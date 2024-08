!!Génocide à Gaza: J 321!! Nul ne pourra plaider qu'il ne savait pas... +vidéo

Une délégation des Nations unies a pu entrer ce samedi dans le nord de Gaza. Voici les scènes de destructions massives qu’elle a rencontrées sur son passage

La vision apocalyptique de la région se passe de commentaires et laisse sans voix, quand on sait qu'y survivent des populations affamées, exsangues, profondément traumatisées, mais qui refusent de se rendre et résistent à ce qui est un génocide manifeste.

Aucune excuse ne sera retenue pour ces actes de terreurs d'un régime colonial en panique, comprenant sans (se) l'avouer, que son temps est terminé, et que des poursuites pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de génocide seront inévitablement lancés contre ses commanditaires et exécuteurs.

Et dans la foulée, ceux qui soutiennent ce régime terroriste devraient commencer à réfléchir sérieusement à leur avenir, parce que leur passé complice avec un tel abominable régime risque bien de les rattraper. Et s'ils pensent qu'ils seront toujours à l'abri de poursuites, il faudrait leur conseiller d'observer le balancier de l'Histoire dont on voit clairement qu'il oscille dans le sens opposé de ces dernières années.

Ce qui a été ne sera plus. L'avènement des BRICS est occupé à changer le rapport des forces en présence sur la scène mondiale. Ce n'est qu'une question de temps, mais les jours de la colonie 'Israël' étant désormais comptés, ceux-là devraient d'urgence revoir leur copie et se placer, tant qu'il est encore temps, du bon côté de l'Histoire, avant que celle-ci ne les fasse passer à la trappe.

Pour voir la vidéo, cliquez sur le lien ci-dessous:

https://twitter.com/i/status/1824914550711529749

Daniel Vanhove (pour MCP) -

19.08.24