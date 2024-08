!!Génocide à Gaza: J 327!! Tout confirme que l'ennemi public n° 1 sont bien les USA qu'il nous faut boycotter massivement

Les gouvernements des USA et du régime sioniste sont les mêmes: menteurs, violents, voleurs et indignes de tout crédit moral

L'armée américaine a achevé son 500è vol transportant plus de 50.000 tonnes (!) d'armes et d'équipements à l'armée israélienne pour son offensive de plus de 10 mois contre les Palestiniens à Gaza, a annoncé le ministère israélien de la Défense le 26 août. En 327 jours de guerre génocidaire, cela fait près de 2 avions-cargos par jour!

En plus des armes et équipements acheminés par voie aérienne vers Israël depuis le 7 octobre, Washington a envoyé à Tel-Aviv 107 cargaisons de fournitures militaires par voie maritime.

Un communiqué du ministère de la Défense indique que les expéditions comprennent «des véhicules blindés, des munitions, des équipements de protection individuelle et des équipements médicaux, qui sont cruciaux pour maintenir les capacités opérationnelles de Tsahal pendant la guerre en cours».

Les livraisons d’armes – qui ont permis à Israël de tuer plus de 40.000 Palestiniens (recensés), pour la plupart des femmes et des enfants, et de rendre Gaza inhabitable – surviennent alors que les responsables de la Maison Blanche affirment que la candidate américaine à la présidentielle et actuelle vice-présidente Kamala Harris a «travaillé sans relâche» pour un accord de cessez-le-feu.

Muhammad Shehada d’’EuroMed Human Rights’ a rapporté le 25 août que, selon plusieurs hauts responsables de Doha directement impliqués dans les pourparlers de cessez-le-feu entre Israël et Gaza, «il n’y a actuellement aucune négociation, seulement une fausse pièce de théâtre».

Shehada a en outre déclaré qu'Israël et les États-Unis ne faisaient que «négocier entre eux» et que les États-Unis publiaient des déclarations positives sur les négociations contre la volonté des médiateurs de détourner les critiques de la vice-présidente Harris lors de la Convention nationale démocrate pour son rôle dans le soutien au génocide.

Shehada ajoute qu’un autre objectif est de «reprocher au Hamas d’avoir refusé un accord de cessez-le-feu impossible et irréalisable afin de rendre plus difficile la riposte de l’Iran et du Hezbollah puisqu’ils ont promis de retenir le feu tant que les négociations seraient en cours».

Suite aux assassinats par Israël du chef politique du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran et du commandant du Hezbollah Fuad Shukr à Beyrouth fin juillet, l'Iran et le Hezbollah ont promis de riposter.

Le Hezbollah a mené une partie de ses représailles dimanche en lançant plus de 320 missiles et drones, frappant des cibles militaires et de renseignement au plus profond d’Israël, jusqu’aux abords de Tel Aviv.

Le mouvement Hamas a déclaré dans un communiqué du 25 août que sa délégation avait quitté Le Caire le jour même après avoir rencontré des médiateurs et avoir été informée des négociations par des responsables égyptiens et qatariens.

"La délégation du Hamas a souligné la position du mouvement selon laquelle tout accord doit inclure un cessez-le-feu permanent, un retrait complet de la bande de Gaza, la liberté de retour des résidents dans leurs zones, des secours et une reconstruction, ainsi qu'un accord d'échange sérieux", a ajouté l’un des responsables palestiniens.

Rédaction The Cradle (relu & corrigé par MCP) -

