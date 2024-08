!!Génocide à Gaza: J 325!! Dans l'horreur quotidienne qui frappe la Palestine, la moindre bonne nouvelle est une petite lueur

Israël au bord de la faillite ‘dans moins d'un an’ si la guerre se poursuit, selon un général israélien





Malgré l'effondrement de l'économie, les appels mondiaux au boycott, les conflits internes, la pénurie des effectifs et la guerre sur plusieurs fronts, les autorités israéliennes ont continué à saboter les pourparlers de cessez-le-feu susceptibles d'apaiser les tensions régionales.

L'ancien médiateur de l'armée israélienne, le général de réserve Yitzhak Brik, affirme que son pays “risque la faillite dans moins d'un an” si la guerre contre la résistance palestinienne à Gaza et la résistance libanaise dans le nord continue à son rythme actuel.

Dans une tribune publiée par le quotidien de gauche Haaretz le 21 août, Brik affirme que le ministre de la Défense Yoav Gallant a commencé à “revenir sur terre” , soulignant les récents commentaires de Gallant dans lesquels il a qualifié de ‘ baratin’ les promesses de “victoire totale” du 1er ministre Netanyahu dans la bande de Gaza.

“ Gallant a commencé à comprendre que si une guerre régionale éclate sans accord de cessez-le-feu, Israël court un grand danger” , déclare Brik, ajoutant que “Gallant a réalisé que la guerre n'a plus de raison d'être. Nous nous enfonçons un peu plus chaque jour, perdant des soldats tués, avec de nombreux blessés, sans la moindre chance d'atteindre l'objectif principal de victoire totale.

“ En effet, le pays court à sa perte. Si la guerre d'usure contre le Hamas et le Hezbollah persiste, Israël s'effondrera dans moins d'un an” , souligne l'ancien commandant de l'armée.

Brik poursuit en énumérant les nombreuses menaces pesant sur Israël 10 mois après le début de sa campagne génocidaire à Gaza, notamment l’intensification des attaques à l'intérieur de son territoire, une crise des effectifs dans l'armée due à de lourdes pertes, une économie en faillite aggravée par les appels mondiaux au boycott du pays, d'éventuels embargos sur les livraisons d'armes et “la perte de cohésion sociale et la haine entre les différents pans de la population, qui peuvent s'enflammer et provoquer l'effondrement du pays en interne . Tous les chemins politiques et militaires mènent Israël à la catastrophe... Israël est entré dans une spirale existentielle et pourrait bientôt atteindre un point de retour” , conclut M. Brik.

Son avertissement sévère intervient alors que des sources politiques ont révélé aux médias israéliens que Netanyahu n’a pas bougé d’un iota sur les conditions du cessez-le-feu à Gaza, après s'être entretenu avec le président américain Joe Biden la veille au soir.

Les négociations sur le cessez-le-feu devraient reprendre dans la capitale égyptienne dans les prochains jours sans la présence du Hamas, car le groupe palestinien a rejeté une nouvelle proposition soutenue par les États-Unis et a continué à exiger qu’ Israël respecte les termes d'une proposition américaine antérieur e acceptée le 2 juillet, déclarant que les négociations unilatérales donnent à Israël “davantage de temps pour prolonger le génocide contre notre peuple” .

Note MCP: le site The Cradle est censuré de toutes parts par le lobby israélien pour ses parutions et prises de position en faveur de la Palestine. Nous nous faisons donc un devoir et un plaisir de partager avec vous, nombre de ses articles.

Rédaction The Cradle -

22.08.24