinien Issa Amro.

Les journalistes de TRT World ont mené les entretiens en prenant de grands risques, compte tenu de la mentalité agressive des colons qui peuvent devenir violents sur un coup de tête.

Le documentaire montre les attaques terroristes, les tentatives d’incendies de villages et les agressions aveugles - une réalité dure et inhumaine qu’Israël a imposée aux villes et villages de Cisjordanie occupée.

La première du film à Istanbul, ouverte à tous les membres de la presse, a eu lieu dans l’emblématique salle de cinéma ‘Atlas’ le 24 août dernier à 15 heures.

Lien vers le film, sous-titré en français (à copier-coller):

https://odysee.com/@gaston.labaffe:e/documentaire-exclusif-de-trt-world_holy-redemption_voler-les-terres-palestiniennes:a

Rédaction TRT Afrika (relu & corrigé par MCP) -

24.08.24