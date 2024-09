!!Génocide à Gaza: J 338!! L'occident global n'est pas le seul à soutenir le régime terroriste israélien...

... certains pays musulmans en font une activité soutenue (à l'insu de leur population), et derrière des discours enflammés à l'encontre du régime colonial

La Turquie du président Erdogan habitué à des discours publics tonitruants à l'encontre du régime génocidaire de la bande à Netanyahu, commerce à-qui-mieux-mieux avec ce régime criminel!

A Izmir en Turquie, des manifestants s’en prennent aux navires des USA qui arment le génocide à Gaza, aux cris de «Yankee go home!». Mais dans le même temps, le commerce entre la Turquie et Israël ne s’est jamais aussi bien porté!

Les entreprises turques utilisent les douanes palestiniennes pour contourner l’interdiction commerciale avec «Israël», révèle parallèlement Middle East Eye (MEE).

Les entreprises turques ont maintenu leurs exportations vers Israël via les douanes de l’Autorité palestinienne (AP) pour contourner l’interdiction commerciale d’Ankara avec Israël, selon les données statistiques de l’Assemblée des exportateurs turcs (TIM).

Les données, publiées le 2 septembre, révèlent une augmentation de 423% des exportations turques vers la Palestine au cours des huit premiers mois de cette année. Cela marque un saut de 77 millions de dollars au cours de la même période l’année dernière à 403 millions de dollars en 2024.

Les exportations turques vers la Palestine au mois d’août ont augmenté de 1.156%, passant de 10 millions de dollars en 2023 à 127 millions de dollars cette année. «Cela suggère que la tendance à utiliser la Palestine pour maintenir le commerce avec Israël s’est accélérée», a écrit Middle East Eye (MEE).

Une source commerciale turque qui était impliquée dans la facilitation du commerce entre Ankara et Tel-Aviv a confirmé à MEE que les exportations atteignent les acheteurs israéliens malgré l’interdiction du commerce.

’’ Comme le disent de hauts responsables turcs lors de rassemblements privés, le gouvernement ne peut pas suivre complètement la destination finale des exportations turques puisqu’ils ont des documents appropriés indiquant qu’ils sont destinés à la Palestine’’ , a déclaré la source.

En mai, le président turc Recep Erdogan a annoncé une interdiction totale du commerce avec Israël jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu permanent à Gaza soit atteint.

Cependant, le commerce entre la Turquie et Israël s’est poursuivi via des pays tiers tels que la Grèce, selon les données statistiques israéliennes et turques citées par The Cradle fin juin.

Les médias israéliens ont rapporté le mois dernier que le ministère israélien de la Défense a prolongé un contrat avec la société turque Dorad Energy, qui exploite une centrale électrique dans la ville d’Ashkelon.

Israël a continué à autoriser le financement de son ministère de la défense à la société Zorlu Holding, un conglomérat turc dirigé par Ahmet Nazif Zorlu, qui serait proche du président turc.

Le conglomérat basé à Istanbul est un partenaire de Dorad Energy et possède conjointement l’usine avec un groupe d’hommes d’affaires israéliens. Il fournit de l’énergie à l’armée israélienne et au ministère de la Défense depuis 2004.

Il faudrait que le peuple turc (et pas que...-ndlr-MCP) prenne conscience de ce double discours…

Ragip Soylu [Ankara] (relu & corrigé par MCP)-

04.09.24