!!Génocide à Gaza: J 345!! Le sionisme, produit du capitalisme pourrissant

«Le sionisme est la dernière phase du capitalisme pourrissant», disait en substance Abraham Léon, cet intellectuel juif antisioniste qui est mort dans un camp de concentration de l’Allemagne nazie

Lorsqu’on voit l’effroyable condition des Palestiniens bombardés jour et nuit, le sionisme est bien une invention politique coloniale la plus extrémiste et la plus violente de l’Histoire. La règle du sionisme est qu’il n’y a plus de règle. La violence à l’état pur, sans pitié, doit s’abattre sur tout ce qui vit en Palestine. Le sionisme ne doit survivre qu’à la condition d’effacer l’histoire palestinienne, d’éliminer toute trace culturelle de la Palestine et d’exterminer les Palestiniens jusqu’au dernier.

L’impérialisme pourrissant a bien enfanté un monstre politique programmé depuis 1948 pour réduire en cendres la Palestine. Abraham Léon avait vu juste. Le sionisme est la dernière phase impérialiste d’un monde occidental capitaliste en décomposition. Les pays impérialistes mettent toute leur énergie dans la bataille en cours en Palestine. Ils soutiennent ‘Israël’ de manière inconditionnelle, en lui livrant toutes les armes dont il a besoin.

La survie du capitalisme occidental est en jeu dans cette partie du monde. L’extermination des Palestiniens est leur planche de salut! L’ordre du monde doit prévaloir, l’ordre d’un monde injuste où les peuples sont soumis à la dictature et au pillage de leurs ressources.

La religion de l’argent est la seule religion des pays occidentaux. Gaza la révolutionnaire doit se plier à cette religion ou disparaître à jamais. Les Palestiniens doivent vivre en esclaves ou mourir.

Le capitalisme pourrissant en Occident emploie tous les moyens en son sein même pour étouffer et empêcher la solidarité avec les Palestiniens. Dans de nombreux pays européens, la contestation du sionisme est devenue synonyme de la contestation du pouvoir politique lui-même. En France, le pouvoir macroniste et sa police interdisent des manifestations et poursuivent en justice sous n’importe quel prétexte des militants pro-palestiniens.

Mais tout cela n’a rien de surprenant. Le pouvoir politique doit assurer la stabilité que lui demandent les possédants, par la violence s’il le faut. Emmanuel Macron est le mercenaire du capital. Il doit contrer toute espérance des opprimés ici ou en Palestine. Lorsque les opprimés expriment leur colère dans la rue, on leur envoie la police pour les matraquer et les éborgner. Lorsqu’ils s’expriment pacifiquement par le vote, le mercenaire du capital s’arrange et magouille pour voler les élections.

Le capitalisme pourrissant est dans une impasse. Il est dans une impasse en Palestine parce que les Palestiniens ont définitivement opté pour la libération totale de la Palestine. A la violence sioniste d’un siècle, ils répondent par la violence libératrice pour arracher leurs droits et sauver les générations suivantes des exterminateurs ‘israéliens’.

La résistance depuis presque 11 mois n’a pas cédé et elle ne cédera pas. A Gaza et en Cisjordanie, le sionisme est lui-même dans l’impasse absolue. Confronté à la glorieuse résistance palestinienne, il est miné de l’intérieur par les contestations d’une partie des ‘Israéliens’. Dans l’impasse et désorienté, le sionisme risque de s’effondrer sous les coups des Palestiniens.

Il faut garder l’espoir même si les forces en présence paraissent disproportionnées. La lutte continue en Palestine. Elle se poursuivra parce que les Palestiniens n’ont pas le choix. Nous devons prendre part à la lutte en exprimant notre solidarité inconditionnelle au peuple palestinien. On doit lutter aussi contre la répression d’un pouvoir politique français lui aussi en déroute. On doit lutter farouchement aussi contre la politique raciste et islamophobe d’un pouvoir totalement gagné au sionisme. Seule la lutte paie.

Palestine vivra! Palestine vaincra!

Rédaction Comité Action Palestine -

07.09.24