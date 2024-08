!!Génocide à Gaza: J 322!! Le régime terroriste israélien peut trembler: la réponse de l'Axe de la Résistance est en préparation et sera “définitive”

Le leader du mouvement yéménite Ansarallah a déclaré que la réponse de l’Axe de la Résistance aux récents assassinats israéliens serait “définitive et décisive”

Abdelmalik al-Houthi a déclaré que le déploiement des navires de guerre américains ne peut empêcher les forces yéménites de lancer de nouvelles opérations de représailles anti-israéliennes après les attaques contre la province de Hudaydah dans l’ouest du pays.

“ L’Axe de la Résistance est déterminé à riposter aux assassinats et aux massacres commis par Israël. Les États-Unis font tout leur possible et utilisent les canaux politiques pour empêcher la réponse des groupes de résistance aux assassinats ciblés commis par les Israéliens” , a annoncé Ansarallah, jeudi 15 août dans l’après-midi.

“ La réponse aux actes d’agression du régime sioniste sera imminente et sera décisive ; c’est une obligation religieuse, humanitaire et morale.”

Le leader d’Ansarallah a déclaré que les représailles aux crimes commis par le régime sioniste pour l’assassinat de hautes personnalités de la Résistance ont conduit les colons israéliens à vivre dans un état de peur accablante.

“ La riposte aux exactions de l’ennemi israélien est une question stratégique et une nécessité absolue pour empêcher l’entité sioniste de perpétrer davantage de crimes” , a déclaré Abdelmalik al-Houthi.

Déclarant que les unités navales yéménites poursuivraient leurs opérations maritimes contre les navires marchands liés à Israël en mer Rouge, en soutien aux Palestiniens dans la bande de Gaza.

“ Tant que l’agression israélienne contre la bande de Gaza et le blocus total du territoire côtier se poursuivra, nous continuerons nos opérations militaires”.

Le leader d’Ansarallah a dénoncé le déploiement de forces militaires et de navires de guerre américains dans certains pays arabes de la région de l’Asie occidentale, affirmant que de telles actions ne peuvent pas dissuader les forces armées yéménites de lancer des opérations de représailles anti-israéliennes après l’attaque contre la province stratégique de Hudaydah en juillet.

Il a déclaré que les forces yéménites ont tiré 5 missiles balistiques et drones kamikazes dans diverses opérations contre des cibles israéliennes durant cette semaine.

Ansarallah a vivement dénoncé l’attaque israélienne contre une école abritant des personnes déplacées dans la ville de Gaza, qui a tué plus de 100 Palestiniens et en a blessé des dizaines d’autres. L’attaque contre l’école Al-Tabe’een a été menée par trois bombes de fabrication américaine. Cette frappe meurtrière n’aurait pas été possible sans le soutien et les munitions américaines, a déclaré al-Houthi.

Le leader yéménite a également fustigé le silence et l’inaction de certains pays arabes face à ce qu’il a décrit comme “crime du siècle”:

“ Certains régimes arabes s’efforcent avec ardeur de protéger Israël des missiles et des drones tirés par l’Axe de la Résistance. La plupart des musulmans ont failli à leur devoir d’aider le peuple palestinien opprimé.

“ La persévérance des Gazaouis malgré le génocide commis par Israël et la campagne de famine est une leçon pour l’ensemble du monde musulman” , a déclaré al-Houthi.

Le leader d’Ansarallah a finalement appelé toutes les couches de la société yéménite à descendre dans la rue pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens de Gaza face aux offensives terrestres et aériennes du régime génocidaire israélien.

De son côté, le commandant adjoint des Gardiens de la révolution iranienne, le général de brigade Ali Fadawi, a souligné que l’Iran déterminerait «quand et comment punir l’entité et venger le martyr Haniyeh», soulignant «l’inévitabilité de mener à bien cette vengeance».

Le général de brigade Fadawi a ajouté: ’’Le désarroi au sein de l’entité d’occupation dû à l’attente de la réponse iranienne est plus difficile pour eux que la mort sachant qu’ils attendent notre réponse jour et nuit’’.

Dans le même contexte, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a affirmé que ’’les décisions et lois internationales accordent à l’Iran le droit de répondre à l’assassinat par l’occupation israélienne du chef du bureau politique du mouvement Hamas, le martyr Ismail Haniyeh, dans la capitale, Téhéran’’.

Evoquant la réponse à l’occupation israélienne, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Kanaani a affirmé que l’Iran est ’’un pays fort qui a prouvé sa capacité à défendre ses intérêts nationaux’’, notant qu’il ’’ne tolèrera jamais aucune agression’’.





Rédaction MCP -

15.08.24