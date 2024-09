!!Génocide à Gaza: J 334!! Jenin sous siège israélien total pour le 5è jour consécutif

Bis repetita: il y a 20 ans, lors de la 2è Intifada, le camp de réfugiés de Jenin avait été complètement rasé, enterrant certains de ses habitants vivants, sous les décombres

L'armée israélienne déploie des véhicules blindés, des bulldozers et des tireurs d'élite appuyés par des drones et des avions pour détruire les infrastructures et couper l'approvisionnement en électricité et en eau au 5è jour de son assaut sur la ville palestinienne de Jenin, au nord de la Cisjordanie, a rapporté Al-Jazeera ce 1er septembre.

"Les Palestiniens disent que le principal objectif de cette opération militaire, la plus importante depuis plus de deux décennies, est la destruction", a déclaré la correspondante d'Al-Jazeera, Niba Ibrahim, lors d'un reportage depuis Ramallah, en Cisjordanie occupée.

’’ Ils disent qu'il ne s'agit pas d'une nécessité liée à la sécurité. Il s'agit de rappeler aux Palestiniens le prix qu'ils devront payer s'ils choisissent de résister à l'occupation militaire israélienne’’, a-t-elle ajouté.

La municipalité de Jenin a annoncé que les forces israéliennes avaient rasé au bulldozer plus de 70% des rues de la ville. L'eau a été coupée dans tout le camp de Jenin et dans 80% de la ville. Vingt kilomètres de réseaux d'eau, d'égouts, de télécommunications et d'électricité ont été rasés.

Dans le cadre de l’invasion, les forces israéliennes ont coupé l’accès aux hôpitaux locaux.

"Les Israéliens assiègent les hôpitaux et coupent la ville du camp de réfugiés, qui est devenu une zone militaire sans accès", a déclaré à l'AFP le gouverneur de Jenin, Kamal Abu al-Rub. ’’Ni la protection civile, ni les ambulances, ni les journalistes ne peuvent aller voir ce qui se passe là-bas.’’

Samedi, des combattants de la résistance palestinienne de Jenin ont tué un soldat israélien et en ont blessé trois autres. La chaîne israélienne Channel 14 a rapporté que les combattants de la résistance palestinienne de Jenin avaient utilisé des missiles RPG pour la première fois contre les soldats israéliens envahisseurs.

Des sources locales ont rapporté que des combattants de la résistance palestinienne ont tendu une embuscade aux soldats israéliens dans le quartier d'Al-Damj. Des hélicoptères ont été vus transportant les blessés des combats en cours.

Plus tôt dans la semaine, les forces israéliennes ont également pris d'assaut les villes de Tulkar’m et Tubas, dans le nord de la Palestine, lors de leur plus grande opération en Cisjordanie depuis la 2è Intifada en 2002.

L'armée israélienne a conclu jeudi soir ses raids à Tulkar’m et dans le camp de Faraa près de Tubas, permettant aux troupes israéliennes de déplacer le centre de l'opération vers Jenin.

’’ Nous sommes un autre Gaza, surtout dans les camps de réfugiés’’, a déclaré Nayef Alaajmeh, un habitant du camp de Nur Shams à Tulkar’m, alors qu'il constatait les dégâts causés par le retrait israélien.

L'armée israélienne affirme que depuis le lancement de l'opération en Cisjordanie en début de semaine, ses troupes ont tué au moins 26 résistants et arrêté 30 autres Palestiniens recherchés. Le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont revendiqué 13 des personnes tuées comme étant leurs membres, selon l'AFP.

Dimanche, un Palestinien a ouvert le feu sur le poste de contrôle de Tarqumiya, près d'Hébron, tuant trois policiers israéliens. Quelques heures plus tard, l'armée a procédé à son assassinat alors qu'il se retranchait dans une maison d'Hébron.

Vendredi, deux voitures piégées ont explosé dans la zone de la colonie de Gush Etzion, près d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont salué cette double attaque à la voiture piégée, qui a blessé deux soldats israéliens et un membre de l'équipe de sécurité de la colonie, mais les mouvements de résistance n'ont pas revendiqué la responsabilité de l'attaque.

La résistance s'est intensifiée dans un contexte d'escalade de la violence, mais les Palestiniens de Cisjordanie occupée n'ont pas lancé de véritable "Intifada" ou de soulèvement. Deux sources au sein du Fatah, le parti politique dominant de l'Autorité palestinienne (AP) qui coopère ouvertement avec Israël et réprime la résistance en Cisjordanie, ont déclaré à Haaretz que cette hésitation provenait de la crainte que la guerre génocidaire menée par Israël contre les Palestiniens de Gaza ne soit également déclenchée contre eux.

Les Palestiniens de Cisjordanie craignent «la destruction qu'Israël a semée dans la bande de Gaza, avec plus de 40.000 morts, tuant tout ce qui bouge, effraie et dissuade les gens», ont indiqué les sources.

Rédaction The Cradle (relu & corrigé par MCP) -

01.09.24