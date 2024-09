!!Génocide à Gaza: J 330!! Nos 'démocraties exemplaires', soutiens actifs au génocide des Palestiniens

Faire plier la tyrannie sioniste

Les missiles et des bombes en tout genre pleuvent depuis le 8 octobre sur tout ce qui vit à Gaza. L’ennemi sioniste est pris d’une hystérie meurtrière rarement vue dans l’histoire de l’humanité. Tuer et tuer encore, des hommes, des femmes, des enfants, des animaux. Détruire, écraser, raser.

Les sionistes n’ont que ça en tête: éliminer les Palestiniens de la surface de la terre. L’objectif sioniste est bien le génocide. Il fallait terminer le travail commencé en 1948.

En plus de 10 mois de génocide, les puissances impérialistes ne sont pas restées passives. L’Angleterre, l’Allemagne, la France et les Etats-Unis en tête ont fourni le soutien militaire et l’appui politique nécessaires pour que les ‘Israéliens’ fassent le job. Pour que les ‘Israéliens’ exterminent les Palestiniens.

Les Etats-Unis jouent un rôle diabolique. Ils soutiennent inconditionnellement ‘Israël’ d’un côté et, de l’autre, ils dirigent les négociations comme s’ils étaient neutres dans le massacre des Palestiniens. Leur rôle est bien d’imposer des conditions inacceptables aux Palestiniens et leur faire porter la responsabilité de l’échec des négociations.

Il est clair aujourd’hui que le jeu des négociations fait partie de la stratégie criminelle américaine et sioniste. Les dirigeants américains jouent la montre pour que l’entité sioniste puisse réaliser ses objectifs politiques et militaires. Le criminel est juge et partie dans son affaire de crime!

Les Etats-Unis et leurs vassaux européens ne font pas partie de la solution mais bien du problème. Ce sont les Etats-Unis, avec la France et l’Angleterre, qui utilisent des moyens de pression considérables pour empêcher la Cour Pénale Internationale de lancer des mandats d’arrêt à l’encontre de B. Netanyahu et de son ministre de la Défense Y. Gallant.

Les puissances occidentales agissent comme elles ont toujours agi. Non pas faire triompher le droit international et le respect de l’autodétermination des peuples, mais bien défendre leurs intérêts au prix d’un génocide. ‘Israël’ est leur bras armé et fanatique pour faire le boulot. Le monde arabe doit rester sous contrôle et divisé. Il doit rester le réservoir à pétrole.

Il faut réduire à néant Gaza la révolutionnaire et soutenir toutes les dictatures de la région. Il faut soutenir le fanatisme saoudien autant que le fanatisme sioniste. Il faut maintenir l’ordre contre les peuples. Rien ne doit être au-dessus des intérêts américains et occidentaux. Rien ne doit faire obstacle au pillage des ressources.

Le respect du droit international? Vaste fumisterie. Il n’est nul besoin d’appeler l’histoire à la rescousse. Tout le monde la connait, cette histoire de guerres et de crimes contre l’humanité menés partout dans le monde, à commencer par le génocide des Indiens et l’esclavage aux Etats-Unis.

Tout le monde voit en direct le meurtre des Palestiniens, au jour le jour, heure par heure. Personne ne pourra dire ’’on ne savait pas’’. Tout le monde voit que les Occidentaux fournissent en armes les génocidaires ‘israéliens’. Personne ne pourra dire que les nations occidentales respectent le droit international. La propagande ne résiste pas aux faits.

Rien ne peut et ne pourra justifier de tuer 20.000 enfants, morts sous les décombres d’un immeuble ou brûlés vifs! Rien ne peut et ne pourra justifier l’anéantissement de la Palestine. Le mensonge ne tient plus.

Les opprimés de cette planète n’ont plus le choix. Ils doivent résister. On n’a jamais vu un oppresseur revenir à la raison et déposer les armes de son plein gré. Seule la résistance fait plier le tyran. Les Palestiniens résistent depuis 76 ans. Ils continueront de résister. Il y va de l’existence de tout un peuple.

Palestine vaincra ! Palestine vivra !

Rédaction Comité Action Palestine -

24.08.24