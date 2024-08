!!Génocide à Gaza: J 319!! Hamas révèle les détails de la dernière proposition américaine de cessez-le-feu à Gaza

B.Netanyahu toujours dans de sordides manoeuvres pour prolonger le génocide des Palestiniens

L e journal Al-Sharq du 18 août annonce qu'une source du mouvement Hamas a révélé les détails de la dernière proposition américaine de cessez-le-feu à Gaza entre le mouvement de résistance palestinien et Israël.

Cette source officielle du Hamas a déclaré à Al-Sharq que la proposition américaine prévoyait une réduction de la présence de l'armée israélienne dans la zone stratégique frontalière entre Gaza et l'Égypte connue sous le nom de ‘corridor de Philadelphie’, mais pas un retrait complet de l'armée israélienne.

La proposition prévoyait également le retour de la gestion du terminal de Rafah à l'Autorité palestinienne (AP) sous supervision israélienne.

La source a ajouté que la proposition américaine prévoit également de permettre à Israël de surveiller les Palestiniens déplacés dans le couloir de Netzarim alors qu'ils retournent vers le nord de Gaza.

La proposition de Washington prévoirait également l'expulsion hors de Palestine d'un grand nombre de prisonniers palestiniens qui seront libérés par Israël dans le cadre de l'accord d'échange de prisonniers entre les parties.

La source a également souligné que la proposition donne à Tel-Aviv le droit de refuser la libération d'au moins 100 prisonniers palestiniens actuellement détenus dans les prisons israéliennes en échange des prisonniers israéliens restants détenus par Hamas.

La proposition américaine précise en outre qu'"un cessez-le-feu permanent sera discuté dans la 2è phase dans une limite spécifique, et si Hamas n'accepte pas les demandes israéliennes, l'armée reviendra en guerre et poursuivra ses opérations militaires".

La source a expliqué que selon la proposition, un accord sur la reconstruction de Gaza et la levée du blocus de 17 ans sur l'enclave ne serait discuté qu'après la mise en œuvre de la 1è phase de l'accord.

La proposition américaine intervient alors qu’Israël continue de perpétrer régulièrement des massacres de femmes et d’enfants à Gaza, et au milieu d’informations selon lesquelles le 1 er ministre israélien B.Netanyahu chercherait à saboter un éventuel accord de cessez-le-feu.

Des documents cités par le New York Times (NYT) le 13 août confirment que Netanyahu continue d'ajouter de nouvelles conditions aux exigences d'Israël chaque fois qu'un accord de cessez-le-feu est sur le point d'être conclu.

Les documents non publiés montrent qu'Israël «a transmis fin juillet une liste de nouvelles stipulations aux médiateurs américains, égyptiens et qatariens qui rajoutaient des conditions moins flexibles à un ensemble de principes qu'il avait pourtant formulés fin mai», a rapporté le New York Times.

Le journal ajoute que les documents «montrent clairement que les manœuvres en coulisses du gouvernement Netanyahu ont été considérables». Hamas a déclaré que Netanyahu continue de retarder un accord de cessez-le-feu afin de donner à l'armée israélienne plus de temps pour tuer des Palestiniens et détruire des maisons et des infrastructures à Gaza.

Dans un communiqué du 12 août, l e mouvement de résistance a appelé les médiateurs à contraindre Israël à accepter la proposition qu'il avait acceptée début juillet, qui était une version mise à jour de la proposition de Biden de mai: "Nous exigeons que les médiateurs soumettent un plan pour mettre en œuvre ce qu'ils ont présenté et que nous avons accepté le 2 juillet 2024, sur la base de la vision du président Biden et de la résolution du Conseil de sécurité, et obligent l'occupant à le faire, au lieu de multiplier les cycles de négociations ou de nouvelles propositions qui fournissent une couverture à l'agression de l'occupation et lui donnent plus de temps pour perpétuer la guerre de génocide contre notre peuple", a déclaré le Hamas le 11 août... refusant de prendre part aux négociations actuelles.

Cette semaine, le nombre de Palestiniens tués (recensés) par Israël à Gaza a dépassé les 40.000, selon le ministère de la Santé. Sachant que ce nombre sera beaucoup plus élevé en raison des décès indirects dus à la destruction des infrastructures sanitaires et des personnes portées disparues, ensevelies sous les décombres des bâtiments et des maisons détruites par les bombes israéliennes.

Note MCP: une information de dernière minute signale que le Hamas dément tout progrès dans les 'négociations' sur un éventuel cessez-le-feu et que sa position reste inchangée.

Rédaction The Cradle (relu et corrigé par MCP) -

18.08.24