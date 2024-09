!!Génocide à Gaza: J 332!! Tentative de répétition de la 1è Nakba

Le régime terroriste israélien lance sa plus grande offensive contre la Cisjordanie, depuis la 2è Intifada

L’armée israélienne a lancé sa plus grande opération en Cisjordanie occupée depuis près de deux décennies; des centaines de soldats, appuyés par des véhicules blindés, des bulldozers, des avions de chasse et des drones, mènent des raids simultanés dans les villes de Jenin et de Tulkar’m, au nord du pays.

Depuis le 07 octobre dernier, plus de 650 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée, la plupart lors de raids quasi quotidiens de l’armée israélienne — près de 150 d’entre eux étaient des enfants. Les responsables israéliens ont indiqué que ces raids ne sont que la première étape d’une opération qui se veut encore plus vaste en Cisjordanie. ’’Ils essaient de reproduire la Nakba. […] Ils essaient de procéder au même nettoyage ethnique, au même génocide qui est actuellement commis à Gaza’’, explique le Dr Mustafa Barghouti, qui nous rejoint depuis Ramallah, en Cisjordanie occupée. ’’Leur objectif est le nettoyage ethnique, pour arriver à l’annexion de la Cisjordanie.’’

A Jenin, les forces israéliennes ont encerclé la ville, bloquant les points d’entrée et de sortie ainsi que l’accès aux hôpitaux, et ont détruit les infrastructures du camp de réfugiés. Elles ont également fermé les principales routes menant à Tulkar’m et à d’autres villes. Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que ces raids constituaient la première étape d’une opération plus encore plus vaste en Cisjordanie.

Au commencement des raids, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a appelé au déplacement massif de la population palestinienne de la Cisjordanie. Il a écrit sur les réseaux sociaux: «Nous devons traiter cette menace exactement comme nous le faisons, confrontés aux infrastructures terroristes à Gaza, y compris l’évacuation temporaire de civils palestiniens. C’est une guerre contre tout et nous devons la gagner», a-t-il déclaré.

Pour en savoir plus, nous avons rencontré à Ramallah, le Dr Mustafa Barghouti, médecin et militant politique engagé en tant que secrétaire général de la ‘Palestine National Initiative’ (PNI), (et que les Observateurs bénévoles qui ont participé aux Missions civiles ont eu la chance de rencontrer-ndlr MCP).

Amy Goodman: Dr Barghouti, bienvenue sur Democracy Now! Pouvez-vous nous éclairer sur ce qui se passe en Cisjordanie occupée?

D r Mustafa Barghouti: Ce qui se passe est atroce. Nous voyons ici Israël essayer de transférer en Cisjordanie la guerre de génocide et la guerre de nettoyage ethnique menée à Gaza. Il s’agit d’une guerre unilatérale menée par une énorme armée, une force qui dispose d’avions, de chars, et d’un nombre considérable de soldats, contre une population palestinienne essentiellement civile.

Il faut comprendre que la Cisjordanie est une zone qui est occupée militairement par Israël depuis 1967, un «territoire occupé» donc. Et maintenant, l’armée israélienne mène une guerre contre les populations des territoires qu’elle occupe. C’est la plus grave violation possible du droit international supposé régir le comportement d’une puissance occupante.

Et leur objectif est très clair. Comme l’a dit sans vergogne le ministre israélien des Affaires étrangères, il s’agit du nettoyage ethnique du peuple palestinien. Il s’agit d’un gouvernement israélien fasciste dirigé par des fascistes tels que Netanyahu, Smotrich et Ben-Gvir, dont le but avoué est d’annexer la Cisjordanie, d’installer des colons israéliens illégaux sur le territoire palestinien et d’en déplacer sa population. Ils tentent une seconde Nakba. Ils tentent de répéter le nettoyage ethnique qui a eu lieu en 1948.

Et cette fois, l’armée israélienne n’envahit pas seulement Jenin, Tulkar’m, et les camps de Nur Shams, Tubas et Faraa; elle envahit de nombreuses autres zones de la Cisjordanie. De nombreux villages ont été attaqués et continuent de l’être. Des centaines de personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette campagne. Et le pire, c’est que l’armée israélienne et ses bulldozers détruisent les infrastructures de nombreux camps de réfugiés, en particulier ceux de Nur Shams et de Jenin. Ils détruisent les routes, les infrastructures électriques, les conduites d’eau, les maisons. Leurs actions ne connaissent pas de limite. Et que fait le monde pendant ce temps? Il regarde et ne fait rien.

C’est un crime de guerre horrible, totalement inacceptable, commis une fois de plus par l’armée israélienne en Cisjordanie. Et je le répète: ils procèdent au même nettoyage ethnique, mènent le même projet génocidaire qu’à Gaza — où les crimes de guerre continuent. Et chaque jour, l’armée israélienne tue 40 ou 50 Palestiniens, dont la plupart sont, bien sûr, des civils.

J uan G onzalez : Et selon vous, Dr Barghouti, le gouvernement d’extrême droite israélien est-il déterminé à poursuivre les combats malgré les critiques internationales, non seulement avec ses assassinats et attaques en Iran, au Liban et à Gaza, mais aussi désormais en Cisjordanie? Pensez-vous que c’est l’occasion pour eux de procéder enfin à l’effacement définitif du peuple palestinien?

Dr Mustafa Barghouti : Absolument, je pense que c’est ce qu’ils essaient de faire. Il s’agit d’un gouvernement fasciste dirigé par des fanatiques religieux, qui ne respectent aucun droit humain, aucune prescription du droit international. Et leur objectif est le nettoyage ethnique, oui. Leur objectif est l’annexion de la Cisjordanie.

Ce qui se passe actuellement en Cisjordanie prouve que l’attaque israélienne contre le peuple palestinien n’est pas due au Hamas, car ce n’est pas le Hamas qui gouverne en Cisjordanie, c’est l’Autorité palestinienne, qui a été dépouillée de toutes ses prérogatives. Et ce n’est pas le 7 octobre 2023 qui en est en cause – de tels actes ont commencé à se produire bien avant le 7 octobre. Mais cela montre que le 7 octobre 2023 est la conséquence plutôt que la cause de ce qui se passe actuellement.

Et maintenant, les ministres israéliens prétendent qu’ils combattent l’Iran en Cisjordanie. Qu’est-ce que c’est que ce nouveau mensonge? Enfin, les gens qui sont occupés par Israël depuis 57 ans sont des Palestiniens, pas des Iraniens! Les gens qui ont été déplacés par Israël en 1948, 70% de la population palestinienne, sont devenus des réfugiés parce qu’Israël les a déplacés à coup de massacres. C’étaient des Palestiniens et des Palestiniennes, pas des Iraniens. Mais comme d’habitude, Israël prétend qu’il combat je ne sais quel autre pays. Avant, c’était l’Union soviétique. Puis ce fut l’Égypte. Puis ce fut la Syrie. Puis ce fut l’Irak.

Maintenant, ils parlent de l’Iran parce qu’ils ne veulent pas admettre que la véritable lutte ici est la lutte du peuple palestinien pour la liberté, pour mettre fin à l’occupation et au système d’apartheid. Ils essaient de dissimuler la réalité. Et la réalité est qu’il y a un occupant, c’est Israël, et un peuple occupé, c’est le peuple palestinien. Il y a un oppresseur, c’est Israël, ses partis, son gouvernement et, à vrai dire, sa société elle-même — et il y a un opprimé, c’est la population palestinienne. Et maintenant, non seulement ils nous occupent et pratiquent l’apartheid contre nous, ils volent nos terres et emprisonnent nos enfants, et comme si cela ne suffisait pas, ils nous font la guerre et tentent de procéder une fois de plus au nettoyage ethnique de la population palestinienne.

Ils n’auraient pas osé faire tout cela sans les États-Unis d’Amérique, sans le soutien militaire illimité que les États-Unis fournissent à Israël, sans l’Allemagne, qui leur fournit également du matériel militaire, sans de nombreux pays européens – je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier mais tout de même il y a eu un certain soutien européen à Israël – et sans la politique de «deux poids deux mesures» appliquée au niveau international à la population palestinienne. Je pense aussi qu’Israël n’aurait jamais osé aller aussi loin sans le silence et la relative inaction de tant de gouvernements arabes et musulmans.

Juan Gonzalez : Oui, je voulais vous poser une question à ce sujet: les gouvernements arabes et musulmans jouent-ils un rôle en ce moment? Et que pourraient-ils faire?

Dr Mustafa Barghouti : Eh bien, il semblerait que la plupart d’entre eux n’aient pas la liberté d’agir. Encore une fois, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier — il y a des différences. Mais ils pourraient, tout au moins, boycotter Israël, déclarer des sanctions, et rompre tous les accords de ‘normalisation’ avec Israël. C’est le minimum. Nous ne leur demandons pas d’envoyer des armées pour combattre Israël, mais au moins de lui imposer des sanctions. Et je dis que la communauté internationale elle-même est responsable si elle ne s’engage pas immédiatement dans le boycott, le désinvestissement et les sanctions contre ce terrible régime fasciste d’Israël qui conduit toute la région à la catastrophe et qui persiste à perpétrer ce crime effroyable contre le peuple palestinien.

Combien de temps pouvons-nous continuer à tolérer cette terrible oppression? Nous sommes soumis au nettoyage ethnique, à l’occupation, à l’apartheid, à l’oppression, à la persécution depuis 76 ans. Pourquoi devrions-nous tolérer cela? Et pourquoi n’avons-nous pas le droit de lutter pour notre liberté, pour notre indépendance et pour notre dignité comme tout le monde?

Amy Goodman : Dr Barghouti, qu’en est-il du timing de cette décision d’attaquer la Cisjordanie? Des généraux israéliens font même pression sur le 1er ministre Netanyahu pour qu’il signe un cessez-le-feu. Il ne le fait pas. Il a, au contraire, ajouté d’autres conditions. Il reste toute la question de ce qui se passe actuellement à Gaza et maintenant cette évolution vers la Cisjordanie — même si ce n’est pas la première fois, loin de là, que les Israéliens attaquent la Cisjordanie.

Dr Mustafa Barghouti : Vous savez, ce qui est vraiment choquant, c’est que tout ce qui se passe n’était secret pour personne. Tout ce que nous voyons aujourd’hui en Cisjordanie et à Gaza correspond à un plan explicité par les ministres israéliens à maintes reprises. Ils n’ont même pas essayé de cacher leurs intentions; ils les annoncent tous les jours, qu’il s’agisse d’annexer la Cisjordanie, ou de procéder au nettoyage ethnique du peuple palestinien. Ils ne s’en cachent pas.

Et je ne crois pas qu’il y ait encore d’authentiques différences entre l’appareil sécuritaire, l’armée et Netanyahu. S’il en existait vraiment, ils le contraindraient à arrêter.

Mais je pense que ce que nous observons ici est un phénomène très dangereux. Nous n’avons pas seulement face à nous un gouvernement fasciste israélien, nous avons aussi une société fasciste. Je n’ai jamais rien vu de tel dans l’histoire, sauf peut-être la montée des nazis en Allemagne, où un grand nombre de personnes, par peur, par fausses informations, dans ce cas-ci par idéologie sioniste extrême, se comportent comme des fascistes. Et la réalité est que Netanyahu, chaque fois qu’il proclame son intention de continuer la guerre, obtient de meilleurs scores dans les sondages. Ce qui l’encourage à continuer. Et c’est ce qui l’a poussé à prendre cette terrible décision de déplacer la guerre en Cisjordanie tout en la poursuivant à Gaza.

Amy Goodman : Et quand Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères d’Israël, dit que c’est une guerre «contre tout»?

Dr Mustafa Barghouti : Oui, il veut dire que la guerre est contre tous les Palestiniens et toutes les Palestiniennes, y compris les enfants. Sur les 11 personnes qu’ils viennent de tuer à Jenin et à Tulkar’m, beaucoup sont des enfants, et deux d’entre eux se trouvaient dans le camp de réfugiés de Faraa. C’est une guerre contre le peuple palestinien dans son entièreté. C’est une guerre menée par un système colonial qui veut effacer la population palestinienne, effacer le peuple palestinien dans ce XXIè siècle. C’est ce qu’il veut dire quand il parle d’une «guerre contre tout» – leur objectif est bien le nettoyage ethnique de toute la Cisjordanie, de toute Jérusalem-Est, et l’annexion de ces territoires à Israël.

C’est pourquoi nous sommes attaqués non seulement par l’armée israélienne, mais aussi par des colons illégaux qui se comportent comme des gangs. Ils nous rappellent des gangs similaires, les gangs sionistes de Stern et de la Haganah, qui ont commis plus de 52 massacres en 1948 et qui ont rasé 520 communautés palestiniennes dans ce qui est devenu plus tard Israël. C’est la continuation de cette affreuse guerre de nettoyage ethnique. Telle est la réalité.

Et cela se passe sous les yeux du monde entier. Cela se passe sous les yeux du gouvernement américain, qui ne fait rien, rien du tout, pour mettre fin à cette guerre atroce et à ce terrible nettoyage ethnique. Au contraire, il continue de fournir à Israël des armes, des bombes et de protéger Israël au Conseil de sécurité des Nations-Unies comme dans tous les autres forums politiques.

Amy Goodman: Dr Barghouti, nous vous remercions pour votre éclairage, depuis Ramallah.

Transcription d’une émission sur ‘Democracy Now’ (mis en forme par MCP) -

29.08.24