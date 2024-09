!!Génocide à Gaza: J 342!! Où restent les mandats d'arrêt à l'encontre de dirigeants israéliens demandés par Karim Khan?

Le procureur de la CPI affirme que les dirigeants mondiaux l'ont «menacé» à cause des mandats d'arrêt contre ‘Israël’

Le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) a déclaré que les dirigeants mondiaux avaient fait pression sur lui pour qu'il ne demande pas de mandat d'arrêt contre le 1 er ministre israélien et le ministre de la Défense pour des allégations de crimes de guerre à Gaza, a rapporté la BBC le 5 septembre.

Karim Khan a déclaré à la BBC: ’’Plusieurs dirigeants et d’autres personnes m’ont informé, conseillé et mis en garde’’.

En mai, Khan a déclaré qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le 1er ministre israélien B.Netanyahu et le ministre de la Défense Y.Gallant avaient commis des crimes de guerre lors de l'assaut israélien sur Gaza qui a tué plus de 40.000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants.

L’État d’’Israël’ fait face à des accusations distinctes de génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ).

Le procureur général a également demandé des mandats d'arrêt contre les dirigeants du Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Haniyeh, affirmant qu'ils portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité pour les actions menées par la branche armée de l'organisation, les Brigades Qassam, lorsqu'elles ont pris d'assaut des bases militaires et des colonies israéliennes le 7 octobre dans le cadre de l'opération ‘Al-Aqsa Flood’.

Environ 1.200 soldats et civils israéliens ont été tués au cours de l'opération. Certains ont été tués par le Hamas, tandis que d'autres ont été tués par les forces israéliennes utilisant des hélicoptères d'attaque, des drones et des chars, conformément à la directive controversée ‘Hannibal’.

I.Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, a été assassiné en Iran par une frappe israélienne le 31 juillet. ‘Israël’ affirme que M.Deif a également été tué dans une frappe aérienne à Gaza, mais des responsables du Hamas ont affirmé qu'il était toujours en vie.

Bien que plusieurs mois se soient écoulés depuis la demande de K.Khan, les juges de la CPI n’ont émis aucun mandat d’arrêt.

S'adressant à la BBC, Khan a déclaré qu'il était important de montrer que la Cour appliquerait les mêmes critères à tous les pays en ce qui concerne les crimes de guerre présumés. Il a également salué la récente décision du nouveau gouvernement britannique d'abandonner son opposition aux mandats d'arrêt.

’’ Il y a une différence de ton et de fond par rapport au droit international de la part du nouveau gouvernement. Et je pense que c'est une bonne chose’’, a-t-il déclaré à Nick Robinson de la BBC.

Khan a expliqué que la CPI devait demander des mandats d’arrêt contre les dirigeants des deux camps afin que la Cour soit perçue comme appliquant «la loi de manière égale sur la base de normes communes». «Si quelqu’un avait demandé des mandats d’arrêt contre des responsables israéliens et non contre Gaza, certains auraient dit: ’’Eh bien, c’est une obscénité’’ et ’’Comment est-ce possible?’’», a-t-il déclaré.

’’ Vous ne pouvez pas avoir une approche unique pour les pays qui bénéficient d'un soutien, que ce soit celui de l'OTAN, celui de l'Europe ou celui des pays puissants qui vous soutiennent, et une approche différente pour les pays qui ont une compétence claire’’, a-t-il ajouté.

En réponse aux critiques concernant sa demande de mandats d’arrêt contre des dirigeants israéliens, Khan a déclaré: ’’J’ai au moins un avantage. J’espère que même eux admettront que j’ai vu les preuves. Ils ne l’ont pas fait… La demande n’est pas publique. Elle est confidentielle. Elle est déposée auprès de la Chambre. Ils devinent donc quelles preuves ont été présentées.’’

Cette semaine, un groupe juridique pro-israélien au Royaume-Uni a menacé de porter plainte contre Khan, affirmant que ses efforts pour émettre des mandats d’arrêt contre des responsables israéliens sont basés sur de fausses prémisses.

L'organisation UK Lawyers for Israel (UKLFI) a écrit une lettre à Khan datée du 27 août, dans laquelle elle tente de réfuter ses allégations contre Netanyahu et Gallant.

Si Khan était inculpé et reconnu coupable de cette accusation, il pourrait potentiellement – en tant qu’avocat dans les cas les plus graves – être radié du barreau et interdit d’exercer le droit au Royaume-Uni.

En mai, une douzaine de sénateurs républicains ont envoyé une lettre avertissant K. Khan de ne pas émettre de mandats d’arrêt contre Netanyahu et Gallant.

’’ Ciblez Israël et nous vous ciblerons’’, avertissent les sénateurs, menés par le sénateur Tom Cotton. ’’De telles actions sont illégitimes et dénuées de fondement juridique et, si elles sont menées, elles entraîneront de lourdes sanctions contre vous et votre institution.’’ Les sénateurs Mitch McConnell (chef de la minorité), Rick Scott, Tim Scott, Ted Cruz et Marco Rubio ont également signé la lettre.

Rédaction The Cradle -

05.09.24