!!Génocide à Gaza: J 320!! Manifestant sioniste: ''Si Netanyahu ne démissionne pas, nous veillerons à ce qu’il soit tué.''

Même en interne, l'étau se resserre autour de Netanyahu et sa clique

Les médias hébreux ont divulgué une intensification d’incitations contre le 1er ministre sioniste Benjamin Netanyahu, en raison de son échec à faire progresser les négociations pour un échange de prisonniers, en y imposant, au contraire, toujours plus de nouvelles conditions.

La chaîne israélienne '14' a indiqué que l’incitation contre Netanyahu a atteint son paroxysme, après qu’un manifestant sioniste, lors d’une manifestation dans la rue Kaplan à Tel Aviv, ait appelé à l’assassinat de Netanyahu.

Lorsque ce manifestant a été interrogé sur ce qu’il ferait si Netanyahu était réélu lors de prochaines élections démocratiques et ne démissionnait pas, il a répondu: ’’Nous veillerons à ce qu’il soit tué.’’

La chaîne a affirmé que cette incitation manifeste et les appels à l’assassinat de Netanyahu ne sont plus exprimés en secret, mais ouvertement et sans peur. Elle a également mentionné des déclarations d’Eiran Atzion, diplomate et ancien vice-président du Conseil de sécurité sioniste, qui a affirmé il y a quelques semaines que Netanyahu était celui qui avait «planifié» la mort des prisonniers israéliens à Gaza.

La chaîne a également mentionné un discours prononcé par Amiram Dror, l’un des leaders de la manifestation de la rue Kaplan, lors d’une manifestation à Qesariya. A.Dror a déclaré que la maison de Netanyahu serait démolie et que la protestation se tiendrait "sur les décombres de sa forteresse à Qesariya". Il a ajouté: ’’Nous couvrirons sa piscine de béton et transformerons le nom de Netanyahu en malédiction. Protestez contre la mémoire de Netanyahu!’’

De plus, Ila Metzger, la femme de Yoram Metzger, qui a été capturé et tué à Gaza, a parlé lors d’une manifestation à Qesariya, il y a environ deux mois. Elle a déclaré à Netanyahu et sa femme: ’’Nous attendons la corde. C’est ce que vous méritez. Une corde suspendue est ce que vous méritez. Vous détruisez notre maison, nos enfants et notre avenir.’’

En réponse, la police sioniste a indiqué: «La police examine le contenu de la vidéo diffusée, la nuit dernière, qui semble contenir des menaces visant à nuire au 1er ministre.»

Des manifestations sionistes ont eu lieu, samedi soir, avec la participation des familles des prisonniers sionistes détenus par les factions palestiniennes à Gaza, depuis le 7 octobre dernier. Les manifestants exigent un accord immédiat pour un échange de prisonniers.

Les familles des prisonniers sionistes ordonnent au gouvernement de Benjamin Netanyahu de conclure un accord cette semaine pour mettre fin à la guerre et procéder à un échange de prisonniers avec les factions palestiniennes, menaçant d’escalade en cas de non-respect.

Lors d’une conférence de presse devant le siège du ministère de la Défense à Tel Aviv, les familles ont accusé Netanyahu d’entraver la conclusion de l’accord en imposant de nouvelles conditions à chaque reprise des négociations avec la résistance palestinienne.





Rédaction Palinfo (relu & corrigé par MCP) -

19.08.24