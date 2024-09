Q uand la météo aggrave la détresse des Gazaouis: 74% des tentes abritant les déplacés sont «inutili s ables»





Alors que la guerre contre la population de Gaza est sur le point de boucler une année d’atrocités continues, la catastrophe humanitaire ne fait que s’aggraver pour plus de 2 millions de personnes sur le flanc ouest de la Palestine occupée. La situation à l’intérieur de l’enclave dévastée risque de se gâter davantage en raison des conditions météorologiques.

Dans un communiqué diffusé samedi dernier, le Bureau gouvernemental des médias à Gaza a lancé un appel de détresse, disant craindre «une vague de fluctuations météorologiques à laquelle la bande de Gaza sera confrontée dans les jours qui viennent». En prévision des prochains orages, la Défense civile palestinienne a incité les familles déplacées à «consolider leurs abris pour les protéger contre les chutes de pluie». Seulement, ces abris de fortune ne sont plus récupérables à force d’être rafistolés. Et les premières pluies sont arrivées.

Le Bureau des médias a exhorté les pays arabes et musulmans à agir avec célérité «pour sauver 2 millions de personnes déplacées dans la bande de Gaza avant la détérioration des conditions météorologiques en hiver». L’office a déploré l’état des tentes qui servent de refuge à la majorité écrasante des déplacés et qui sont «usées». «74% des tentes des personnes déplacées sont devenues inutilisables», révèle la même instance.

100.000 tentes sur 135.000 doivent être remplacées





Le même service de presse cite à l’appui des inspections faites par des «équipes gouvernementales d’évaluation sur le terrain». Et selon leur constat, «100.000 tentes sur 135.000 nécessitent un remplacement immédiat et urgent du fait de leur usure». «L’état des tentes abritant les déplacés dans la bande de Gaza s’est détérioré à cause des déplacements fréquents à l’intérieur de l’enclave, de leur matériau de fabrication (bois, nylon et tissu) et des conditions météorologiques, notamment l’exposition au soleil lors de l’été.»

Et de prévenir: «La bande de Gaza est au bord d’une véritable catastrophe humanitaire du fait de l’arrivée de l’hiver et des conditions climatiques difficiles. Par conséquent, 2 millions de personnes se retrouveront sans abri (…) à cause de l’usure des tentes.»

Les autorités palestiniennes déplorent, par ailleurs, la fermeture depuis début mai du point de passage de Rafah. De ce fait, les denrées essentielles arrivent au compte-gouttes, et des équipements indispensables comme les tentes justement n’entrent plus. «La fermeture des points de passage par Israël a empêché l’entrée d’environ 250.000 tentes dans la bande de Gaza», affirme le Bureau des médias dans son communiqué.

Et d’appeler la communauté internationale et les organisations humanitaires à se mobiliser pour «fournir une aide immédiate et urgente aux personnes déplacées qui ont cruellement besoin d’un abri approprié pour les protéger du froid de l’hiver après les chaleurs de l’été».

Invasion d'insectes et de rongeurs





De son côté, l’ONU alerte contre l’invasion des camps de déplacés palestiniens par les insectes et les rongeurs dans la bande de Gaza suite à la forte dégradation des conditions d’hygiène. «Des tonnes de déchets et d’ordures non traitées couplées à la chaleur et aux eaux usées ont favorisé la propagation de mouches, de moustiques, ou encore de rongeurs, rendant l’enclave palestinienne insalubre», note Onu-Info.

«Les insectes et les rongeurs peuvent propager des maladies, menaçant la santé et le bien-être des personnes», avertit l’UNRWA dans un message posté sur le réseau social X. «Cette alerte de l’UNRWA intervient dans un contexte de forte pénurie.

Les médicaments, le chlore pour la purification de l’eau et les produits d’hygiène commencent à manquer dans l’enclave palestinienne», signale un article d’Onu-Info.

«Il y a si peu d’aide qui arrive que nous ne pouvons pas répondre aux besoins de base», regrette Sam Rose, directeur de la planification à l’UNRWA. D’après des estimations de l’ONU, la population de Gaza «a besoin d’au moins 550 tonnes de savon par mois».





Mustapha Benfodil -

20.09.24