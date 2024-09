!!Génocide à Gaza: J 356!! La colonie 'Israël' si prompte à dénoncer le terrorisme se révèle en être un acteur majeur

Les bipeurs piégés ne sauveront pas ‘Israël’





Depuis l’incroyable défaite sécuritaire du 7 octobre, l’Etat sioniste ne parvient pas à réinstaurer la crédibilité, perdue à tout jamais, de créer un «foyer sécurisé pour les Juifs du monde entier». La défaite a été retentissante. Le mythe de l’invincibilité et de la sécurité des colons plus personne n’y croit, surtout pas les Israéliens eux-mêmes.

Tuer des civils par milliers, décapiter des enfants ou les brûler vifs et détruire toutes les infrastructures à Gaza, ce sont encore et toujours des crimes contre l’humanité pour tenter de sauver la face. ‘Israël’ n’a fait en réalité que montrer sa nature profonde d’entité coloniale criminelle. Voilà ce que garderont en mémoire l’Histoire et des générations entières en Palestine et dans le monde.

L’image de Gaza ravagée ne sera jamais oubliée. L’image de la sauvagerie suprême, sans retenue, approuvée par les nations occidentales et leurs vassaux arabes.

Piéger des bipeurs et des talkies-walkies, spectaculaire réussite des services israéliens selon les médias aux ordres, n’est rien d’autre qu’un attentat terroriste dont ‘Israël’ a une très longue expérience .

Encore une fois, l’Etat sioniste tente de faire oublier la défaite du 7 octobre en tuant et en blessant des civils libanais. ‘Israël’ s’enfonce chaque jour davantage dans le cercle vicieux de la violence terroriste pour tenter de rétablir la confiance des Israéliens. Mais les Israéliens, comme leurs dirigeants, savent. Ils savent que désormais les drones et les missiles hypersoniques lancés depuis le Yémen atteignent leur cible au coeur de Tel-Aviv.

La maîtrise technologique n’est plus le privilège réservé aux seuls Israéliens. Tuer des gens par des bipeurs piégés n’empêchera pas la résistance, où qu’elle soit, d’envoyer des missiles ou des drones. Etablir un foyer sécurisé pour les Israéliens en Palestine relève bien du mythe.

«Pas de justice, pas de paix!» scandent les manifestants du monde entier. Tant que les Palestiniens ne retrouveront pas leur pleine souveraineté en Palestine, la paix reste illusoire sur cette terre.

Des juifs vivant en toute sécurité sur une terre colonisée reste illusoire aussi. C’est l’implacable loi de l’Histoire. Les peuples n’acceptent pas la colonisation. Jamais les Palestiniens ne l’accepteront.

Jamais les peuples arabes n’accepteront une entité coloniale armée de la bombe atomique et ne cachant pas ses ambitions de conquêtes territoriales au-delà de la Palestine. ‘Israël’ est une menace existentielle pour tous les peuples de la région. Les bombardements continuels en Syrie et au Liban, l’assassinat d’Ismaël Haniyeh à Téhéran ou les bipeurs piégés montrent que l’insécurité des Palestiniens et des peuples voisins se paient au prix fort de l’insécurité des Israéliens.

A la violence des colonisateurs, répond la violence des colonisés. C’est là aussi une loi implacable de l’Histoire des sociétés colonisées.

Personne ne peut assurer sa propre sécurité en étant lui-même violent. Et la violence première est la colonisation. ‘Israël’ s’acharne dans la violence génocidaire pour tenter de récupérer les prisonniers aux mains des organisations palestiniennes. Il s’acharne à vouloir détruire la résistance.

Depuis presque un an, atteindre ces objectifs semble vain. Mais les Israéliens tuent encore et toujours des civils, en Palestine et ailleurs. A l’acharnement des sionistes, les Palestiniens et leurs alliés opposent une farouche résistance. Ils ne lâcheront pas.

Il y va de l’existence de leurs peuples. C’est une promesse faite. Une promesse qui se fonde d’abord sur l’idée de justice, sinon celle du bonheur de voir enfin la Palestine libérée. Libérée de la mer au Jourdain.

Palestine vivra ! Palestine vaincra !

Rédaction Comité Action Palestine -

21.09.24