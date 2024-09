!!Génocide à Gaza: J 350!! « Affamer et exterminer »

'Israël' élabore un plan d'extermination du nord de la bande de Gaza

Scénario: nous sommes en octobre, novembre ou décembre 2024, peut-être encore début 2025. L’armée israélienne vient de lancer une nouvelle opération dans tout le nord de la bande de Gaza, que nous appellerons «Opération Ordre et Nettoyage». L’armée ordonne l’évacuation temporaire de tous et toutes les résidents palestiniens au nord du corridor de Netzarim «pour leur sécurité personnelle», expliquant que «l’IDF devrait prendre des mesures importantes dans la ville de Gaza dans les jours à venir, et veut éviter de blesser des civils».

Cet ordre est similaire à celui que l’armée a donné le 13 octobre 2023 aux plus d’un million de Palestiniens vivant dans la ville de Gaza et ses environs à l’époque. Mais il est clair pour tout le monde que cette fois-ci, ‘Israël’ prépare quelque chose de tout à fait différent.

Si le 1 er ministre B. Netanyahu et le ministre de la Défense Y. Gallant restent très discrets sur les véritables objectifs de l’opération, le ministre des Finances B.Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale I.Ben-Gvir, ainsi que d’autres ministres d’extrême-droite, les affichent ouvertement. Ils citent un programme que le «Forum des commandants et combattants de réserve», dirigé par le général de division (réserviste) Giora Eiland, a proposé il y a quelques semaines à peine: ordonner à tous les habitants du nord de Gaza de partir dans un délai d’une semaine, avant d’imposer un siège total à la zone, y compris la fermeture de toutes les sources d’approvisionnement en eau, en nourriture et en carburant, jusqu’à ce que celles et ceux qui restent se rendent ou meurent d’inanition.

Ces derniers mois, d’autres Israéliens éminents ont également appelé l’armée à procéder à une extermination massive dans le nord de la bande de Gaza. Uzi Rabi, chercheur à l’université de Tel-Aviv, a déclaré lors d’une interview à la radio le 15 septembre: ’’Retirez toute la population civile du nord, et quiconque y restera sera légalement condamné comme terroriste et soumis à un processus de famine ou d’extermination’’. En août, selon un rapport de Ynet, des ministres du gouvernement avaient déjà commencé à faire pression sur Netanyahu pour qu’il «nettoie» le nord de la bande de Gaza de ses habitants.

Le plan Rabi-Eiland s’aligne également sur une proposition rédigée en juillet par plusieurs universitaires israéliens, intitulée «D’un régime meurtrier à une société modérée: la transformation et la reconstruction de Gaza après le Hamas». Selon ce plan, qui a été soumis aux décideurs israéliens, la «défaite totale» du Hamas est une condition préalable au lancement d’un processus de «déradicalisation» des Palestiniens de Gaza. ’ ’Il est important que l’opinion publique palestinienne perçoive largement la défaite du Hamas’’ , aff ir ment les auteurs du plan, qui ajoutent: ’’Les ‘premiers soins’ peuvent commencer dans les zones purgées du Hamas.’’ L’un des auteurs de la proposition, le Dr Harel Chorev, chercheur principal au Centre Moshe Dayan, où travaille également Rabi, a exprimé son soutien total au plan d’affamement d’Eiland.

Mais revenons à notre scénario: l’opération «Ordre et nettoyage» démarre et, malgré les ordres d’évacuation de l’armée, quelque 300.000 Palestiniens restent parmi les ruines de la ville de Gaza et de ses environs, refusant de partir. Peut-être parce qu’ils ou elles ont vu ce qui est arrivé à leurs voisins qui sont partis au début de la guerre, croyant qu’il s’agissait d’une évacuation temporaire, et qui, à ce jour, errent dans les rues du sud de la bande de Gaza sans endroit sûr où s’abriter. Peut-être parce qu’ils ou elles craignent le Hamas, qui appelle les habitants à refuser les ordres d’évacuation d’’Israël’. Ou peut-être parce qu’ils/elles estiment qu’ils, elles n’ont plus rien à perdre.



Quoi qu’il en soit, l’armée impose un blocus complet en l’espace d’une semaine à tous·tes celles et ceux qui restent dans le nord de Gaza. Les combattant·es du Hamas — le document Eiland estime qu’il en reste 5.000 dans le nord, mais personne ne connaît vraiment leur nombre réel — refusent de se rendre. Sur les chaînes de télévision internationales et les réseaux sociaux, le monde entier assiste à la famine généralisée qui frappe la ville de Gaza. ’’Nous préférons mourir plutôt que de partir’’, déclarent des habitants aux journalistes.



À la télévision israélienne, les commentateurs ne sont pas convaincus qu’une telle action sera décisive pour gagner la guerre. Mais ils & elles conviennent qu’une «campagne de famine et d’extermination» est préférable à la poursuite de l’immobilisme de l’armée à Gaza. Certaines voix dans les studios mettent en garde contre les dommages potentiels pour les relations publiques d’’Israël’, mais le plan obtient néanmoins le soutien de la majorité de l’opinion publique israélo-juive. Les citoyens palestiniens d’’Israël’, qui intensifient leurs protestations contre le génocide, sont arrêtés pour avoir même publié des articles sur le sujet en ligne, et la police réprime par la force les manifestations de la gauche radicale.



Le secrétaire d’État américain Antony Blinken exprime son inquiétude, affirme que Washington est attaché à l’intégrité territoriale de Gaza et à la solution des deux États, et prévient que cette dernière campagne pourrait saboter les négociations en vue d’un accord sur les otages – mais Netanyahu reste indifférent. Sous la pression de la droite, qui voit dans l’expulsion des habitants de la ville de Gaza l’occasion de raser complètement la zone et de construire des colonies sur les ruines, l’armée entame la phase d’«extermination» décrite par Rabi.



Depuis que l’armée a affirmé que les civils pouvaient quitter le nord de Gaza — bien que les soldats tirent au hasard et tuent les civils palestiniens qui tentent d’évacuer — elle traite tous ceux qui restent dans la ville comme des terroristes. Cette stratégie correspond à ce que le lieutenant-colonel A., commandant de l’escadron de drones de l’armée de l’air israélienne, a déclaré à Ynet en août à propos de l’opération de sauvetage des otages du camp de Nuseirat: ’’Quiconque ne s’est pas enfui, même s’il n’était pas armé, en ce qui nous concerne, était un terroriste. Tous ceux que nous avons tués auraient dû l’être’’.

La ville de Gaza est complètement détruite, et parmi les ruines se trouvent les corps de milliers, voire de dizaines de milliers de Palestiniens. Personne n’en connaît le nombre exact, car la région reste une «zone militaire fermée». L’opération «Ordre et nettoyage» est couronnée de succès. L’armée, comme le propose le plan Eiland, se prépare à reproduire des opérations similaires à Khan Younis et à Deir al-Balah. En coordination avec les commandants sur le terrain, apparemment sans l’approbation de l’état-major général, le mouvement revitalisé de repeuplement de Gaza — qui attend dans les coulisses depuis des mois – commence à établir les premières nouvelles communautés dans les zones qui ont été «purgées» des Palestiniens.

Un scénario probable mais pas inévitable



Il n’est pas certain que ce scénario se concrétise. Il peut être contrecarré à différents moments: l’armée pourrait faire savoir qu’elle n’est pas intéressée par l’occupation totale de la bande de Gaza, ni par le rétablissement d’un gouvernement militaire dans cette région. L’armée est consciente qu’une telle opération à grande échelle pourrait conduire à l’exécution des otages restants, comme cela s’est produit à Rafah, et elle ne veut pas être responsable de leur assassinat. Elle craint également qu’une opération d’une telle ampleur à Gaza ne déclenche une réaction plus forte du Hezbollah, et donc une guerre intense sur deux fronts, voire plus.

Malgré toute l’indulgence dont l’administration américaine a fait preuve à l’égard des actions génocidaires d’Israël à Gaza — affamant et anéantissant des dizaines de milliers de Palestiniens —, la prochaine étape pourrait être trop difficile, même pour le président J.Biden, qui se dit «sioniste», et pour la candidate à l’élection présidentielle K.Harris, qui parle de «souffrances palestiniennes». Il pourrait bien s’agir de l’action qui obligera la Cour internationale de justice (CIJ) à déclarer qu‘Israël commet un génocide et qui incitera la Cour pénale internationale (CPI) à délivrer des mandats d’arrêt, et pas seulement à l’encontre de Netanyahu et de Gallant.

Les pays européens, qui ont jusqu’à présent hésité à sanctionner Israël, pourraient s’engager à fond. Netanyahu pourrait conclure que le prix international d’une telle opération sera trop élevé, au mépris des désirs de ses alliés de droite.

La société israélienne peut également constituer un obstacle à la mise en œuvre du plan. Comme l’ont montré les manifestations massives de ces dernières semaines, une grande partie de la population juive israélienne a perdu confiance dans les promesses du gouvernement de «victoire totale» à Gaza ou dans l’idée que «seule la pression militaire permettra de libérer les otages». Emmenés par les familles des otages – qui se sont radicalisées depuis l’exécution récente par le Hamas des six otages dans un tunnel à Rafah – des centaines de milliers d’Israéliens semblent vouloir non seulement voir les otages rentrer chez eux, mais aussi mettre fin à la guerre. Le plan Rabi-Eiland, qui prolongera certainement la guerre à Gaza et condamnera probablement le retour des otages resta nt s, pourrait être rejeté par des centaines de milliers de manifestants, précisément pour ces raisons.

Cependant, il faut aussi admettre que le scénario que j’ai esquissé ci-dessus n’est pas farfelu. Depuis le 7 octobre, la société israélienne a connu un processus accéléré de déshumanisation à l’égard des Palestiniens, et l’on voit mal l’armée refuser en masse de mener une telle campagne d’extermination, surtout si elle est présentée par étapes: d’abord l’expulsion de la plupart des résidents, puis l’imposition d’un siège, et seulement ensuite l’élimination de celles et ceux qui restent.

Il ne s’agit pas simplement de se venger des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. Dans la logique déformée qui régit la politique israélienne à l’égard des Palestiniens, le seul moyen de rétablir la «dissuasion» après l’humiliation militaire du 7 octobre est d’écraser complètement le collectif palestinien, y compris ses villes et ses institutions.

Pour certains, il pourrait être facile de considérer les propositions israéliennes visant à «finir le travail» dans le nord de Gaza comme des fomentations génocidaires qui ont peu de chances d’être menées à bien. Mais elles ont été conçues par Eiland, Rabi et d’autres personnes influentes, et pas seulement par les membres du cercle «messianique» de Ben-Gvir et Smotrich. Et indépendamment de ce qui se passera dans les mois à venir, le fait même que des propositions visant ouvertement à affamer et à exterminer des centaines de milliers de personnes fassent l’objet d’un débat montre précisément où en est la société israélienne aujourd’hui.

Meron Rapoport -

18.09.24