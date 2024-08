!!Génocide à Gaza: J 329!! La désintégration de la colonie 'Israël' n'est qu'une affaire de temps, mais est irréversible

L’Etat sioniste, société & ‘élites’… fracturé par l’opération ‘Ouragan Al-Aqsa’

Au-delà des scènes sanglantes qui se répandent dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et au sud du Liban, une bataille semble un peu moins bruyante que le bruit des balles et des bombes dans les zones de conflit. Cependant, elle est plus profonde et plus dangereuse pour l’Etat sioniste que ces combats que mène son armée contre les héros de la résistance, une bataille qui n’aurait jamais éclaté sans «Ouragan al-Aqsa».

Les désaccords sur des questions spécifiques entre le gouvernement et certains groupes, ou entre le gouvernement et l’opposition, étaient présents avant le déclenchement de «Ouragan al-Aqsa» au sein du régime sioniste. Cependant, ces désaccords se déroulaient dans un cadre acceptable dans le monde de la lutte politique. Mais après le 7 octobre, et avec la guerre qui entre dans son 11è mois sans que le gouvernement n’ait réalisé aucun de ses objectifs déclarés, notamment le retour des ses prisonniers et le démantèlement du Hamas, la société sioniste – ‘élites’ et peuple confondus – se retrouve au bord de l’implosion. Et les médias ne parviennent plus à cacher les signes de cette combustion.

La principale cause de ces divisions au sein de la société sioniste est l’échec du gouvernement d’extrême-droite de Netanyahu à atteindre les objectifs de sa guerre contre Gaza, malgré plus de 320 jours de guerre. Cet échec provoque la colère de l’opposition et des familles des prisonniers détenus par la résistance, d’autant plus que les mensonges récurrents sur la prétendue destruction des Brigades al-Qassam, qui continuent de causer de lourdes pertes à l’ennemi tant en vies humaines qu’en matériel, sont devenus évidents.

En réponse aux déclarations du porte-parole de l’armée sioniste, Daniel Hagari, affirmant que la moitié des combattants des Brigades al-Qassam avaient été tués, le général sioniste à la retraite, Yitzhak Brick, a qualifié ces déclarations d'«hallucinations» destinées à créer une image de victoire.

Brick a affirmé, lors d’une intervention télévisée, que ce chiffre était complètement faux, citant un officier combattant dans l’armée sioniste à Gaza qui lui aurait confié: ’’Depuis plus d’un mois-et-demi que je combats, nous n’avons tué aucun ‘terroriste’, mais nous avons causé de nombreux morts civils à cause des bombardements aériens’’.

Brick a ainsi démenti le récit de Hagari, affirmant que le nombre de combattants tués parmi les Brigades al-Qassam est bien inférieur à ce qui est annoncé, ajoutant que la résistance les avait remplacés par de jeunes combattants demandant à être recrutés depuis l’offensive. Dans un article publié avant-hier dans le journal de gauche Haaretz, le général a averti que l’entité s’effondrerait d’ici un an si la guerre d’usure contre le Hamas et le Hezbollah libanais se poursuivait.

Il a ajouté: «Je suppose que Gallant réalise maintenant que la guerre a perdu son but, que nous nous enlisons dans le bourbier de Gaza et que nous perdons nos soldats là-bas sans aucune chance de réaliser l’objectif principal annoncé, à savoir la chute du Hamas». Il a souligné que toutes les voies politiques et militaires mènaient le pays vers l’abîme.

Concernant les négociations en cours depuis les premières semaines de l’offensive contre Gaza, des désaccords profonds émergent entre le gouvernement Netanyahu et l’extrême-droite d’une part, et l’opposition, les familles des prisonniers détenus par la résistance, ainsi qu’un grand nombre d’organisations de la société civile de l’entité sioniste, d’autre part. Ces dernières accusent Netanyahu et son gouvernement de saboter le processus de négociation qui devait aboutir à un échange de prisonniers leur permettant de retrouver leurs proches.

Plusieurs déclarations de responsables et de journalistes affirment que Netanyahu ne souhaite pas parvenir à un accord afin de préserver son avenir politique, ce qui pousse les opposants à organiser des manifestations contre sa politique et son équipe.

L’Autorité de radiodiffusion sioniste a confirmé que des responsables de l’équipe de négociation accusent Netanyahu de chercher à faire échouer les négociations en annonçant son refus de se retirer des deux axes Philadelphie et de Netzarim à Gaza, ce qui a conduit des proches de Netanyahu à demander à l’équipe de négociation de partir s’ils n’étaient pas satisfaits de la position du 1er ministre. Parallèlement, la chaîne ‘13’ sioniste a rapporté que le responsable des négociations de l’armée a refusé de participer aux pourparlers au Caire en raison de l’intransigeance de Netanyahu.

En ce qui concerne le conflit entre le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et l’armée sioniste ainsi que l’opposition et une grande partie de la société civile, il constitue l’une des principales crises que traverse le régime d’apartheid israélien. Ben-Gvir soutient le terrorisme des colons en Cisjordanie et à l’intérieur de l’entité, ce qui augmente la tension et contribue à l’ouverture de nouveaux fronts contre l’armée, notamment en Cisjordanie.

Le ministre israélien de la Défense, Y.Gallant, a déclaré que les actions de Ben-Gvir étaient ’’irresponsables et constituaient une menace pour la sécurité nationale’’ en raison de son soutien au terrorisme des colons. Ben-Gvir a répliqué en évoquant l’incapacité de l’armée à éradiquer la résistance au Liban, alors que les colons du nord souffrent de cet échec, au point que le ’’nord du pays est revenu à l’âge de pierre'', selon ses termes.

Ben-Gvir fait également face à des conflits avec le chef du service de sécurité intérieure (Shin Bet), Ronen Bar, qui a averti le 1er ministre Netanyahu et le ministre de la Défense Gallant de l’augmentation du «terrorisme juif» en Cisjordanie.

La chaîne ‘12’ de l’entité a rapporté que R.Bar a expliqué à Netanyahu et Gallant que ’’les crimes à caractère nationaliste commis par des juifs augmentaient, et que les leaders du mouvement nationaliste juif cherchaient à faire perdre aux autorités compétentes le contrôle de la situation en Cisjordanie’’.

La radio de l’armée sioniste et le journal Yedioth Ahronoth ont rapporté que Ben-Gvir a quitté en colère une réunion du cabinet de sécurité, exigeant le limogeage du chef du Shin Bet, l’accusant d’être responsable de l'échec du 7 octobre.

Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a qualifié la lettre du chef du Shin Bet de ''dernier avertissement avant une catastrophe imminente''. Lapid estime que le gouvernement sioniste mène une fois de plus l’entité vers ’’l’effondrement de la sécurité nationale’’, selon ses termes.

Ce même conflit concerne également Ben-Gvir et la société sioniste qui considère que l’extrême-droite qu’il représente, ainsi que son collègue Smotrich, est l’une des principales raisons pour lesquelles les prisonniers détenus par la résistance de Gaza n’ont pas été libérés.

En outre, avec la prolongation de la guerre et l’épuisement des ressources militaires et humaines de l’entité par la résistance, l’armée a un besoin urgent de recruter davantage de soldats pour combler le déficit dont elle souffre dans ses combats, notamment avec la multiplication des fronts contre Gaza, la Cisjordanie et le Liban. Ce qui a poussé le gouvernement à chercher à recruter la communauté haredim, qui représente entre 20% et 30% de la population. Les estimations sionistes indiquent que le nombre de ceux qui devraient être enrôlés dans l’armée parmi cette communauté s’élève à 60.000 personnes.

La question du recrutement des haredim représente un problème majeur pour le régime, car ils sont exemptés de service militaire depuis 1948 en vertu des décisions de Ben Gourion qui ont une valeur quasi constitutionnelle. Ils refusent donc de se soumettre aux exigences du gouvernement Netanyahu qui cherche à les contraindre à s’engager, contrairement à ce qui est en vigueur depuis plus de sept décennies.

Le ministre sioniste de la Défense a annoncé son intention de poursuivre le recrutement des haredim et a demandé l’enrôlement de 1.000 premiers d’entre eux, après qu’une décision du gouvernement Netanyahu les ait obligés à s’engager. Cependant, seuls 70 d’entre eux ont répondu à l’obligation.

Le tissu social sioniste se fracture de plus en plus en raison de ces problèmes divers provoqués par ‘Ouragan Al-Aqsa’, une situation exacerbée par la bravoure de la résistance palestinienne face à l’occupation.

Cela confirme que les répercussions de cet ‘ouragan’ dépassent les seules confrontations en cours à Gaza et ailleurs, et qu’elles sont plus profondes que leur dimension géographique et leur portée politique. Elles s’étendent à un point que l’occupation ne pourra ni réparer ni contenir, avec des conséquences de désintégration qui pourraient jouer un rôle dans la fin de la présence sioniste sur les territoires palestiniens occupés.

Rédaction Palinfo

24.08.24