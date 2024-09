!!Génocide à Gaza: J 352!! Une communauté terroriste tente de bombarder Al-Aqsa (fiction)

Un extrémisme millénaire…

Alors que l’occupation poursuit son agression contre la bande de Gaza, les groupes extrémistes du Temple profitent de l’occasion pour cibler la mosquée Al-Aqsa et tenter de mettre en œuvre leurs plans bibliques présumés et leurs superstitions. La ‘Communauté des Enfants du Mont Moriah’ a publié une vidéo montrant un missile de guerre frappant la mosquée Al-Aqsa et la détruisant, afin que le Temple soit construit à sa place, dans un cri d’agression explicite visant la mosquée Al-Aqsa.

Des observateurs et des institutions officielles et populaires palestiniennes ont mis en garde contre la gravité de ce scénario effrayant, tirant la sonnette d’alarme que la situation est devenue insoutenable et que la catastrophe que ces extrémistes prévoient contre la mosquée Al-Aqsa est imminente, à moins que le monde arabe et islamique ne prenne des mesures pour mettre fin à ce crime sioniste.

Qui sont ces groupes terroristes?

Dans le cadre de la compréhension de cette situation, le chercheur spécialisé dans les affaires de Jérusalem, Ziad Abhis, a déclaré au Centre d’information palestinien que l’organisation ayant publié la vidéo est un groupe de colons jeunes et extrémistes, qui se considère comme l’héritier de la voie du rabbin Meir Kahane, assassiné en 1990. Ce groupe cite fréquemment ses paroles et fait partie de la nouvelle génération des Organisations du Temple extrémistes.

Abhis a poursuivi en expliquant que les Organisations du Temple extrémistes, qui sont maintenant environ 60, se divisent en deux groupes selon leur génération et leurs opinions politiques. Le premier groupe est composé d’institutions anciennes, réunies sous la bannière de la ‘Coalition des Organisations du Temple’, incluant des rabbins plus âgés et des institutions comme l’Institut du Temple, l’organisation ‘Crown of Priests’, ‘Elad’ et le nouveau Sanhédrin.

Ces groupes pensent qu’il est nécessaire de coopérer avec la police d’occupation et d’influencer progressivement la société et l’État pour établir l’agenda de remplacement religieux et construire le Temple à la place de la mosquée Al-Aqsa. Ils parlent plus souvent de ‘partage’ que de destruction totale de la mosquée.

Le deuxième groupe, plus jeune et plus extrême, est composé d’organisations récentes regroupées sous la bannière de la ‘Coalition du troisième Temple’, formée fin 2020. Ce groupe inclut des organisations telles que ‘Le Mont du Temple est entre nos mains’, ‘Les Enfants du Mont Moriah’, et ‘Retourner au Mont du Temple’.

Ces organisations estiment que l’approche de la génération précédente est trop lente et ne pourra pas atteindre le changement souhaité. Elles cherchent donc à exercer une pression sur la police d’occupation et critiquent ses actions à Al-Aqsa, l’accusant d’antisémitisme et de discrimination contre les juifs à Al-Aqsa. Ces groupes considèrent qu’Itamar Ben-Gvir est devenu ‘trop modéré’ et qu’il ne fait pas assez. Ils voient une opportunité aujourd’hui de fonder le Temple par la force.

Abhis a noté que ce groupe de la nouvelle génération a publié cette vidéo montrant un large incendie à Al-Aqsa pour la première fois le 13 août 2024, coïncidant avec l’anniversaire hébraïque appelé ‘Commémoration de la destruction du Temple’, prétendant que la destruction d’Al-Aqsa et la construction du Temple est leur prochaine étape. La vidéo a été republiée aujourd’hui également.

Le chercheur a également souligné que cette communauté a publié la vidéo deux fois ce jour, dans le cadre de ses préparatifs pour la longue saison des fêtes, prévue du jeudi 3 octobre au vendredi 25 octobre, durant laquelle les groupes du Temple prévoient la plus grande agression contre la mosquée Al-Aqsa.

Le 28 août 2024 dernier, dans le cadre de leurs préparatifs pour cette même saison, la ‘Communauté des Enfants du Mont Moriah’ a publié une vidéo montrant un missile militaire frappant la mosquée Al-Aqsa, pour que le Temple soit construit à sa place.

Abhis a conclu en expliquant que les membres de ce groupe sont parmi les plus fervents à pratiquer les rituels de prosternation collective ‘épic’ dans la mosquée Al-Aqsa, et sont parmi les principaux incitateurs contre le cheikh Ikrima Sabri.

Une alarme d’une catastrophe retentissante

De son côté, le Dr Abdullah Ma’rouf, professeur d’études sur Jérusalem et ancien responsable de la communication et des relations publiques à la mosquée Al-Aqsa, a déclaré que les groupes extrémistes du Temple avaient diffusé une courte vidéo montrant l’incendie de la mosquée Al-Aqsa, avec le commentaire «bientôt de nos jours».

Dans un message publié sur la plateforme X, Ma’rouf a demandé: «Qu’attend le monde islamique pour agir et protéger la mosquée Al-Aqsa avant que la catastrophe ne se produise? Quand les musulmans comprendront-ils que ces fanatiques sont réellement sérieux dans leurs plans pour détruire la mosquée Al-Aqsa et la transformer en temple?»

Il a ajouté: «Soyons clairs et honnêtes. Les habitants de Jérusalem n’ont peut-être plus d’autre choix pour protéger la mosquée Al-Aqsa que d’aller jusqu’au bout, quelles que soient les conséquences. Protéger la mosquée nécessite de la fermeté et de la force pour dissuader complètement ces fanatiques, sinon nous perdrons réellement Al-Aqsa. Et quelle vie y aurait-il sans la mosquée Al-Aqsa?»

Les Waqfs, un appel «dans le désert»

Le ministère des Waqfs et des Affaires religieuses palestinien a mis en garde contre l’augmentation des incitations sionistes contre la mosquée Al-Aqsa. Dans une déclaration publiée jeudi, le ministère a réagi à la publication de la vidéo par les «activistes des gardiens du Temple», qui montre la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher en feu, avec le commentaire «bientôt de nos jours».

Le ministère a souligné que la dangerosité de ces discours de haine et de destruction contre les lieux saints musulmans est désormais claire et ne nécessite pas d’examen approfondi. Le ministère a ajouté que ce discours destructeur, basé sur des légendes et des mensonges, annonce désormais ouvertement ses objectifs et ses plans.

Il a également considéré cela comme une indication claire du soutien politique et sécuritaire que ces plans reçoivent de la part du gouvernement d’occupation et de ses forces de sécurité, qui protègent ces groupes extrémistes lors des incursions devenues quotidiennes dans Al-Aqsa.

Le ministère a appelé la communauté internationale à mettre fin à cette folie et à empêcher ces groupes de mener à bien leurs plans, tout en exhortant les habitants de Jérusalem à rester vigilants et présents en permanence dans la mosquée Al-Aqsa.

Alerte à une grande catastrophe contre Al-Aqsa

Le ministère des ‘Affaires étrangères et des Expatriés’ a également mis en garde contre le grand danger qui pèse sur la mosquée Al-Aqsa à cause des incitations continues des organisations juives extrémistes.

Dans une déclaration, le ministère a expliqué que ces organisations promeuvent, via les réseaux sociaux, l’idée de faire exploser la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher, en vue de construire le Temple présumé, sous le slogan «bientôt de nos jours».

Le ministère a ajouté que ces incitations coïncident avec l’augmentation des incursions répétées dans la mosquée Al-Aqsa par des groupes extrémistes, qui y pratiquent des rituels talmudiques tels que la prosternation, le son du shofar (la corne utilisé par les juifs) et le déploiement du drapeau de l’entité sioniste.

Rédaction Palinfo -

16.09.24