!!Génocide à Gaza: J 355!! Israël intensifie ses raids aériens sur le Sud-Liban

Le ministre israélien de la Défense déclare que le Hezbollah “paiera un prix de plus en plus élevé” alors que le groupe promet des représailles pour les attaques aux explosifs

‘ Israël’ a intensifié ses attaques contre le Sud-Liban, lançant des dizaines de raids aériens, alors que l'on craint une escalade dans la région.

Les avions de combat israéliens ont pris pour cible les villes de Mahmudieh, Ksar al-Arush et Birket Jabbur dans la région de Jezzine, a rapporté l' Agence nationale de presse libanaise.

Trois sources de sécurité libanaises anonymes ont déclaré à l'agence de presse Reuters qu'il s'agit des bombardements les plus intenses depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, lorsqu'’Israël’ et le Hezbollah, soutenu par l'Iran, ont commencé à échanger des tirs transfrontaliers.

L'armée israélienne a déclaré que son aviation a frappé une centaine de lance-roquettes, ainsi que d'autres infrastructures. Il n'a pas été précisé dans l'immédiat s'il y avait des victimes.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi, le ministre israélien de la Défense a déclaré que le Hezbollah “paiera un prix de plus en plus élevé” alors qu'Israël cherche à rendre les conditions près de sa frontière avec le Liban suffisamment sûres pour que les résidents qui ont fui les attaques transfrontalières puissent rentrer chez eux. “Nos actions militaires se poursuivront” , a déclaré le ministre sioniste Yoav Gallant.

Dans un discours prononcé plus tôt dans la journée de jeudi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré que les attaques par biper et talkie-walkie contre ses membres au Liban et en Syrie cette semaine avaient franchi “toutes les lignes rouges” , et que son organisation riposterait.

Ces dernières semaines, les dirigeants israéliens ont multiplié les mises en garde contre une éventuelle opération militaire de plus grande envergure contre le Hezbollah, affirmant qu'ils étaient déterminés à mettre fin aux tirs de l’organisation pour permettre à des dizaines de milliers d'Israéliens de rentrer chez eux près de la frontière.

Dans son premier discours depuis les attentats de mardi et mercredi, H .Nasrallah a reconnu que le Hezbollah avait subi un coup “sans précédent” à la suite des explosions, qui ont fait 45 morts et près de 3. 5 00 blessés (chiffres actualisés selon le ministère de la santé libanais-ndlr-MCP) en deux jours. H .Nasrallah a déclaré que le Hezbollah continuera it ses opérations contre ‘Israël’, “jusqu'à ce que cesse l'agression contre la bande de Gaza”.

Le Hamas a déclaré “apprécie r vivement” le soutien du Hezbollah, et que la position de H .Nasrallah déjoue les plans d'Israël “visant à saper le front de soutien de notre peuple et de notre résistance dans la bande de Gaza” .

Israël n'a pas commenté les explosions.

Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré qu'un cessez-le-feu entre ‘Israël’ et le Hamas ferait “baisser la température” dans la région, mais elle a également affirmé que les États-Unis sont “inébranlables” face à toute menace soutenue par l'Iran.

Une enquête préliminaire menée par les autorités libanaises a révélé que les engins ont été truffés d'explosifs avant leur entrée dans le pays, selon une lettre de la mission libanaise auprès des Nations-unies dont Reuters a eu connaissance.

Les autorités ont également déterminé que les dispositifs, comprenant des bipers et des talkies walkies, ont été déclenchés par le biais de messages électroniques, selon la lettre envoyée au Conseil de sécurité des Nations-unies.

Le Hezbollah et ‘Israël’ sont engagés dans un conflit de faible intensité depuis qu'’Israël’ a lancé une attaque sur Gaza le 7 octobre, qui a tué plus de 41.500 Palestiniens (chiffres actualisés-ndlr-MCP).

Fin juillet, ‘Israël’ a assassiné le commandant du Hezbollah, Fuad Shukr, à Beyrouth, et quelques heures plus tard, le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh à Téhéran, faisant craindre un risque élevé d'escalade.

Rédaction al-Jazeera -

19.09.24