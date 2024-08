!!Génocide à Gaza: J 326!! Il n’y a plus de place pour les familles de Gaza qui fuient les chars israéliens à Deir al-Balah

La bande de Gaza fait 365km²... à ce jour, seuls 10% de cette enclave n'a pas été bombardée, soit moins de 5km x 8km où doivent s'entasser des centaines de milliers de Gazaouis

Une partie du gouvernorat de Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, a de nouveau été assiégée par les forces israéliennes, les chars bloquant les routes, laissant des civils terrifiés se précipiter pour se mettre à l’abri dans une "zone de sécurité" de plus en plus restreinte.

Plus d’un million de Palestiniens se sont réfugiés dans cette ville dangereusement surpeuplée, avaient indiqué auparavant les autorités municipales. Les familles ont été contraintes de fuir les abris sous les tirs nourris des chars et des drones, passant la nuit sur la plage ou au bord des routes, sans rien emporter.

Cela fait suite aux derniers ordres d’évacuation israéliens qui imposaient à la population de quitter Deir al-Balah où l’armée opérait depuis le week-end dernier.

Les forces israéliennes affirment avoir participé à des combats avec des groupes armés palestiniens et avoir "démantelé des dizaines de sites d’infrastructures terroristes, localisé des roquettes et éliminé des terroristes" dans la région.

Un habitant a déclaré à l’agence de presse Reuters que lui et cinq autres familles avaient fui Deir al-Balah lorsque des drones "ont commencé à tirer en direction des tentes".

À proximité, l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa a reçu des dizaines de morts après qu’une frappe israélienne ait touché le camp de réfugiés d’Al-Maghazi dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’organisation caritative ‘ActionAid’, enregistrée au Royaume-Uni, a déclaré que son organisation partenaire de WEFAQ avait été contrainte de mettre fin à ses activités et d’évacuer les lieux en raison du danger que représentait l’offensive israélienne en cours.

Il s’agissait notamment de fermer un entrepôt vital pour la distribution de nourriture et un abri pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays, destiné au personnel et à leurs familles. ‘ ActionAid’ a déclaré que l’ordre d’évacuation d’Israël "a un impact critique sur leur capacité à fournir des services essentiels aux personnes dans le besoin".

Un autre centre humanitaire à Deir Al-Balah est également menacé après avoir été assiégé par les chars israéliens, a déclaré ‘ActionAid’ dans un communiqué. "Ce centre a joué un rôle crucial dans la fourniture de soutien et d’informations aux familles déplacées, et sa situation compromise entrave gravement les efforts d’aide", a déclaré ‘ActionAid’.

Seuls 16% de la bande de Gaza n’ont pas fait l’objet d’un ordre d’évacuation militaire israélien, qui a contraint 1,7 million de personnes à s’entasser dans la bande côtière d’al-Mawassi.

Les ordres d’évacuation répétés ont poussé les 2,3 millions d’habitants dans moins de 10% de l’enclave, avec des familles vivant dans des tentes et dépendant de l’aide humanitaire. Les bombardements israéliens incessants ont provoqué des dommages dans les "zones humanitaires", tuant des dizaines de civils.

Les agences humanitaires ont déclaré que la "ville de tentes" d’al-Mawassi manquait de conditions de vie de base. Les habitants sont obligés de faire la queue pendant des heures pour remplir des bidons d’eau ou utiliser les toilettes, tandis que les mères ont dû nettoyer leurs enfants avec du sable.

Les restrictions israéliennes sur l’approvisionnement de Gaza et le blocage du passage frontalier de Rafah ont entravé les opérations de secours, tandis qu’il reste trop dangereux de tenter de réparer les usines de dessalement endommagées.

En juillet, Oxfam a accusé Israël d’utiliser l’eau comme une "arme de guerre", affirmant avoir documenté la destruction systématique des installations d’eau par le régime colonial qui avait en outre coupé les sources d’eau extérieures, ce qui a réduit de 94% la quantité d’eau (déjà limitée-ndlr-MCP) disponible dans la bande de Gaza.

Les déchets et les ordures se sont accumulés parmi les décombres des bâtiments détruits, et les habitants désespérés ont recours à la recherche de restes à vendre ou de nourriture à manger.

Ces conditions exacerbent le développement des maladies, notamment la polio, qui a récemment été détectée à Gaza pour la première fois en 25 ans. L’organisation médicale internationale Médecins sans frontières (MSF) a déclaré jeudi qu’elle avait du mal à répondre aux besoins considérables de la population déchirée par la guerre.

"Il n’y a pas de place pour monter des tentes. La surpopulation, le manque cruel d’eau et les services sanitaires minimaux alimentent la propagation des maladies", a déclaré Jacob Granger, coordinateur de projet pour MSF, dans des propos rapportés par Reuters.

La majorité de la population de Gaza a été déplacée à plusieurs reprises au cours des dix mois de guerre qui ont détruit des pans entiers du territoire et déclenché une crise humanitaire majeure.

Plus de 40.200 Palestiniens (recensés) ont été tués et près de 93.000 blessés, ce qui en fait l’un des conflits les plus sanglants du XXIè siècle.





Rédaction The New Arab (relu & corrigé par MCP) -

23.08.24