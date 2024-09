!!Génocide à Gaza: J 333!! La députée palestinienne Khalida Jarrar risque une nouvelle fois la mort

Une mort lente par l'isolement et les privations multiples



Les forces de l'armée israélienne ont arrêté Khalida Jarrar le 26 décembre 2023 à son domicile de Ramallah, et l'ont placée en détention administrative. Depuis lors, elle était détenue à la prison de Damon avec d'autres femmes, sans inculpation, ni possibilité de se défendre, jusqu'à ce qu'elle soit récemment placée en isolement.

Pour contraindre Israël à mettre fin à l'assassinat lent et délibéré de la députée palestinienne Khalida Jarrar, placée en isolement depuis 17 jours, le Groupe de travail sur la détention arbitraire et la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes et les enfants, Reem Al-Salem, doivent prendre des mesures efficaces et immédiates. Ils doivent exiger sa libération immédiate et la fin du recours par Israël à la détention arbitraire contre les Palestiniens, y compris la détention administrative.

Dans une lettre urgente adressée au Groupe de travail sur la détention arbitraire et au Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes et les enfants, Euro-Med Human Rights Monitor a détaillé les conditions de la détention arbitraire de Kh. Jarrar et de son isolement douloureux dans une prison destinée aux femmes détenues pour des raisons pénales. La lettre comprend également une plainte reçue par Euro-Med Monitor de la part du mari de Jarrar, Ghassan Jarrar.

Dans la réclamation envoyée à l'équipe d' Euro-Med Monitor , Ghassan Jarrar a déclaré que l'administration pénitentiaire israélienne a maintenu sa femme à l'isolement dans la prison de Neve Terzia pendant 17 jours, dans des conditions très difficiles. Selon sa plainte, la militante des droits de l'homme, qui se trouve en détention administrative depuis plus de 8 mois, a été placée en isolement pour des raisons inconnues, car il n'y a aucune base légale pour qu'elle soit transférée de la prison où elle était détenue. En outre, les autorités israéliennes ne l'ont pas informée de son transfert vers la nouvelle prison. Elle a cependant constaté qu'elle avait été placée à l'isolement dans une prison destinée aux femmes délinquantes, Neve Terzia.

Ghassan Jarrar a précisé que sa femme est détenue dans une cellule de 2,5m sur 1,5m, avec seulement un banc en béton pour dormir et des toilettes ouvertes sans rideau. Il a indiqué que les autorités pénitentiaires israéliennes ont coupé l'eau des toilettes et retardent la distribution des repas à sa femme, alors qu'elle a besoin de manger régulièrement car elle prend cinq types de médicaments différents pour des problèmes de tension artérielle, de diabète et de cholestérol.

Il a souligné que les problèmes les plus graves auxquels sa femme est confrontée sont: le manque d'oxygène dans la cellule, l’interdiction de sortir pour “se détendre”, la coupure de l'eau des toilettes, la température élevée en cette saison et le report délibéré de piètre s repas. A utant de ‘ conditions de mise à mort et non d'isolement’ . “Veulent-ils tuer Khalida ainsi?” s'est interrogé son mari . Malgré son état de santé critique, personne ne répond à ses appels lorsqu'e ll e a besoin de quelque chose de façon urgente, et “ 4 heures passent avant que quiconque ne réponde”.

Ghassan Jarrar a cité les propres mots de sa femme à son avocat, résumant sa souffrance:

“ Je meurs tous les jours. La cellule ressemble à une petite boîte hermétique. Elle est équipée de toilettes et d'une petite fenêtre au-dessus, fermée un jour après que j'y ai été placée. Je n'ai pas d'espace pour respirer. Même le soi-disant guichet de la porte de la cellule est fermé. Je passe la plupart du temps assise à côté d'une minuscule ouverture qui me permet de respirer. J'attends que les heures passent pendant que je suffoque dans cette cellule dans l'espoir de trouver des molécules d'oxygène pour respirer et survivre” .

Elle ajoute: “Les températures élevées rendent l'isolement encore plus traumatisant. Pour faire simple, je suis dans un four caniculaire. La chaleur m'empêche de dormir. Non seulement je suis seule dans cette situation, mais ils ont aussi délibérément coupé l'eau dans la cellule. Il leur a fallu au moins 4 heures pour m'apporter une bouteille d'eau. Après 8 jours de détention, j'ai été autorisée à quitter la cellule une fois, pour aller dans la cour de la prison. En outre, ils retardent délibérément la distribution de l'horrible dîner pendant des heures”.





Khalida Jarrar est une détenue qui a déjà passé 5 ans dans les geôles israéliennes. Elle est militante des droits de l'homme, féministe et membre du Conseil législatif palestinien.

Plus de 9.000 détenus palestiniens sont actuellement victimes d'arrestations arbitraires, de conditions de détention difficiles et dégradantes, d'actes de torture barbares et de mesures punitives et de représailles, y compris la privation de nourriture et l'isolement cellulaire - des violations qui se sont intensifiées depuis le début du génocide israélien en cours dans la bande de Gaza.

Environ 260 prisonniers et détenus palestiniens ont été tués dans les prisons et centres de détention israéliens depuis 1967. Ce chiffre n'inclut pas les dizaines de prisonniers et détenus palestiniens de la bande de Gaza éliminés depuis octobre dernier. Le nombre exact et l'identité de la plupart de ces personnes restent inconnus.

La détention administrative est l'une des principales méthodes employées par Israël pour maintenir son régime d'apartheid contre la population palestinienne. Cette mesure vise à soumettre le peuple palestinien à l'oppression, à détruire ses familles et ses communautés, et à le priver de ses droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression et de réunion, le droit à l'immunité contre la détention arbitraire, à un procès équitable et à la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

Le fait d'infliger un préjudice délibéré et de graves souffrances psychologiques résultant d'une mise à l'isolement prolongée constitue une forme de torture formellement interdite par le droit international. L'isolement indéfini et prolongé, c'est-à-dire d'une durée supérieure à 15 jours consécutifs, est interdit par l'Ensemble de règles minima des Nations-unies pour le traitement des détenus - Règles Nelson Mandela - qui classe l'isolement prolongé dans la catégorie des tortures et des mauvais traitements.

Israël est exclusivement responsable de la vie et du bien-être de Khalida Jarrar, et doit mettre fin à son isolement cellulaire, et la libérer immédiatement. La communauté internationale doit assumer ses responsabilités juridiques et agir rapidement et vigoureusement pour contraindre Israël à cesser immédiatement de recourir à la détention arbitraire, y compris la détention administrative, à l'encontre des Palestiniens. Cette mesure contribuerait à mettre fin à l'occupation illégale et au régime d'apartheid d'Israël à l'encontre du peuple palestinien, à garantir la pleine réalisation de son droit à l'autodétermination et à faire en sorte qu'Israël soit tenu pour responsable des crimes qu'il a commis contre le peuple de Palestine.

Rédaction Euro-med Human rights monitor -

31.08.24