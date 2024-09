!!Génocide à Gaza: J 346!! Une première historique: la Palestine siège à l'Assemblée générale des Nations-unies

Le régime terroriste israélien enrage: son ambassadeur condamne “toute amélioration” du statut des Palestiniens à l'ONU, quant à son ministre des Affaires étrangères, il menace de “briser & dissoudre” l'Autorité palestinienne







La Palestine a siégé pour la première fois parmi les États membres de l'ONU le 10 septembre lors de la première session de la 79è Assemblée générale à New-York.

L'observateur permanent de la Palestine auprès de l'ONU, Riyad Mansur, occupait une table portant la mention “État de Palestine” entre le Sri Lanka et le Soudan. Cette attribution a été approuvée par le président de l'Assemblée générale des Nations-unies, Philemon Yang.

“ Il ne s'agit pas d'une simple question de procédure. C'est un moment historique pour nous tous” , a déclaré l’ ambassadeur égyptien aux Nations-unies, Osama Mahmud Abdelkhalek Mah m ud.

Pour sa part, le représentant d'’Israël’ à l'ONU a vivement dénoncé la présence de la Palestine parmi les États membres de l'ONU.

“ Toute décision ou action qui améliore le statut des Palestiniens, que ce soit à l'Assemblée générale des Nations-unies ou au niveau bilatéral, représente actuellement un encouragement... pour le terrorisme en général et pour les terroristes du Hamas en particulier” , a déclaré Jonathan Miller, ambassadeur adjoint d'’Israël’ aux Nations-unies.

En mai, l'Assemblée générale des Nations-unies a voté à une écrasante majorité en faveur du réexamen de l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière. La résolution accordait également à la Palestine des droits de participation additionnels. Evidemment, ‘Israël’ a également condamné le vote à l'époque.

Le 18 avril, les États-Unis, ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité sur la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État membre à part entière de l'ONU, après que Ramallah ait relancé sa demande d'adhésion, bloquée depuis 2011.

La résolution, présentée par l'Algérie, a été largement soutenue par 12 États membres, dont le Japon, la France, la Corée du Sud, la Slovénie, la Russie et la Chine. La Suisse et le Royaume-Uni se sont abstenus.

La position de Washington est, de longue date, de considérer que la création d'un État palestinien ne peut résulter que d'un accord direct entre ‘Israël’ et les Palestiniens, et de soutenir l'établissement d'un État palestinien dans le cadre d'un règlement négocié.

Toutefois, la Knesset israélienne a voté le 18 juillet un texte rejetant totalement la création d'un État palestinien, y compris dans le cadre d'un futur accord de paix.

Plusieurs pays, dont l'Espagne, la Norvège et l'Irlande, ont reconnu la Palestine en tant qu'État fin mai, alors que la campagne génocidaire d'Israël à Gaza faisait l'objet de critiques de plus en plus vives.

En juin, ‘Israël’ a donné son feu vert à 5 nouvelles colonies illégales en Cisjordanie occupée et a approuvé des sanctions contre l'Autorité palestinienne (AP), le ministère israélien des Finances ayant annoncé publiquement que cette mesure constituait une mesure de rétorsion après la reconnaissance internationale de la Palestine en tant qu'État.

“ Le Conseil de sécurité a approuvé l'implantation d'une colonie pour chaque pays ayant reconnu unilatéralement la Palestine en tant qu'État” , a déclaré à l'époque le ministre des finances, Bezalel Smotrich.

Au mois d'août dernier, ‘Israël’ a révoqué les titres diplomatiques de huit ambassadeurs norvégiens.

Le ministre israélien des A f faires étrangères, Israël Katz, a récemment menacé de “briser et dissoudre” l'AP si elle décide de prendre des mesures diplomatiques à l'ONU pour mettre fin à l'occupation illégale de la Cisjordanie par ‘Israël’ et créer un État palestinien.

Rédaction The Cradle (relu & corrigé par MCP) -

11.09.24